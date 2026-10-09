Thorup is klaar met excuses bij Genk en wil spelers wakker schudden

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Thorup is klaar met excuses bij Genk en wil spelers wakker schudden
Foto: © photonews
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KRC Genk hervat zaterdagavond de competitie met een thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk. Voor de Limburgers wordt het meteen een belangrijke afspraak. Na zeven speeldagen staat Genk pas tiende met negen punten, waardoor de ploeg van Jess Thorup stilaan nood heeft aan een reeks overwinningen.

De lange interlandbreak kwam in dat opzicht misschien niet ongelegen. Thorup kreeg tijd om samen met zijn staf uitgebreid terug te kijken op de eerste weken van het seizoen. Bovendien keerden alle internationals zonder blessures terug naar de Cegeka Arena. Sinds woensdag beschikt de Deense coach opnieuw over zijn volledige groep.

Op de clubwebsite van KRC Genk maakte Thorup duidelijk dat hij de voorbije dagen vooral heeft gebruikt om de eerste zeven competitiewedstrijden grondig te analyseren. Met beelden, statistieken en data werden zowel de positieve punten als de tekortkomingen besproken. “Ik wil niet dat we ons ergens achter verschuilen. We moeten eerlijk durven benoemen wat niet goed genoeg is en daar vervolgens mee aan de slag gaan”, aldus de trainer. Genk-Kortrijk wordt zaterdag om 20.45 uur gespeeld.

Genk moet reactie tonen

De cijfers maken duidelijk waarom Thorup aandringt op verbetering. Genk won tot dusver slechts twee van zijn zeven competitiewedstrijden. Daar staan drie gelijke spelen en twee nederlagen tegenover. Met dertien gemaakte doelpunten is het offensieve rendement behoorlijk, maar de Limburgers slikten er ook al twaalf.

Voor eigen publiek bleef Genk wel ongeslagen in de competitie. Thorup wil dat zijn ploeg die lijn tegen Kortrijk doortrekt, maar verwacht meer dan alleen verzorgd voetbal.

“Zeker op onze grond wil ik vanaf minuut één de fighting spirit en energie zien die nodig zijn om de drie punten thuis te houden”, klinkt het. “We willen aantrekkelijk voetbal brengen, maar mooi voetbal alleen volstaat niet. Voor mij maakt mentaliteit écht het verschil tussen winnen en verliezen.”

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Geen excuses na lange break

Dat alle internationals fit terugkeerden, is voor Thorup dan ook uitstekend nieuws. “Dat is niet vanzelfsprekend. Ik ben blij dat we opnieuw compleet zijn, want de break heeft lang genoeg geduurd.”

Volgens de coach was het verlangen om opnieuw samen te werken duidelijk voelbaar. Zowel de internationals als de spelers die in Genk bleven, wilden opnieuw aan de slag.

De komende weken moeten vervolgens duidelijk maken of de analyse tijdens de interlandperiode ook resultaat oplevert. Thorup legt de lat alvast hoger. “Er breekt een belangrijke periode voor ons aan. Het wordt tijd dat we een reactie tonen en een reeks neerzetten.”

Die reeks moet tegen Kortrijk beginnen. Genk wil de komende maanden bovendien met een beter gevoel richting het nieuwe trainingscomplex trekken. Voor Thorup is de opdracht daarom helder: mooie intenties moeten nu eindelijk opnieuw worden omgezet in punten.

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