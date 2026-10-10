Club Brugge ziet definitief af van transfer van 12 miljoen euro en heeft daar héél goede reden voor

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Club Brugge ziet definitief af van transfer van 12 miljoen euro en heeft daar héél goede reden voor
Foto: © photonews
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Carlos Forbs staat voor de maanden van de waarheid bij Club Brugge. Het programma voor de Bruggelingen is slopend en dus zal Forbs zich moeten laten zien. Door wat hij liet zien, zag blauw-zwart ook af van de komst van Romain Esse.

Club Brugge ging deze zomer op zoek naar nieuwe flankspelers na onder meer het vertrek van Christos Tzolis. Met Virgili haalden ze een topper in huis, maar ook Romain Esse stond een lange tijd op de radar om voor extra concurrentie te zorgen;

De 21-jarige winger van Crystal Palace was een tijdje nadrukkelijk in beeld, maar een overgang naar Brugge kwam er uiteindelijk niet. Het verschil tussen wat Club wil betalen en wat Crystal Palace verlangde lag te ver uit elkaar. Blauw-zwart besloot een streep door het dossier te trekken.

Club Brugge ziet af van transfer Romain Esse

Dat is opvallend, want aanvankelijk leek er wel degelijk perspectief op een akkoord. Esse werd gezien als een interessante versterking voor de flank en Club onderzocht de voorbije periode serieus de mogelijkheden om hem naar België te halen.

Crystal Palace had alle troeven in handen, want Esse ligt nog tot 2030 onder contract en zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt ongeveer tien miljoen euro, waardoor er sowieso een stevig prijskaartje aan de winger hangt.

Club Brugge gelooft volop in Carlos Forbs

Esse kwam inmiddels 17 keer in actie voor de eerste ploeg van Crystal Palace. Een vaste basisplaats zat er niet in, waardoor hij nu ook is uitgeleend voor een jaartje aan Milwall in The Championship, de Engelse tweede klasse. 

Club Brugge van zijn kant heeft ondertussen definitief afgezien van de transfer, weet Het Laatste Nieuws te melden. De reden daartoe is vrij simpel: de doorbraak van Carlos Forbs. De 22-jarige winger komt met stabiele prestaties en lijkt op die manier de volgende goudmijn te zijn of te kunnen worden voor Club Brugge. Zijn cijfers zijn beter én hij kan het nu ook 90 minuten in plaats van 70. 

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