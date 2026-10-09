Stijn Vreven ziet Lokeren in één iets uitblinken: "We krijgen daar veel credits voor"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Stijn Vreven ziet Lokeren in één iets uitblinken: "We krijgen daar veel credits voor"
Foto: © photonews
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Onder de mensen. Dat is waar KSC Lokeren momenteel staat in de Challenger Pro League. Na de zeer vervelende transferban die de Waaslanders een hele tijd teisterde, gaat het Stijn Vreven en co momenteel voor de wind. Met 10 op 18 is de coach van Lokeren tevreden, maar ook het spelniveau tovert hem een lach op het gezicht.

Lokeren kon door die transferban pas heel laat transfers doen. De voorbereiding verliep daardoor chaotisch en de eerste competitiedstrijd bij RFC Seraing werd met een beloftenelftal afgewerkt.

Lokeren traint op twee snelheden

Sommige nieuwkomers moeten hun ritme nog vinden, terwijl anderen al veel verder staan. "We trainen op twee snelheden", omschrijft Stijn Vreven het bij Het Laatste Nieuws. Maar klagen staat niet in het woordenboek van de Lokeren-coach en zijn staf. "Tegenover de groep hebben we steeds herhaald dat het wel goed komt."

Vreven bleek het bij het recht eind te hebben. Lokeren ging winnen op Seraing (0-2) en voetbalde zich daarna naar een 10 op 18. In de beker plaatste het zich voor de 1/16-finales, waarin Club Brugge de tegenstander wordt. Na enkele seizoenen waarin Lokeren slecht uit de startblokken schoot, doet de goede start deugd.

Lokeren kan zich een uitschuiver permitteren

"We zijn mee", zegt Vreven. "We moeten niet achtervolgen en dat is ook eens fijn. We kunnen ons zelfs een uitschuiver permitteren." Niet alleen het puntentotaal maakt Vreven blij, maar ook de spelwijze van zijn ploeg.

"Ik ben nog meer tevreden over ons spelniveau dan over het aantal punten", vertelt hij. "Ons voetbal is aantrekkelijk en herkenbaar. We krijgen daar veel credits voor, ook bij onze tegenstanders."

Het kan een mooi seizoen worden voor Lokeren

Al zijn er nog werkpunten. Zo moet Lokeren minder slordig worden in balbezit en geeft het soms kansen weg door verkeerd positiespel. De club zelf kan ook nog stappen zetten. Zo kan het veld van Lokeren beter.

Toch is de balans voorlopig overwegend positief. Vreven zag spelers als Maxime Pau groeien en verwacht dat zijn team en zijn spelers stappen blijven zetten. "Dan kan het een mooi seizoen worden", denkt hij.

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