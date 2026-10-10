🎥 KDB tovert nu ook voor Napoli, Courtois ziet de boel bij Real Madrid ontploffen na bizarre VAR-ingreep

Thibaut Courtois gaf tijdens de afgelopen interlandbreak forfait om te rusten en zich volledig op Real Madrid te focussen. Kevin De Bruyne benutte de interlandbreak dan weer om bij de Rode Duivels wedstrijdritme en vertrouwen op te doen. Maar is het opzet van beide heren nu ook geslaagd?

De eerste signalen waren alvast veelbelovend. Na zijn twee doelpunten tegen Turkije in Luik heeft de middenvelder nu ook bij Napoli zijn visitekaartje afgegeven. Tegen Frosinone was hij goed voor twee doelpunten in een overtuigende 3-0-zege.

De Bruyne blijft op een wolk voetballen

Kevin De Bruyne lijkt steeds beter zijn draai te vinden in Italië. Zijn eerste seizoen bij Napoli stond grotendeels in het teken van blessureleed, maar de Belgische spelmaker lijkt opnieuw helemaal op de goede weg. Dat bewees hij eerder al met twee doelpunten tegen Turkije en zaterdagavond trok hij die lijn moeiteloos door.

De Bruyne zette Napoli al vroeg op voorsprong. Vanaf de strafschopstip bleef de Rode Duivel koelbloedig en trapte hij de 1-0 tegen de netten. De thuisploeg nam vervolgens de controle over de wedstrijd en gaf Frosinone weinig ruimte om gevaarlijk te worden.

🇧🇪 | KDB mist de penalty niet! 🎯💪 #NapoliFrosinone https://t.co/bbqjohe0D6 — DAZN België (@DAZN_BENL) October 10, 2026

Toch duurde het tot voorbij het halfuur voor Napoli zijn voorsprong verdubbelde. Daarvoor zorgde een andere bekende naam uit de Belgische competitie: Noa Lang, ex-speler van Club Brugge. De Nederlander kreeg opnieuw een basisplaats en bedankte het vertrouwen met zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen.



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KDB maakt het helemaal af

Na de rust slaagde Frosinone er niet in om de spanning terug te brengen. Napoli controleerde de wedstrijd en speelde de voorsprong volwassen uit. In de slotseconden volgde zelfs nog een extra bekroning voor De Bruyne. De middenvelder dook op het juiste moment op en prikte zijn tweede doelpunt van de avond tegen de netten: 3-0.

De vraag is nu of de Rode Duivel zijn uitstekende vorm kan doortrekken naar de Champions League. Napoli trekt naar Spanje voor de confrontatie met Villarreal.

Villarreal kwam vanavond ook al in actie tegen het Real Madrid van Thibaut Courtois. Diomande maakte na ruim een uur de 1-0, wat meteen ook de eindstand was.

Vinicius van de hemel naar de hel

Toch waren het vooral de afgekeurde 2-0 en de rode kaart voor Vinicius die voor de nodige commotie zorgden in de Spaanse hoofdstad. Vinicius Junior was zijn doelpunt al aan het vieren met Bellingham en Mourinho toen hij een rode kaart onder zijn neus geduwd kreeg. Ook zijn treffer werd afgekeurd door de VAR. Verbazing en ongeloof bij de Koninklijke.

Wat bleek? In de aanloop naar het tweede doelpunt van de avond hield de spits ex-Anderlecht-speler Saliba in bedwang door aan zijn haar te trekken. Terecht rood dus voor Vini Jr.

🟥 UNBELIEVABLE DRAMA! VINÍCIUS JÚNIOR HAS HIS GOAL DISALLOWED AND IS SHOWN A STRAIGHT RED CARD FOR PULLING AN OPPONENT'S HAIR! SENT OFF IN ABSOLUTE DISBEHELIEF! https://t.co/KgAood1m9D — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 10, 2026

Met een man meer kwam Villarreal beter in de wedstrijd, maar Thibaut Courtois hield de nul. De kloof op leider Barcelona bedraagt wel nog steeds zes punten.