Club van Vannieuwkerke in diepe problemen: sponsors dreigen met actie
KV Diksmuide Oostende - de fusieploeg waar ook Karl Vannieuwkerke iets te zeggen heeft - is deze week in het oog van de storm terechtgekomen. Een aantal bestuursleden zijn er opgestapt nadat een ander bestuurslid in opspraak kwam. Ondertussen werd sportief wél gewonnen.
Club van Vannieuwkerke in diepe problemen: sponsors dreigen met actie
De sponsors van KV Diksmuide Oostende dreigen ermee om de geldkraan na dit seizoen dicht te draaien, weet VRT NWS. Dat schrijven ze in een open brief aan het bestuur van de voetbalclub. De heisa rond een bestuurslid die is ontstaan de voorbije weken werpt een schaduw op hun bedrijven, zo klinkt het.
De volledige open brief hieronder:
Met deze open brief, willen wij, ondergetekenden, sponsors van KV Diksmuide Oostende, een duidelijk signaal geven aan het bestuur. Een sponsor verdient respect, iets waar er tot op vandaag een gebrek aan is.
KV Diksmuide-Oostende moet een gezamenlijk project zijn. Het zijn de medewerkers, de supporters, de sponsors en het stadsbestuur die deze club alle kansen geven om te groeien richting eerste amateur.
Iedereen binnen de club verdient het om een volwaardige partner te zijn. Tot op heden hebben wij dit gevoel niet ervaren. Voor een bestuur is het de taak om respectvol om te gaan met haar partners en om voor verbinding te zorgen tussen alle geledingen. Het tegendeel wordt ervaren. Tot op heden is er binnen de Raad van Bestuur geen sprake van enige connectie met de sponsors. Een groot deel van ondergetekenden van deze brief bijvoorbeeld moeten na twee jaar hun eerste ‘goeiendag’ nog krijgen van de voorzitter.
Wij sponsoren aanzienlijke bedragen binnen de club en willen dit ook in de toekomst blijven doen. Wij willen niet liever dan mee de schouders onder dit project blijven zetten. Intussen weten wij echter ook dat er bestuursleden zijn die voor geringere financiële bedragen meer visibiliteit krijgen dan wat eigenlijk gangbaar is. We begrijpen dat er bepaalde erfenissen uit het verleden kunnen zijn maar in de huidige context kan dit niet meer. Daarnaast willen wij ook duidelijk krijgen over de financiële situatie van de club. Wij zijn dan ook niet langer bereid om onze sponsoring te verlengen, zonder dat er duidelijke signalen komen.
In het kader van een wijziging van een VZW naar een CVSO hebben wij in juni al ons ongenoegen laten blijken voor het misprijzen dat wij ervaren. Er werd toen een comité opgericht om met dat ongenoegen aan de slag te gaan. Dat was voor ons op dat moment voldoende en we steunden die actie ook. Op vandaag moeten we echter vaststellen dat er geen constructieve stappen werden gezet. Integendeel: Oostendse bestuurders zijn uit onvrede opgestapt en met vage, persoonlijke beschuldigingen die teruggaan tot 30 jaar geleden werd er de voorbije weken geprobeerd om een bestuurslid kost wat kost buitenspel te zetten. Dit terwijl Voetbal Vlaanderen tot op heden geen enkele sanctie heeft uitgesproken tegen die persoon en er nul gerechtelijke klachten ingediend zijn. Kortom, voor onze bedrijven/merken zorgt dit ook voor een negatieve perceptie.
Het is dringend tijd voor het bestuur om zelfreflectie te tonen. Het geleverde werk in het verleden bij KSV Diksmuide had zeker zijn verdiensten maar intussen is het verhaal veel groter geworden. Te groot allicht voor sommigen om dit nog te kunnen bevatten. Dat is geen schande maar trek dan ook de nodige conclusies hieruit. Laat mensen, die bekwaam zijn en ervaring hebben, hun dagelijks werk uitvoeren. Noem sponsors niet langer “klanten”, maar “partners”. Zorg ervoor dat er met één stem wordt gesproken. Zet de juiste mensen op de juiste plaats.
Ons geduld geraakt dan ook stilaan op. We hebben het beste voor met KVDO. Onze club kan een belangrijke stap voorwaarts zetten. Enkel met kwaliteit, een doordacht transferbeleid, een kritische blik binnen een Raad van Bestuur, investeren in jeugdopleiding en bestuurders met kennis van zaken, is vooruitgang mogelijk.
