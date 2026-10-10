🎥 Wat een contrast! Nederlandse doelman pakt uit met bizarre redding, Neuer gaat viraal na pijnlijke blunder

Doelman zijn: het kan een ondankbare job zijn. Of je bent de held, of de pineut. Dat ondervonden RKC-doelman Niek Schiks en Bayern-keeper Manuel Neuer dit weekend aan den lijve. Waar Schiks vrijdag uitpakte met een waanzinnige redding, beleefde Neuer vandaag een namiddag om snel te vergeten.

In het duel tussen Heracles Almelo en RKC Waalwijk moest Schiks drie keer vissen, maar één tegentreffer wist hij op werkelijk bizarre wijze te voorkomen. Zijn onwaarschijnlijke redding gaat inmiddels rond op sociale media.

Bij een schot van Jean-Paul N'Djoli richting de verre hoek leek Schiks aanvankelijk vooral bezig met het signaleren van buitenspel. De doelman stak zijn arm in de lucht omdat Sem Scheperman in de baan van het schot stond. De middenvelder van Heracles sprong echter op, waardoor de bal onder hem door richting het doel rolde.

De bal raakte de binnenkant van de paal en leek over de doellijn te verdwijnen. Schiks had op dat moment nog steeds zijn arm in de lucht, maar slaagde er met een tik achter zijn steunbeen alsnog in om de bal uit de doelmond te werken. Een bijzonder knappe reflex: de beelden gingen meteen rond op sociale media.

Niek Schiks redt de bal... achter zijn standbeen... op de doellijn 🤯 #HERRKC https://t.co/dwnllZt87V — ESPN NL (@ESPNnl) October 9, 2026

Of Schiks de redding bewust zo uitvoerde of vooral op instinct handelde, laten we graag aan de doelman zelf over.





Neuer gaat al na acht seconden in de fout

In de Bundesliga was er deze namiddag dan weer een opvallend moment met Manuel Neuer in de hoofdrol. De 40-jarige doelman van Bayern München, die na het WK afscheid neemt als Duits international, beleefde een bijzonder ongelukkige start tegen FC Augsburg.

Bij de aftrap kreeg Neuer de bal aangespeeld en probeerde hij zijn tegenstander met een dribbel te verschalken. Dat liep helemaal verkeerd af: de Duitse doelman verloor de bal, waarna Augsburg-speler Robin Fellhauer dankbaar profiteerde en de openingstreffer op het scorebord zette.

We hebben een nieuw record! 🎉💪 https://t.co/vWxyGnsVDv — Play Sports (@playsports) October 10, 2026

De klok wees op dat moment amper acht seconden aan. Daarmee werd het doelpunt het snelste ooit in de Bundesliga. Neuer en Bayern moesten dus meteen in de achtervolging. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd op een 2-2-gelijkspel.