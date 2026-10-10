Club NXT onderuit, Anderlecht Futures zitten diep in de problemen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Club NXT onderuit, Anderlecht Futures zitten diep in de problemen
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De RSCA Futures blijven in de hoek waar de klappen vallen. De beloftenploeg van Anderlecht verloor vrijdagavond met 0-2 van Eupen en blijft zo met amper één punt achter op de laatste plaats in de Challenger Pro League staan. Ook de komst van Karim Mokeddem als nieuwe coach kon voorlopig geen ommekeer brengen.

Simakala maakt na rust het verschil voor Eupen

Anderlecht hield Eupen voor de rust nog van een doelpunt, maar na de pauze liep het alsnog mis. Ba-Muaka Simakala brak in de 51ste minuut de ban met een kopbal. De aanvaller kreeg vervolgens de kans om de voorsprong te verdubbelen vanaf de stip, maar liet die mogelijkheid onbenut.

Lang hoefde Eupen niet te wachten op een nieuwe kans. Vier minuten na zijn gemiste penalty sloeg Simakala alsnog toe en legde hij de eindstand vast op 0-2. Voor Felice Mazzu was het een geslaagde avond tegen zijn voormalige club, terwijl Mokeddem bij zijn eerste wedstrijd aan de zijlijn meteen met een nederlaag werd geconfronteerd.

Het was al de zesde verliespartij van het seizoen voor de Brusselaars. De cijfers worden daardoor steeds moeilijker te negeren.

Anderlecht moet evenwicht tussen A-kern en Futures vinden

De problemen bij de Futures staan niet los van de bredere situatie binnen Anderlecht. De club investeerde afgelopen zomer stevig in de A-kern, terwijl verschillende jonge spelers uitzicht kregen op een plaats bij de eerste ploeg. Dat biedt talenten kansen, maar maakt het tegelijk moeilijker om een stabiele en competitieve beloftenploeg samen te stellen.

Spelers als Joshua Nga Kana, Jayden Onia Seke en Noa Ojea kregen al kansen bij de hoofdmacht. Geen van die spelers was er vrijdagavond bij. Anderlecht moet nu het juiste evenwicht vinden tussen die doorstroming en de nood aan kwaliteit en continuïteit bij de Futures. De ploeg heeft dringend punten nodig om niet verder achterop te raken.

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Dat is dit seizoen bovendien meer dan een sportieve bekommernis. Vanaf 2026-2027 kunnen beloftenploegen op een degradatieplaats daadwerkelijk zakken naar de amateurreeksen. De laatste twee teams degraderen rechtstreeks. De Futures kunnen zich dus niet langer verschuilen achter hun statuut als U23-ploeg.

Ook Club NXT ging vrijdag onderuit, maar de Brugse beloften staan met acht punten op de achtste plaats een stuk comfortabeler. Dender haalde het met 3-0 van Club NXT en blijft met achttien punten aan kop. Eupen volgt met vijftien punten en een wedstrijd minder gespeeld.

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