Jullie hebben na twee seizoenen jammer genoeg niet bewezen dat de wil aanwezig is om een evenwichtig en representatief bestuur uit te bouwen. Als deze club nog een toekomst wil, dan is de enige oplossing om op een blanco blad een nieuwe Raad van Bestuur uit te tekenen en te vertrouwen in de mensen die nu het hart van de club vormen. Wij hebben enorm veel respect voor de Diksmuidse community en de reddende hand die twee jaar geleden werd geworpen maar op dit moment wordt de club geremd in zijn dagelijks functioneren.
Wij zijn bereid om alle nodige stappen te ondernemen om onze club veilig te stellen voor de toekomst. Onze club verdient beter en de toekomst begint vandaag.
Storm is nog niet gaan liggen in Oostende
De storm is nog niet gaan liggen in Oostende, zoveel is duidelijk. Voetbal Vlaanderen heeft naar de zaak gekeken en geoordeeld dat er geen voorlopige bewarende maatregelen moeten worden genomen. Het Vlaams Sporttribunaal zal het dossier ten gronde bekijken en later met een oordeel ten gronde komen.
"Als club hebben we kennisgenomen van de klacht wegens grensoverschrijdend gedrag die werd neergelegd bij Voetbal Vlaanderen, en de berichtgeving hierover in de pers. Wij verlenen onze volledige medewerking aan het lopende onderzoek om de feiten op een correcte en objectieve manier te laten ophelderen."
"Uit respect voor het lopende onderzoek, de betrokken partijen en de privacy, wensen we op dit moment geen verdere mededelingen te doen of inhoudelijk te reageren. We vragen met klem om de sereniteit en het onderzoek te respecteren. Zodra er meer nieuws is of het onderzoek is afgerond, zal de club indien nodig communiceren via officiële kanalen", aldus Oostende op de sociale media dit weekend.
KV Diksmuide Oostende - de fusieploeg waar ook Karl Vannieuwkerke iets te zeggen heeft - is deze week in het oog van de storm terechtgekomen. Een aantal bestuursleden zijn er opgestapt nadat een ander bestuurslid in opspraak kwam. Ondertussen werd sportief wél gewonnen.
Vrijdag stond er normaal gezien een Algemene Vergadering op de agenda bij KV Diksmuide, maar die is verboden voor de ondernemingsrechtbank van Brugge. De rechtbank bepaalde ook dat er de komende 30 dagen geen beslissing mag worden genomen of verklaring mag worden afgelegd die de naam van een betrokken bestuurslid verder kan schaden.
De uitspraak was de zoveelste woelige episode in een turbulente week op Oostende. Eerder deze week stapten drie bestuurders van voetbalclub KV Diksmuide Oostende op na de klachten van grensoverschrijdend gedrag van een andere bestuurder. Dat weet VRT NWS te melden alvast.
Zware aantijgingen richting bestuurslid, drie anderen stappen op bij Diksmuide-Oostende
De fusieclub wilde het bestuurslid schorsen, maar daar waren de drie bestuurders in kwestie het niet mee eens - ook al waren de klachten zeer ernstig. Het zou gaan om seksueel grensoverschrijdend gedrag bij minderjarigen. Uiteindelijk zijn de bestuurders toch zelf vertrokken.
Het bestuurslid tegen wie de klacht is ingediend? Die heeft nu ook een klacht ingediend voor laster en eerroof. De beschuldigingen gaan sowieso over een tijd van voor de fusie tussen Diksmuide-Merkem en KV Oostende, maar het toont wel aan dat er binnen de club ook onduidelijkheid heerst. En beslissingen kunnen er dus niet genomen worden.
Sportief trekken ze er zich bij Diksmuide-Oostende weinig van aan
Ondertussen moest het team ook gewoon voetballen dit weekend. Er werd gespeeld op bezoek bij Racing Gent en de Ratten kwamen in de eerste helft op voorsprong, waardoor het ook meteen 1-0 was bij de rust. Na de pauze zette Diksmuide-Oostende orde op zaken en zo won het nog met 1-2.
Op die manier heeft het team nu 9 op 12 in de Tweede Amateurklasse A. Enkel Eendracht Aalst-Lede staat voorlopig voor de Kustboys met 10 op 12, maar het seizoen is natuurlijk nog maar pas begonnen en er zijn nog 26 speeldagen te spelen.
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