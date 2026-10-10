Antwerp is gewaarschuwd: Norman Bassette verkeert in bloedvorm en dat is volgens zijn trainer geen toeval

Westerlo hervat zondagavond de competitie met een thuiswedstrijd tegen Antwerp. Issame Charaï hoopt dat zijn ploeg de goede vorm van voor de interlandbreak kan doortrekken. Daarbij rekent de trainer onder meer op een leergierige Norman Bassette, die de voorbije weken steeds nadrukkelijker zijn stempel drukte op het spel van de Kemphanen.

Met het vertrek van Nacho Ferri verloor Westerlo een belangrijke aanvallende pion, maar Bassette lijkt dat verlies voorlopig zonder al te veel problemen op te vangen. De jonge spits zit aan vier doelpunten in zijn laatste vijf wedstrijden en bevestigt daarmee zijn goede vorm.

Ook trainer Issame Charaï is bijzonder tevreden over de ontwikkeling van zijn aanvaller. "Het is een fantastische jongen om mee te werken", klinkt het bij de coach van Westerlo in Het Nieuwsblad. "We discussiëren over de kleinste details en wat we hem aanreiken wil hij direct toepassen op het veld."

Die leergierigheid maakt indruk op Charaï. Bassette staat open voor feedback en probeert de aanwijzingen van zijn trainer meteen om te zetten in de praktijk. Dat levert voorlopig ook resultaten op, met vier doelpunten in zijn laatste vijf optredens.

Charaï wil Bassette nog slimmer zien spelen

Een van de aandachtspunten tijdens de gesprekken tussen trainer en speler is de energie die Bassette in zijn spel legt. De aanvaller speelt met veel intensiteit en gaat graag de duels aan met verdedigers. Soms verbruikt hij daarbij echter iets te veel energie, waardoor het belangrijk is om de juiste momenten te kiezen.

"Voor alle duidelijkheid: ik hou van jongens die zoveel energie in hun spel leggen", is de trainer van Westerlo duidelijk. "Die blocks met verdedigers? Voor hem is het ook een psychologisch spel. Dat hoort erbij. Maar als we pressen, moet dat collectief gebeuren. Anders heeft het weinig zin. Daarnaast gaat het ook om emotionele controle." Charaï wil zijn spits dus zeker niet afremmen, maar hem wel helpen om zijn energie beter te verdelen.





Ook belangrijk bij de Belgische beloften

Bassette trok zijn goede vorm tijdens de interlandperiode door bij de Belgische beloften. De jonge aanvaller was er bijzonder belangrijk en wist twee keer te scoren. De Belgische U21 plaatste zich bovendien voor het EK van volgende zomer in Albanië en Servië.