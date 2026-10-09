Real Madrid zadelt Courtois op met een probleem dat hij er in negen jaar nooit kende

Thibaut Courtois blijft een van de belangrijkste pionnen bij Real Madrid. Toch tonen nieuwe cijfers aan dat de Rode Duivel dit seizoen met een bijzonder probleem wordt geconfronteerd. De situatie is zelfs uniek sinds zijn komst naar de Spaanse hoofdstad in 2018.

Thibaut Courtois is al jaren een zekerheid bij Real Madrid, maar de Belgische doelman wordt dit seizoen bijzonder zwaar op de proef gesteld. Een analyse van de Spaanse sportkrant AS toont aan dat de defensie van de Koninklijke hem meer werk bezorgt dan ooit tevoren.

Sinds zijn overstap naar Real Madrid in 2018 kreeg Courtois in zijn eerste acht wedstrijden van een seizoen nooit zoveel schoten op doel te verwerken als nu. De teller staat op 37, goed voor gemiddeld 4,6 per wedstrijd. In de voorgaande seizoenen lag dat gemiddelde op 3,6.

Het vorige hoogste aantal dateerde van het seizoen 2020/21. Toen moest Courtois in zijn eerste acht optredens 35 schoten op doel verwerken. Ook in 2021/22, met 34 pogingen, had hij het behoorlijk druk. Vorig seizoen ging het in dezelfde periode slechts om 25 schoten.

Toch ligt de toenemende druk niet aan een vormdip van de Rode Duivel. Courtois slikte voorlopig negen doelpunten, maar hield 76 procent van de schoten tegen. Dat is een duidelijk beter reddingspercentage dan bij zijn start vorig seizoen, toen hij op 64 procent uitkwam.

Verdediging van Real Madrid laat te veel toe

Vooral enkele recente wedstrijden maken duidelijk waar het schoentje wringt. Tegen Inter kreeg Courtois acht schoten op doel te verwerken. Zeven daarvan wist hij onschadelijk te maken. Ook tegen Rayo Vallecano en Atlético Madrid moest hij telkens zeven schoten verwerken.





Real Madrid kent volgens de Spaanse krant AS fases waarin de defensieve organisatie goed staat, maar laat zich geregeld verrassen door periodes van concentratieverlies. De doelman betaalt daar de prijs voor: ondanks zijn sterke reddingspercentage hield hij in zijn eerste acht wedstrijden maar één keer de nul, tegen Málaga.

Terwijl Courtois zelf overeind blijft, wijzen zijn cijfers dus vooral naar zijn ploegmaats. Wil Real Madrid minder afhankelijk worden van zijn reddingen, dan zal de ploeg achterin stabieler moeten worden.