Vincent Mannaert ziet fundamenteel probleem in Belgische jeugdopleiding en kijkt naar Spanje

Na alle successen van de gouden generatie zit het Belgische voetbal in een overgangsfase, met de grillen die bij een nieuwe lichting horen. Vincent Mannaert blijft echter vertrouwen uitstralen en kijkt al verder vooruit, vooral naar de jeugdopleiding.

België leverde de voorbije jaren heel wat toptalenten af en wil die rol blijven spelen. Spanje, de ploeg die de Belgen op het WK uitschakelde, geldt daarbij als inspiratiebron.

"Je voelt een eenheid in hun voetbal. Maar dat ontstaat niet toevallig. Ook de jeugdtrainers worden overal volgens dezelfde visie opgeleid", stelt Vincent Mannaert volgens RTBF.

De CEO van de Belgische voetbalbond wil elementen van dat Spaanse model overnemen. "Bij ons is er niet dezelfde structuur of dezelfde gedachte in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Er zijn verschillen bij 5 tegen 5 en 8 tegen 8, en die moeten we proberen weg te werken."

Ook amateurclubs moeten mee in het verhaal

Volgens Mannaert begint een sterk opleidingsbeleid onderaan de voetbalpiramide. "We moeten de volledige basis meenemen. En die basis bestaat uit alle amateurclubs. Kevin De Bruyne begon in Drongen, Thibaut Courtois in Bilzen. Het idee is dus om iedereen samen te brengen, van noord naar zuid en van west naar oost. De amateurvleugels, in samenwerking met de profcompetitie: eendracht maakt macht."



De voormalige technisch directeur weet ook welke richting hij niet uit wil. "Er mag geen sprake zijn van dogmatisch voetbal, met slechts één filosofie. Spanje zelf is geëvolueerd van tiki-taka naar een directere speelstijl."