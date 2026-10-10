🎥 Wat een contrast! Nederlandse doelman pakt uit met bizarre redding, Neuer gaat viraal na pijnlijke blunder

Robbie Maes, voetbaljournalist
| 1 reacties
🎥 Wat een contrast! Nederlandse doelman pakt uit met bizarre redding, Neuer gaat viraal na pijnlijke blunder
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Doelman zijn: het kan een ondankbare job zijn. Of je bent de held, of de pineut. Dat ondervonden RKC-doelman Niek Schiks en Bayern-keeper Manuel Neuer dit weekend aan den lijve. Waar Schiks vrijdag uitpakte met een waanzinnige redding, beleefde Neuer vandaag een namiddag om snel te vergeten.

In het duel tussen Heracles Almelo en RKC Waalwijk moest Schiks drie keer vissen, maar één tegentreffer wist hij op werkelijk bizarre wijze te voorkomen. Zijn onwaarschijnlijke redding gaat inmiddels rond op sociale media.

Bij een schot van Jean-Paul N'Djoli richting de verre hoek leek Schiks aanvankelijk vooral bezig met het signaleren van buitenspel. De doelman stak zijn arm in de lucht omdat Sem Scheperman in de baan van het schot stond. De middenvelder van Heracles sprong echter op, waardoor de bal onder hem door richting het doel rolde.

De bal raakte de binnenkant van de paal en leek over de doellijn te verdwijnen. Schiks had op dat moment nog steeds zijn arm in de lucht, maar slaagde er met een tik achter zijn steunbeen alsnog in om de bal uit de doelmond te werken. Een bijzonder knappe reflex: de beelden gingen meteen rond op sociale media.

Of Schiks de redding bewust zo uitvoerde of vooral op instinct handelde, laten we graag aan de doelman zelf over.

Neuer gaat al na acht seconden in de fout

In de Bundesliga was er deze namiddag dan weer een opvallend moment met Manuel Neuer in de hoofdrol. De 40-jarige doelman van Bayern München, die na het WK afscheid neemt als Duits international, beleefde een bijzonder ongelukkige start tegen FC Augsburg.

Bij de aftrap kreeg Neuer de bal aangespeeld en probeerde hij zijn tegenstander met een dribbel te verschalken. Dat liep helemaal verkeerd af: de Duitse doelman verloor de bal, waarna Augsburg-speler Robin Fellhauer dankbaar profiteerde en de openingstreffer op het scorebord zette.

De klok wees op dat moment amper acht seconden aan. Daarmee werd het doelpunt het snelste ooit in de Bundesliga. Neuer en Bayern moesten dus meteen in de achtervolging. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd op een 2-2-gelijkspel.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayern München
FC Augsburg
Manuel Neuer

Meer nieuws

LIVE: Genk gaat comfortabel rusten tegen zwak Kortrijk! Live

LIVE: Genk gaat comfortabel rusten tegen zwak Kortrijk!

21:33
LIVE: Gent op voorsprong dankzij mistasten van Gabriël! Live

LIVE: Gent op voorsprong dankzij mistasten van Gabriël!

21:01
Club Brugge ziet sterkhouder uitvallen, Ivan Leko houdt zijn adem in: "We kunnen hem niet direct vervangen"

Club Brugge ziet sterkhouder uitvallen, Ivan Leko houdt zijn adem in: "We kunnen hem niet direct vervangen"

21:30
🎥 Knokpartij en late uppercut voor Senne Lammens bij United, Romelu Lukaku is eindelijk beslissend

🎥 Knokpartij en late uppercut voor Senne Lammens bij United, Romelu Lukaku is eindelijk beslissend

21:00
Cercle Brugge in zak en as na nederlaag tegen Anderlecht: "Dit is een mokerslag" Reactie

Cercle Brugge in zak en as na nederlaag tegen Anderlecht: "Dit is een mokerslag"

20:15
1
Antwerp is gewaarschuwd: Norman Bassette verkeert in bloedvorm en dat is volgens zijn trainer geen toeval

