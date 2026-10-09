Wolf Ackx waarschuwt Zelzate voor Hoogstraten, maar ziet hoopgevende signalen

KVV Zelzate beleeft een moeilijke seizoensstart in Eerste Nationale VV. De Oost-Vlamingen azen na zes speeldagen nog steeds op hun eerste competitiezege, al zagen we in de puntendelingen met FC Knokke en Thes Sport hoopgevende signalen. Zelzate-speler Wolf Ackx kijkt met vertrouwen vooruit naar het duel tegen Hoogstraten.

Zelzate ontsloeg De Maesschalck en stelde Verhelst aan

Zelzate begon dramatisch aan het seizoen. Na een 1 op 12 nam het in september afscheid van Ian De Maesschalck en zijn assistent Sander Claeys. De Maesschalck had de club vorig seizoen in Eerste Nationale VV gehouden, maar kreeg vorige maand de rekening gepresenteerd.

David Verhelst werd de opvolger. Onder zijn bewind toont Zelzate beterschap. Tegen subtoppers FC Knokke (0-0) en Thes Sport (1-1) pakte het telkens een punt. "Twee keer op rij niet verloren, dat is positief, vooral omdat Knokke en Thes de tegenstanders waren", vindt Wolf Ackx bij Het Laatste Nieuws.

De 24-jarige Maldegemnaar speelde in beide wedstrijden als rechtsachter, terwijl hij in het verleden bijna altijd als rechts- of linksvoor werd ingezet. Onder De Maesschalck speelde hij als wingback in een iets hogere positie dan nu. Ackx is snel en kan de hele flank voor zijn rekening nemen.

Verhelst legt andere accenten bij Zelzate

Ackx ziet dat de nieuwe coach andere accenten legt. In de eerste drie à vier competitieduels slikte Zelzate te veel doelpunten. Tegen Jong Cercle bleef dat nog beperkt tot één tegentreffer, maar daarna ging de deur te wagenwijd open tegen SK Roeselare (0-3), OH Leuven B (4-3) en KFC Houtvenne (0-3).

"Onder trainer David Verhelst hebben we tot nog toe vooral gewerkt op het defensieve", zegt Ackx. Dat wierp tegen Knokke en Thes Sport meteen vruchten af. De volgende tegenstander van Zelzate is Hoogstraten, geen gemakkelijke opdracht. Temeer omdat die ploeg op de vorige speeldag met 3-0 van leider Houtvenne won.





Hoogstraten is een ploeg met veel kracht

"Het wordt zeker niet evident om Hoogstraten te kloppen", is Ackx op zijn hoede. Hij herinnert zich dat de duels met Hoogstraten vorig seizoen pittig waren. Het is een ploeg met veel kracht, maar Zelzate kan na twee opeenvolgende gelijke spelen met vertrouwen naar de wedstrijd toeleven. Die duels hadden bovendien meer kunnen opleveren. "Eigenlijk had dat 6 op 6 kunnen zijn", zegt Ackx.

Tegen Knokke creëerde Zelzate volgens hem voldoende mogelijkheden om de wedstrijd te winnen. Op het veld van Thes Sport stonden Ackx en co in het laatste halfuur dan weer tegenover een man minder. "Ondanks die numerieke minderheid kwam Thes er nog altijd enkele keren goed uit. Maar ons blok stond goed. We kregen ook een kans op 1-2, maar jammer genoeg lieten we die liggen", baalt hij.

Staat de trein na Hoogstraten helemaal op de rails?

Zelzate lijkt na de komst van David Verhelst in een opwaartse spiraal te zitten. Het is twee opeenvolgende duels ongeslagen, maar een eerste seizoensoverwinning zou de trein pas helemaal op de rails zetten in het Armand Seghers Sportcomplex. Met dezelfde aanpak als tegen Knokke en Thes Sport achten Ackx en co zich alvast niet kansloos.