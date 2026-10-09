Vincent Kompany had als 11-jarige al stevige kritiek op Anderlecht: dit is waarom

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Vincent Kompany had als 11-jarige al stevige kritiek op Anderlecht: dit is waarom
Foto: © photonews
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Dure transfers of inzetten op eigen talent? Het is een discussie die bij Anderlecht geregeld terugkeert. Wat weinig mensen weten, is dat diezelfde kwestie al decennia geleden op televisie werd aangekaart door iemand die later het gezicht van paars-wit zou worden.

Vincent Kompany staat bekend als iemand die zijn mening niet onder stoelen of banken steekt. Dat bleek al tijdens zijn jeugdjaren bij Anderlecht. Zijn voormalige jeugdtrainer Albert Martens haalt in een interview met Bayern München een opmerkelijke anekdote boven over de huidige coach van de Duitse recordkampioen.

De inmiddels 75-jarige Martens werkte jarenlang in de jeugdopleiding van Anderlecht en begeleidde Kompany toen die amper tien à elf jaar oud was. Zelfs op die leeftijd durfde de latere Rode Duivel zich al uit te spreken over het beleid van zijn club.

Kompany bekritiseerde transferbeleid van Anderlecht

Martens vertelt in het officiële Bayern-magazine 51 dat de Belgische televisie destijds een reportage maakte over de U11 van Anderlecht. Kompany kreeg daarbij de gelegenheid om zijn mening te geven.

De jonge verdediger spaarde zijn club niet. Volgens hem gaf Anderlecht veel te veel geld uit aan nieuwe spelers, terwijl talenten uit de eigen jeugdopleiding nauwelijks kansen kregen.

Vooral de manier waarop Kompany zijn standpunt verdedigde, maakte indruk op Martens. De jeugdtrainer herinnert zich dat zijn voormalige speler bijzonder goed kon argumenteren en altijd zei wat hij dacht.

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Jeugdtrainer stuurde Kompany naar de douches

Die uitgesproken persoonlijkheid zorgde soms ook voor problemen. Tijdens een jeugdwedstrijd tegen Molenbeek stond Anderlecht bij de rust op 0-0. Kompany uitte in de kleedkamer zijn ongenoegen over het niveau van zijn ploeg.

Martens besloot daarop in te grijpen en stuurde hem naar de douches. Opmerkelijk genoeg was Kompany volgens zijn trainer eigenlijk de beste speler op het veld.

Toch wilde Martens hem duidelijk maken dat hij niet voortdurend kritiek op anderen kon leveren. Anderlecht won uiteindelijk ruim en vader Pierre Kompany bedankte de trainer achteraf voor die les.

Anderlecht blijft belangrijk voor Kompany

Volgens Martens draagt Kompany zijn Anderlecht-verleden nog altijd mee. De twee spraken elkaar een tijd geleden en de Bayern-coach vertelde dat hij zijn huidige ploeg probeert te laten voetballen volgens de principes die hij bij paars-wit leerde.

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