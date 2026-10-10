Antwerp-CEO Sven Jaecques doet boekje open over ex-eigenaar Paul Gheysens

De verkoop van Royal Antwerp FC betekende niet alleen het einde van het tijdperk-Paul Gheysens, maar ook het slot van een bijzonder moeilijke periode voor CEO Sven Jaecques. Die bleef na de overname aan boord, maar geeft nu toe dat de situatie op de Bosuil onhoudbaar was geworden. Ook zijn relatie met Gheysens kwam onder druk te staan. “Op een bepaald moment kwamen onze belangen recht tegenover elkaar te staan.”

Antwerp begon na de landstitel en de bekerwinst aan een nieuw hoofdstuk. Het consortium rond Wouter Vandenhaute nam de club over van de familie Gheysens, terwijl Jaecques zijn functie als CEO behield. Achter die wissel van eigenaar ging echter een lange periode van financiële en persoonlijke druk schuil.

“De laatste twee jaar was het niet langer houdbaar”, vertelt Jaecques in HLN. “Ik was in een permanente overlevingsmodus beland. Je beseft niet eens dat je roofbouw aan het plegen bent op je mentale en fysieke gezondheid.”

Een auto-ongeluk midden op de dag deed hem naar eigen zeggen nadenken. De conclusie was duidelijk: zo kon het niet verder. “Niet op persoonlijk vlak, niet voor de club, niet financieel, niet qua toekomstperspectief, niet qua sportieve mogelijkheden... We konden gewoon niet meer vooruit.”

Transfers van Lammens en Doumbia boden niet de verhoopte ruimte

De financiële situatie maakte het voor Antwerp bijzonder moeilijk om sportief opnieuw stappen te zetten. Nochtans leek er na de verkoop van Senne Lammens aan Manchester United en Doumbia aan Al-Ittihad opnieuw ademruimte te ontstaan. Lammens bracht naar verluidt 21 miljoen euro op, terwijl voor Doumbia ongeveer 19 miljoen euro werd betaald.

Jaecques blikt terug op het optimisme dat er toen heerste. “Door de verkoop van Senne Lammens hadden we ons budget gehaald. Daarbovenop verkochten we Doumbia, wat ons extra mogelijkheden gaf om de club op te bouwen.”



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De CEO en toenmalig sportief verantwoordelijke Marc Overmars dachten dat Antwerp daardoor schulden kon aflossen én opnieuw voorzichtig kon investeren. Ook de geplande nieuwe tribune moest een nieuw momentum inluiden.

De realiteit bleek evenwel anders. “Vervolgens stel je vast dat een groot deel van het geld van Doumbia — meer dan 10 miljoen euro — rechtstreeks gebruikt moet worden voor de bouw van die nieuwe tribune, terwijl daar oorspronkelijk een externe financiering voor voorzien was.”

Dat maakte de bewegingsruimte van de club opnieuw kleiner. De ambitie om binnen drie jaar weer mee te doen voor de titel was volgens Jaecques bovendien verkeerd geïnterpreteerd: het ging om een doelstelling, niet om een garantie. De financiële beperkingen bleven de sportieve plannen doorkruisen.

“Ik begrijp dat de verkoop Gheysens ongelooflijk veel pijn doet”

Ook de verhouding tussen Jaecques en Gheysens kwam uiteindelijk onder druk te staan. Op de vraag of de voormalige eigenaar grote delen van transfersommen opeiste om zijn investeringen te recupereren of financiële problemen elders op te vangen, wil Jaecques niet zomaar meegaan in die redenering.

“Dat lijkt me nogal kort door de bocht, maar op een bepaald moment kwamen onze belangen recht tegenover elkaar te staan”, zegt hij. “Mijn enige belang is Royal Antwerp FC. Ik sta voor deze club. Voor mijn personeel, mijn spelers, de supporters en de stad.”

Dat de verkoop uiteindelijk noodzakelijk werd, moet volgens Jaecques dan ook bijzonder zwaar zijn aangekomen. Ook het feit dat mensen uit de vroegere bestuursploeg aan boord blijven, kan die gevoelens versterken. “Dat hij de club nu móést verkopen, doet hem ongelooflijk veel pijn. En dat mensen zoals Jacques Vandermeiren en ik aan boord blijven, plus Wouter Vandenhaute die erbij is gekomen, doet bij hem dubbel zoveel pijn. Ik snap dat.”

De deur naar verzoening staat nog open

Hoewel het contact voorlopig stilgevallen is, beschouwt Jaecques de relatie niet als definitief gebroken. Hij is ervan overtuigd dat de twee op termijn opnieuw met elkaar aan tafel zullen zitten.

“Al ben ik er ook van overtuigd dat, eens het stof gaan liggen is, Paul en ik samen een pint zullen gaan drinken. Ondertussen gun ik hem de tijd om dit te laten bezinken.”