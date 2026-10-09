Vincent Mannaert ziet fundamenteel probleem in Belgische jeugdopleiding en kijkt naar Spanje

Vincent Mannaert ziet fundamenteel probleem in Belgische jeugdopleiding en kijkt naar Spanje
Foto: © photonews
Word fan van België! 2673

Na alle successen van de gouden generatie zit het Belgische voetbal in een overgangsfase, met de grillen die bij een nieuwe lichting horen. Vincent Mannaert blijft echter vertrouwen uitstralen en kijkt al verder vooruit, vooral naar de jeugdopleiding.

België leverde de voorbije jaren heel wat toptalenten af en wil die rol blijven spelen. Spanje, de ploeg die de Belgen op het WK uitschakelde, geldt daarbij als inspiratiebron.

"Je voelt een eenheid in hun voetbal. Maar dat ontstaat niet toevallig. Ook de jeugdtrainers worden overal volgens dezelfde visie opgeleid", stelt Vincent Mannaert volgens RTBF.

De CEO van de Belgische voetbalbond wil elementen van dat Spaanse model overnemen. "Bij ons is er niet dezelfde structuur of dezelfde gedachte in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Er zijn verschillen bij 5 tegen 5 en 8 tegen 8, en die moeten we proberen weg te werken."

Ook amateurclubs moeten mee in het verhaal

Volgens Mannaert begint een sterk opleidingsbeleid onderaan de voetbalpiramide. "We moeten de volledige basis meenemen. En die basis bestaat uit alle amateurclubs. Kevin De Bruyne begon in Drongen, Thibaut Courtois in Bilzen. Het idee is dus om iedereen samen te brengen, van noord naar zuid en van west naar oost. De amateurvleugels, in samenwerking met de profcompetitie: eendracht maakt macht."


De voormalige technisch directeur weet ook welke richting hij niet uit wil. "Er mag geen sprake zijn van dogmatisch voetbal, met slechts één filosofie. Spanje zelf is geëvolueerd van tiki-taka naar een directere speelstijl."

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België

Meer nieuws

Dit is de Speler van de Maand in de Jupiler Pro League

Dit is de Speler van de Maand in de Jupiler Pro League

11:45
Vincent Kompany had als 11-jarige al stevige kritiek op Anderlecht: dit is waarom

Vincent Kompany had als 11-jarige al stevige kritiek op Anderlecht: dit is waarom

10:30
4
Real Madrid zadelt Courtois op met een probleem dat hij er in negen jaar nooit kende

Real Madrid zadelt Courtois op met een probleem dat hij er in negen jaar nooit kende

10:00
1
Westerlo-speler veroorzaakt nationale rel na opvallende uitspraak: Zuid-Korea wil wet aanpassen

Westerlo-speler veroorzaakt nationale rel na opvallende uitspraak: Zuid-Korea wil wet aanpassen

09:30
Anderlecht-dokter maakte einde aan carrière van clubicoon, die straffe onthulling doet

Anderlecht-dokter maakte einde aan carrière van clubicoon, die straffe onthulling doet

09:00
1
Opvallend detail bij nieuwe coach KV Kortrijk: zat weken voor zijn aanstelling al in de tribune

Opvallend detail bij nieuwe coach KV Kortrijk: zat weken voor zijn aanstelling al in de tribune

08:30
Inter krijgt stevige tegenvaller te verwerken voor wedstrijd tegen Club Brugge

Inter krijgt stevige tegenvaller te verwerken voor wedstrijd tegen Club Brugge

08:00
Van Bommel onder vuur in Wallonië: "Dat zou geen thema mogen zijn"

Van Bommel onder vuur in Wallonië: "Dat zou geen thema mogen zijn"

20:30
11
KV Mechelen-speler wil bij Rode Duivels geraken en is zeker dat hij het aankan

KV Mechelen-speler wil bij Rode Duivels geraken en is zeker dat hij het aankan

23:00
1
Bayern speurt naar nieuwe doelman en komt uit bij… Beveren

Bayern speurt naar nieuwe doelman en komt uit bij… Beveren

07:20
Thomas Foket benoemt groot probleem van Anderlecht-youngsters: "Zo kan je geen matchen winnen"

Thomas Foket benoemt groot probleem van Anderlecht-youngsters: "Zo kan je geen matchen winnen"

07:00
2
Vincent Mannaert over Van Bommel: nog geen definitieve conclusies trekken

Vincent Mannaert over Van Bommel: nog geen definitieve conclusies trekken

19:15
Belgisch 18-jarig toptalent krijgt gigantische transferwaarde van 53 miljoen euro opgekleefd

Belgisch 18-jarig toptalent krijgt gigantische transferwaarde van 53 miljoen euro opgekleefd

06:00
6
Anderlecht krijgt ferme waarschuwing van huurclub: "Championship beter voor hem"

Anderlecht krijgt ferme waarschuwing van huurclub: "Championship beter voor hem"

22:30
Wat is er aan de hand met Genk? Hier loopt het mis voor de onderpresterende Limburgers Analyse

Wat is er aan de hand met Genk? Hier loopt het mis voor de onderpresterende Limburgers

22:00
Duitse topclub kampt met een wel héél Duits probleem: massale protesten over... worst

Duitse topclub kampt met een wel héél Duits probleem: massale protesten over... worst

21:30
2
Beerschot krijgt wel héél slecht nieuws met bekermatch tegen Anderlecht in vooruitzicht

Beerschot krijgt wel héél slecht nieuws met bekermatch tegen Anderlecht in vooruitzicht

21:00
8
'Indruk gemaakt bij de Rode Duivels: Engelse topclub maakt prioriteit van Bruggeling'

'Indruk gemaakt bij de Rode Duivels: Engelse topclub maakt prioriteit van Bruggeling'

19:00
9
Amper 16 jaar en nu al drie Guinness-records: toptalent schrijft geschiedenis

Amper 16 jaar en nu al drie Guinness-records: toptalent schrijft geschiedenis

20:00
Manchester City naar vijfde klasse?!

