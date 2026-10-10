Anderlecht heeft een stille spelbepaler gevonden: “Binnenkort zullen ze zeggen dat hij ontbreekt”

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Anderlecht heeft een stille spelbepaler gevonden: “Binnenkort zullen ze zeggen dat hij ontbreekt”
Foto: © photonews
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Ilias Koutsoupias is in korte tijd uitgegroeid tot een belangrijke schakel bij Anderlecht. De Griekse middenvelder kwam pas op het einde van de zomermercato over van Frosinone, maar heeft trainer Vitor Bruno al overtuigd. Europees is hij voorlopig niet speelgerechtigd, in de competitie lijkt zijn plaats echter moeilijk af te nemen.

“Hij begrijpt voetbal heel goed”, klinkt het bij Bruno. De trainer zag vanaf hun eerste gesprek dat Koutsoupias klaar was om meteen een rol op te nemen. Dat hij andere nieuwkomers voor zich laat, is volgens hem geen toeval. De Griek moet zijn plaats wel elke week blijven verdienen.

De ontbrekende schakel op het middenveld

Koutsoupias brengt kwaliteiten die Anderlecht de voorbije jaren niet altijd in één speler terugvond. Hij combineert technische zekerheid met defensief werk en een goed gevoel voor de ruimtes. Analist Alex Teklak zegt in La Dernière Heure dat vooral zijn positionering zijn sterkste punt is: hij denkt voortdurend mee over hoe hij gevaarlijke tegenaanvallen kan afstoppen.

Ook zijn passing valt op. Koutsoupias speelt niet voortdurend de spectaculaire bal vooruit, maar kiest meestal voor de juiste oplossing. Hij voelt wanneer Anderlecht het tempo moet verhogen en wanneer de ploeg rust nodig heeft. Door zich aanspeelbaar te maken in de kleine ruimtes, helpt hij zijn ploegmaats om het spel te controleren.

De cijfers onderstrepen zijn werklust. Tegen Zulte Waregem legde hij volgens de aangehaalde statistieken 12,2 kilometer af. Zijn grote waarde zit evenwel niet alleen in het lopen, maar vooral in de manier waarop hij het spel leest.

Vertrouwen dat hij zelf moet blijven verdienen

Dat Koutsoupias zo snel een vaste waarde werd, is opvallend. Bij zijn komst vroegen sommigen zich af waarom Anderlecht nog een middenvelder aantrok, zeker omdat de club al verschillende opties had. Bruno twijfelde echter niet aan zijn inzetbaarheid.

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De Griek kwam over van Frosinone, waar hij vorig seizoen in de competitie acht keer scoorde en vier assists afleverde. Bij Anderlecht moet hij vooral voor evenwicht en controle zorgen.

Zijn Europese afwezigheid blijft voorlopig een nadeel: door de late afronding van zijn transfer werd hij niet tijdig op de spelerslijst ingeschreven. In de Belgische competitie kan hij wel verder bouwen aan zijn status.

Bruno waarschuwt intussen dat niemand op zijn lauweren mag rusten. “Vijf of zes spelers willen zijn plaats. Hij moet dus telkens op zijn best zijn.” Koutsoupias heeft zijn start niet gemist, maar moet nu bewijzen dat hij ook op langere termijn de ontbrekende schakel kan blijven.

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