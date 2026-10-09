Opvallende wijziging bij Zulte Waregem: "Ik had niet echt een keuze"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Opvallende wijziging bij Zulte Waregem: "Ik had niet echt een keuze"
Foto: © photonews
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Zulte Waregem hervat zaterdagavond de competitie met een stevige opdracht. Essevee ontvangt KAA Gent in de Elindus Arena en wil vooral reageren na de 3-0-nederlaag tegen Anderlecht vlak voor de interlandbreak. Voor coach Michael Beale was die wedstrijd een duidelijke waarschuwing.

Over de volledige seizoensstart hoeft Zulte Waregem nochtans niet ontevreden te zijn. De promovendus verzamelde 11 punten uit zeven wedstrijden en staat daarmee knap zesde. Essevee won drie keer, speelde twee keer gelijk en verloor twee wedstrijden. Vooral de laatste weken stokte het wel: na de 2-0-zege tegen KV Kortrijk volgden nederlagen tegen Charleroi en Anderlecht. Tegenstander Gent staat tweede met 19 op 21 en is nog ongeslagen.

Bij Het Nieuwsblad maakte Beale duidelijk dat vooral de manier waarop zijn ploeg op Anderlecht verloor hem dwarszit. “Ik miste daar vooral de energie die we eerder wel telkens hadden getoond. We waren die avond in alle statistieken ondermaats.” Volgens de Schot moet die 3-0 dan ook als een wake-upcall dienen voor spelers, staf én supporters.

Beale niet gelukkig met lange interlandbreak

Zulte Waregem kreeg vervolgens drie weken zonder competitievoetbal voorgeschoteld. Beale is geen fan van zo’n lange onderbreking en vindt dat het internationale programma opnieuw bekeken mag worden.

“Volgens mij heeft geen enkele coach in Europa hier echt van genoten”, klinkt het. Essevee had zelf slechts twee internationals en kon daardoor relatief normaal doortrainen, maar Beale wijst erop dat andere clubs veel meer spelers moesten missen. Ook jeugdspelers waren vaak afwezig door interlandverplichtingen.

Na zo’n lange pauze voelt de hervatting volgens hem bijna als een nieuwe start. Tegen Gent wil hij vooral opnieuw de energie zien die zijn ploeg tijdens de eerste weken zo vaak kenmerkte.

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Gabriël vervangt Bostyn

Beale moet daarbij wel ingrijpen onder de lat. Louis Bostyn liep tegen Anderlecht een schouderblessure op en kon de voorbije tweeënhalve week niet voluit trainen.

Daarom krijgt Brent Gabriël zaterdag zijn kans. “Ik had niet echt een keuze”, legt Beale uit. Bostyn kreeg deze week een injectie en zit wel op de bank, maar de coach wil geen onnodig risico nemen.

Voor Zulte Waregem wordt de clash met het sterke Gent zo meteen een interessante test. De goede competitiestart heeft Essevee een mooie uitgangspositie bezorgd, maar Beale wil vooral zien dat zijn jonge ploeg de waarschuwing van Anderlecht begrepen heeft. De aftrap in Waregem is zaterdag om 20.45 uur.

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