Manchester City naar vijfde klasse?!

18:45
69
LIVE - Speeldag 8 JPL: Jonge Buffalo stopt plots als international

LIVE - Speeldag 8 JPL: Jonge Buffalo stopt plots als international

19:00
Club Brugge weer de grote winnaar: Tresoldi en Seys spannen de kroon

Club Brugge weer de grote winnaar: Tresoldi en Seys spannen de kroon

18:30
Coach Bruno spreekt over Bertaccini - maar waar ligt zijn toekomst?

Coach Bruno spreekt over Bertaccini - maar waar ligt zijn toekomst?

18:00
Live. Transfernieuws 8/10: Mourinho heeft een probleem

Live. Transfernieuws 8/10: Mourinho heeft een probleem

17:45
Nederlaag tegen Standard heeft zware gevolgen: Boateng ontslagen

Nederlaag tegen Standard heeft zware gevolgen: Boateng ontslagen

17:30
'Vincent Kompany mikt hoog en wil komen shoppen in Jupiler Pro League'

'Vincent Kompany mikt hoog en wil komen shoppen in Jupiler Pro League'

15:30
1
KAA Gent boert opvallend goed onder Rik De Mil en dat is er ook aan te zien op de transfermarkt

KAA Gent boert opvallend goed onder Rik De Mil en dat is er ook aan te zien op de transfermarkt

16:40
🎥 En bij de amateurs? Ex-spits Kortrijk scoort in minuut 96 als doelman voor Oostende

🎥 En bij de amateurs? Ex-spits Kortrijk scoort in minuut 96 als doelman voor Oostende

16:20
1
"Mario Stroeykens heeft zichzelf een missie opgelegd: doorbreken bij Sporting Anderlecht"

"Mario Stroeykens heeft zichzelf een missie opgelegd: doorbreken bij Sporting Anderlecht"

16:00
4
Vitor Bruno beseft het maar al te goed: "Anders wordt dat weer een item"

Vitor Bruno beseft het maar al te goed: "Anders wordt dat weer een item"

15:00
Komt het nog goed met amper 20-jarig ex-Anderlecht-wonderkind? Nu al grote vraagtekens bij carrière

Komt het nog goed met amper 20-jarig ex-Anderlecht-wonderkind? Nu al grote vraagtekens bij carrière

14:30
4
Reservespeler in CPL maakt furore met nationale ploeg tegen Engelse toptalenten

Reservespeler in CPL maakt furore met nationale ploeg tegen Engelse toptalenten

14:15
Nieuwe marktwaarden: Club Brugge ongeziene hofleverancier, Genk, Union en Antwerp ook in top-10

Nieuwe marktwaarden: Club Brugge ongeziene hofleverancier, Genk, Union en Antwerp ook in top-10

14:00
10
Loodzwaar: waarom het nu al een kantelpunt voor RSC Anderlecht is

Loodzwaar: waarom het nu al een kantelpunt voor RSC Anderlecht is

13:30
Nainggolan spreekt en zegt wat hij anders zou gedaan hebben

Nainggolan spreekt en zegt wat hij anders zou gedaan hebben

08/10
DONE DEAL: KRC Genk slaat toe met meerjarig contract voor toptalent

DONE DEAL: KRC Genk slaat toe met meerjarig contract voor toptalent

13:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 4
Portugal Portugal 2-1 Noorwegen Noorwegen
Griekenland Griekenland 0-0 Duitsland Duitsland
Wales Wales 0-1 Denemarken Denemarken
Nederland Nederland 2-1 Servië Servië
Frankrijk Frankrijk 4-1 België België
Italië Italië 3-1 Turkije Turkije
Engeland Engeland 3-0 Tsjechië Tsjechië
Kroatië Kroatië 1-2 Spanje Spanje

Nieuwste reacties

jawaddedadde jawaddedadde over Vincent Mannaert ziet fundamenteel probleem in Belgische jeugdopleiding en kijkt naar Spanje Olympia86 Olympia86 over Belgisch 18-jarig toptalent krijgt gigantische transferwaarde van 53 miljoen euro opgekleefd Demogorgon Demogorgon over Vincent Kompany had als 11-jarige al stevige kritiek op Anderlecht: dit is waarom rinus michels rinus michels over Thomas Foket benoemt groot probleem van Anderlecht-youngsters: "Zo kan je geen matchen winnen" Admiraal F Admiraal F over Moet Hans Vanaken nog bij de Rode Duivels worden opgeroepen? Vermeiren Willy Vermeiren Willy over "Mario Stroeykens heeft zichzelf een missie opgelegd: doorbreken bij Sporting Anderlecht" H.J. H.J. over Real Madrid zadelt Courtois op met een probleem dat hij er in negen jaar nooit kende kukeluku kukeluku over Luc Nilis onthult jaren later: Belgische legende duwde hem naar de uitgang bij PSV Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Komt het nog goed met amper 20-jarig ex-Anderlecht-wonderkind? Nu al grote vraagtekens bij carrière TatstOn TatstOn over 'Manchester City naar vierde klasse?' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved