Vincent Kompany plaagt Bayern-directeur met fikse sneer: dit zat erachter

Vincent Kompany zorgde bij Bayern München voor een opvallend moment door sportief directeur Christoph Freund te plagen met een opmerking over Oostenrijk. Achter de grap schuilt ook een duidelijke boodschap over hoe hij wil dat spelers omgaan met tegenvallende interlands.

Kompany maakt grap over Oostenrijk

Tijdens een persmoment bij Bayern München haalde Vincent Kompany herinneringen op aan zijn eigen internationale carrière bij België. Daarbij maakte hij een kwinkslag richting Christoph Freund, de Oostenrijkse sportief directeur van de Duitse topclub.

Kompany verwees naar een periode waarin België het internationaal moeilijk had en de resultaten niet altijd overtuigend waren. Hij omschreef die situatie als “bijna zoals Oostenrijk”, zo meldt BILD.

De opmerking was bedoeld als plagerij, niet als een ernstige aanval op Oostenrijk of op Freund. Die reageerde gevat door erop te wijzen dat Oostenrijk inmiddels op de twintigste plaats van de wereldranglijst stond. Daarmee maakte hij duidelijk dat zijn land er vandaag beter voorstaat dan de periode waarnaar Kompany verwees.

De boodschap van Kompany aan zijn spelers

Dat brengt ons bij het belangrijkste punt van zijn verhaal. Kompany wil vermijden dat spelers na een tegenvallende interlandperiode met een negatief gevoel terugkeren naar Bayern München.

Volgens zijn redenering mogen de resultaten met de nationale ploeg niet alles bepalen. Een speler kan met zijn land verliezen, maar moet daarna opnieuw met vertrouwen en focus aan de slag bij zijn club.



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Dat is belangrijk voor Bayern, waar de verwachtingen bijzonder hoog liggen. De trainer wil dat zijn spelers de knop snel omdraaien en zich concentreren op hun volgende opdracht. Een slechte interlandwedstrijd mag niet automatisch betekenen dat iemand ook bij zijn club minder goed zal presteren.

Waarom de grap over Freund meer was dan een losse opmerking

De vergelijking met Oostenrijk gaf het verhaal een humoristische toets, maar de kern lag bij Kompany's visie op voetbal. Hij weet uit eigen ervaring hoe sterk de resultaten van een nationale ploeg het gevoel van een speler kunnen beïnvloeden.

Tegelijk relativeerde hij zijn opmerking door te erkennen dat zowel België als Oostenrijk betere en mindere periodes kennen. Freund kon daardoor gevat reageren zonder dat de situatie uitmondde in een discussie.