🎥 Knokpartij en late uppercut voor Senne Lammens bij United, Romelu Lukaku is eindelijk beslissend

Robbie Maes, voetbaljournalist
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🎥 Knokpartij en late uppercut voor Senne Lammens bij United, Romelu Lukaku is eindelijk beslissend
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Zaterdagavond kwamen twee Rode Duivels in actie bij hun club. Senne Lammens stond zoals verwacht tussen de palen bij Manchester United, dat het in een beladen topper opnam tegen Tottenham Hotspur. Romelu Lukaku begon dan weer op de bank bij Fenerbahçe, waar hij als invaller beslissend was.

Goede wil was er zaterdagavond voldoende bij Manchester United en Tottenham Hotspur. Goed voetbal, uitgespeelde kansen en klasse waren daarentegen een stuk moeilijker te vinden. Beide ploegen kenden tot dusver een bijzonder wisselvallig seizoen in de Premier League, waardoor de inzet van de topper nog wat groter was.

Het bleef lange tijd wachten op een bepalend moment. Dat kwam er uiteindelijk na de invalbeurt van Rodrigo Bentancur. De Uruguayaanse middenvelder mocht in de 66e minuut opdraven, maar groeide al snel uit tot een van de hoofdrolspelers van de wedstrijd. Nadat Bryan Mbeumo Manchester United op voorsprong had gebracht, liet Bentancur zich helemaal gaan.

De Spurs-middenvelder pakte eerst uit met een stevige schaar op Luke Shaw. De Engelse linksachter was daar allerminst over te spreken en ging verhaal halen bij zijn tegenstander. Daarbij volgde een kopstootje, waarna ook andere spelers zich in het tumult mengden.

De scheidsrechter twijfelde niet en stuurde Bentancur met rood naar de kleedkamer. Zo zat zijn invalbeurt er na amper dertien minuten alweer op. Manchester United leek daardoor de ideale omstandigheden te hebben om de wedstrijd rustig uit te spelen en de drie punten thuis te houden.

Toch liep het anders. In de slotminuten van de toegevoegde tijd kopte Dominic Solanke de gelijkmaker tegen de netten. Zo gaf de thuisploeg de overwinning alsnog uit handen en bleef het bij een gelijkspel. Voor Lammens en zijn ploegmaats was dat een bijzonder zuur einde van de avond. De gehoopte overwinning bleef uit en Manchester United zal dus nog langer moeten wachten op een nieuwe zege.

Ook Tottenham schiet weinig op met het punt. De Spurs blijven met amper drie punten uit hun laatste zes wedstrijden in de problemen en moeten dringend resultaten boeken om niet verder in de degradatiestrijd verzeild te raken.

Lukaku is meteen belangrijk bij Fenerbahçe

Romelu Lukaku kende dan weer een betere avond bij Fenerbahçe. De Belgische spits begon zoals gewoonlijk op de bank, maar mocht uiteindelijk nog een kwartier meespelen.

In de slotfase bewees Lukaku meteen zijn waarde. In zijn vertrouwde stijl hield hij de bal goed bij zich en wachtte hij op het juiste moment om een ploegmaat in stelling te brengen. Dat bleek een uitstekende keuze, want Aydin werkte de aanval af en legde zo de 0-3-eindstand vast.

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