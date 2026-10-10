Club Brugge ziet sterkhouder uitvallen, Ivan Leko houdt zijn adem in: "We kunnen hem niet direct vervangen"

Geen grootse prestatie, maar wel een driepunter die nauwelijks in het gedrang kwam. Club Brugge mag zich plots competitieleider noemen, al kreeg de overwinning in La Louvière ook een vervelend kantje. Carlos Forbs moest voor het uur naar de kant met pijn aan het bovenbeen. Met de belangrijke verplaatsing naar Inter op San Siro in het vooruitzicht, houdt Ivan Leko zijn hart vast.

De Portugese flankaanvaller ging na zijn wissel met een grimas op de bank zitten. De medische staf van blauw-zwart bracht vervolgens ijs aan op zijn bovenbeen. Het beeld zorgde meteen voor bezorgdheid in Brugge, want een blessure van Forbs zou op een bijzonder ongelukkig moment komen.

Dat beseft ook trainer Ivan Leko. In Het Belang van Limburg gaf de Kroaat een eerste update over de toestand van zijn aanvaller. "Volgens onze eerste informatie heeft Carlos een spierblessure, al weet ik nog niet hoe ernstig het is", klonk het.

De coach hoopt vooral dat de schade meevalt. "Ik hoop gewoon dat het niet te erg is. Als we Forbs moeten missen op Inter, met zijn snelheid en acties in één-tegen-één-situaties, moeten we ons volledig plan omgooien. Dan verandert de positie van vier of vijf spelers. Er is maar één profiel als Forbs in onze kern. We kunnen hem gewoon niet direct vervangen."

Forbs is goud waard richting Inter

De woorden van Leko maken duidelijk hoe belangrijk de Portugees is geworden voor Club Brugge. Op San Siro wacht blauw-zwart een zware opdracht tegen Inter. De Bruggelingen zullen daar mogelijk vooral moeten verdedigen en loeren op de tegenaanval. Net in dat soort wedstrijden kunnen de snelheid en individuele acties van Forbs het verschil maken.

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Een fitte flankaanvaller die met één versnelling een tegenstander kan uitschakelen, is dan ook een belangrijke troef. Zonder hem moet Leko mogelijk sleutelen aan meerdere posities en zijn tactische plan aanpassen.



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De trainer wees daarbij ook op de moeilijke omstandigheden na de interlandbreak. "Dit krijg je na zo'n lange interlandbreak. Spelers moeten zich aanpassen aan spelstijlen en coaches. Sinds de play-offs van vorig seizoen is Forbs bij onze beste spelers, dus ik hoop dat hij fit raakt. Maar we zullen moeten afwachten", aldus Leko.