Antwerp is gewaarschuwd: Norman Bassette verkeert in bloedvorm en dat is volgens zijn trainer geen toeval

20:40
Club Brugge moest nog (even) bibberen, maar hervat de competitie wel met een overwinning en de leidersplaats

Club Brugge moest nog (even) bibberen, maar hervat de competitie wel met een overwinning en de leidersplaats

20:20
Vitor Bruno negeert barslechte Anderlecht-niveau: "Zo elke match winnen? Ik teken direct!" Reactie

Vitor Bruno negeert barslechte Anderlecht-niveau: "Zo elke match winnen? Ik teken direct!"

19:30
5
Ploegmaats nemen het op voor Bertaccini: "Hij is de beste afwerker" Reactie

Ploegmaats nemen het op voor Bertaccini: "Hij is de beste afwerker"

18:40
1
Wat is er aan de hand bij KRC Genk? Johan Boskamp legt pijnlijk probleem bij twee sterkhouders bloot

Wat is er aan de hand bij KRC Genk? Johan Boskamp legt pijnlijk probleem bij twee sterkhouders bloot

19:00
Sporting Hasselt en Lierse hebben reden tot juichen na spektakel en tien goals

Sporting Hasselt en Lierse hebben reden tot juichen na spektakel en tien goals

18:30
Beschamend slecht Anderlecht pleegt hold up bij Cercle Brugge: drie kansen, twee goals

Beschamend slecht Anderlecht pleegt hold up bij Cercle Brugge: drie kansen, twee goals

17:58
Club van Vannieuwkerke in diepe problemen: sponsors dreigen met actie

Club van Vannieuwkerke in diepe problemen: sponsors dreigen met actie

17:30
14
Manchester City naar vijfde klasse?! Vanhaezebrouck is streng

Manchester City naar vijfde klasse?! Vanhaezebrouck is streng

16:30
71
Zorgt videosysteem in 1B voor verwarring? Club Brugge reageert

Zorgt videosysteem in 1B voor verwarring? Club Brugge reageert

17:00
Live. Transfernieuws 10/10: Cole Palmer hakt knoop door over toekomst

Live. Transfernieuws 10/10: Cole Palmer hakt knoop door over toekomst

16:00
KV Kortrijk schakelt snel en haalt extra pion in huis in 'Operatie redding'

KV Kortrijk schakelt snel en haalt extra pion in huis in 'Operatie redding'

15:30
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 5
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-2 Werder Bremen Werder Bremen
FC Augsburg FC Augsburg 2-2 Bayern München Bayern München
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 2-3 Hamburger SV Hamburger SV
Paderborn 07 Paderborn 07 0-2 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 3-4 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Union Berlin Union Berlin 1-0 Elversberg Elversberg
RB Leipzig RB Leipzig 6-0 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
1. FC Köln 1. FC Köln 11/10 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
Freiburg Freiburg 11/10 FC Schalke 04 FC Schalke 04

Nieuwste reacties

Borak Borak over 'Manchester City naar vierde klasse?' Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Zulte Waregem - KAA Gent: 0-1 Borak Borak over Ploegmaats nemen het op voor Bertaccini: "Hij is de beste afwerker" We Are The Racingboys We Are The Racingboys over KRC Genk - KV Kortrijk: 2-0 Snoek Snoek over Vitor Bruno negeert barslechte Anderlecht-niveau: "Zo elke match winnen? Ik teken direct!" Snoek Snoek over 🎥 Wat een contrast! Nederlandse doelman pakt uit met bizarre redding, Neuer gaat viraal na pijnlijke blunder Dirk1897 Dirk1897 over Cercle Brugge in zak en as na nederlaag tegen Anderlecht: "Dit is een mokerslag" Dan the Man Dan the Man over La Louvière - Club Brugge: 1-4 Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Cercle Brugge - Anderlecht: 1-2 Don Bozhinov Don Bozhinov over 'PSV kan absoluut recordbedrag verdienen aan Ruben van Bommel: zelfs wintertransfer lonkt' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved