Club van Vannieuwkerke in diepe problemen: sponsors dreigen met actie

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 14 reacties
Club van Vannieuwkerke in diepe problemen: sponsors dreigen met actie
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

KV Diksmuide Oostende - de fusieploeg waar ook Karl Vannieuwkerke iets te zeggen heeft - is deze week in het oog van de storm terechtgekomen. Een aantal bestuursleden zijn er opgestapt nadat een ander bestuurslid in opspraak kwam. Ondertussen werd sportief wél gewonnen.

Aernout Van Lindt

Club van Vannieuwkerke in diepe problemen: sponsors dreigen met actie

De sponsors van KV Diksmuide Oostende dreigen ermee om de geldkraan na dit seizoen dicht te draaien, weet VRT NWS. Dat schrijven ze in een open brief aan het bestuur van de voetbalclub. De heisa rond een bestuurslid die is ontstaan de voorbije weken werpt een schaduw op hun bedrijven, zo klinkt het.

De volledige open brief hieronder:

Met deze open brief, willen wij, ondergetekenden, sponsors van KV Diksmuide Oostende, een duidelijk signaal geven aan het bestuur. Een sponsor verdient respect, iets waar er tot op vandaag een gebrek aan is.

KV Diksmuide-Oostende moet een gezamenlijk project zijn. Het zijn de medewerkers, de supporters, de sponsors en het stadsbestuur die deze club alle kansen geven om te groeien richting eerste amateur.

Iedereen binnen de club verdient het om een volwaardige partner te zijn. Tot op heden hebben wij dit gevoel niet ervaren. Voor een bestuur is het de taak om respectvol om te gaan met haar partners en om voor verbinding te zorgen tussen alle geledingen. Het tegendeel wordt ervaren. Tot op heden is er binnen de Raad van Bestuur geen sprake van enige connectie met de sponsors. Een groot deel van ondergetekenden van deze brief bijvoorbeeld moeten na twee jaar hun eerste ‘goeiendag’ nog krijgen van de voorzitter.

Wij sponsoren aanzienlijke bedragen binnen de club en willen dit ook in de toekomst blijven doen. Wij willen niet liever dan mee de schouders onder dit project blijven zetten. Intussen weten wij echter ook dat er bestuursleden zijn die voor geringere financiële bedragen meer visibiliteit krijgen dan wat eigenlijk gangbaar is. We begrijpen dat er bepaalde erfenissen uit het verleden kunnen zijn maar in de huidige context kan dit niet meer. Daarnaast willen wij ook duidelijk krijgen over de financiële situatie van de club. Wij zijn dan ook niet langer bereid om onze sponsoring te verlengen, zonder dat er duidelijke signalen komen.

In het kader van een wijziging van een VZW naar een CVSO hebben wij in juni al ons ongenoegen laten blijken voor het misprijzen dat wij ervaren. Er werd toen een comité opgericht om met dat ongenoegen aan de slag te gaan. Dat was voor ons op dat moment voldoende en we steunden die actie ook. Op vandaag moeten we echter vaststellen dat er geen constructieve stappen werden gezet. Integendeel: Oostendse bestuurders zijn uit onvrede opgestapt en met vage, persoonlijke beschuldigingen die teruggaan tot 30 jaar geleden werd er de voorbije weken geprobeerd om een bestuurslid kost wat kost buitenspel te zetten. Dit terwijl Voetbal Vlaanderen tot op heden geen enkele sanctie heeft uitgesproken tegen die persoon en er nul gerechtelijke klachten ingediend zijn. Kortom, voor onze bedrijven/merken zorgt dit ook voor een negatieve perceptie.

Het is dringend tijd voor het bestuur om zelfreflectie te tonen. Het geleverde werk in het verleden bij KSV Diksmuide had zeker zijn verdiensten maar intussen is het verhaal veel groter geworden. Te groot allicht voor sommigen om dit nog te kunnen bevatten. Dat is geen schande maar trek dan ook de nodige conclusies hieruit. Laat mensen, die bekwaam zijn en ervaring hebben, hun dagelijks werk uitvoeren. Noem sponsors niet langer “klanten”, maar “partners”. Zorg ervoor dat er met één stem wordt gesproken. Zet de juiste mensen op de juiste plaats.

Ons geduld geraakt dan ook stilaan op. We hebben het beste voor met KVDO. Onze club kan een belangrijke stap voorwaarts zetten. Enkel met kwaliteit, een doordacht transferbeleid, een kritische blik binnen een Raad van Bestuur, investeren in jeugdopleiding en bestuurders met kennis van zaken, is vooruitgang mogelijk.

Jullie hebben na twee seizoenen jammer genoeg niet bewezen dat de wil aanwezig is om een evenwichtig en representatief bestuur uit te bouwen. Als deze club nog een toekomst wil, dan is de enige oplossing om op een blanco blad een nieuwe Raad van Bestuur uit te tekenen en te vertrouwen in de mensen die nu het hart van de club vormen. Wij hebben enorm veel respect voor de Diksmuidse community en de reddende hand die twee jaar geleden werd geworpen maar op dit moment wordt de club geremd in zijn dagelijks functioneren.

Wij zijn bereid om alle nodige stappen te ondernemen om onze club veilig te stellen voor de toekomst. Onze club verdient beter en de toekomst begint vandaag.

Aernout Van Lindt

Storm is nog niet gaan liggen in Oostende

De storm is nog niet gaan liggen in Oostende, zoveel is duidelijk. Voetbal Vlaanderen heeft naar de zaak gekeken en geoordeeld dat er geen voorlopige bewarende maatregelen moeten worden genomen. Het Vlaams Sporttribunaal zal het dossier ten gronde bekijken en later met een oordeel ten gronde komen.

"Als club hebben we kennisgenomen van de klacht wegens grensoverschrijdend gedrag die werd neergelegd bij Voetbal Vlaanderen, en de berichtgeving hierover in de pers. ​Wij verlenen onze volledige medewerking aan het lopende onderzoek om de feiten op een correcte en objectieve manier te laten ophelderen."

"​Uit respect voor het lopende onderzoek, de betrokken partijen en de privacy, wensen we op dit moment geen verdere mededelingen te doen of inhoudelijk te reageren. We vragen met klem om de sereniteit en het onderzoek te respecteren.​ Zodra er meer nieuws is of het onderzoek is afgerond, zal de club indien nodig communiceren via officiële kanalen", aldus Oostende op de sociale media dit weekend.

KV Diksmuide Oostende - de fusieploeg waar ook Karl Vannieuwkerke iets te zeggen heeft - is deze week in het oog van de storm terechtgekomen. Een aantal bestuursleden zijn er opgestapt nadat een ander bestuurslid in opspraak kwam. Ondertussen werd sportief wél gewonnen.

Vrijdag stond er normaal gezien een Algemene Vergadering op de agenda bij KV Diksmuide, maar die is verboden voor de ondernemingsrechtbank van Brugge. De rechtbank bepaalde ook dat er de komende 30 dagen geen beslissing mag worden genomen of verklaring mag worden afgelegd die de naam van een betrokken bestuurslid verder kan schaden.

De uitspraak was de zoveelste woelige episode in een turbulente week op Oostende. Eerder deze week stapten drie bestuurders van voetbalclub KV Diksmuide Oostende op na de klachten van grensoverschrijdend gedrag van een andere bestuurder. Dat weet VRT NWS te melden alvast.

Zware aantijgingen richting bestuurslid, drie anderen stappen op bij Diksmuide-Oostende

De fusieclub wilde het bestuurslid schorsen, maar daar waren de drie bestuurders in kwestie het niet mee eens - ook al waren de klachten zeer ernstig. Het zou gaan om seksueel grensoverschrijdend gedrag bij minderjarigen. Uiteindelijk zijn de bestuurders toch zelf vertrokken.

Het bestuurslid tegen wie de klacht is ingediend? Die heeft nu ook een klacht ingediend voor laster en eerroof. De beschuldigingen gaan sowieso over een tijd van voor de fusie tussen Diksmuide-Merkem en KV Oostende, maar het toont wel aan dat er binnen de club ook onduidelijkheid heerst. En beslissingen kunnen er dus niet genomen worden.

Sportief trekken ze er zich bij Diksmuide-Oostende weinig van aan

Ondertussen moest het team ook gewoon voetballen dit weekend. Er werd gespeeld op bezoek bij Racing Gent en de Ratten kwamen in de eerste helft op voorsprong, waardoor het ook meteen 1-0 was bij de rust. Na de pauze zette Diksmuide-Oostende orde op zaken en zo won het nog met 1-2.

Op die manier heeft het team nu 9 op 12 in de Tweede Amateurklasse A. Enkel Eendracht Aalst-Lede staat voorlopig voor de Kustboys met 10 op 12, maar het seizoen is natuurlijk nog maar pas begonnen en er zijn nog 26 speeldagen te spelen.

14 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e amateurliga A
2e amateurliga A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Oostende
Racing Club Gent

Meer nieuws

Vitor Bruno negeert barslechte Anderlecht-niveau: "Zo elke match winnen? Ik teken direct!" Reactie

Vitor Bruno negeert barslechte Anderlecht-niveau: "Zo elke match winnen? Ik teken direct!"

19:30
1
Ploegmaats nemen het op voor Bertaccini: "Hij is de beste afwerker" Reactie

Ploegmaats nemen het op voor Bertaccini: "Hij is de beste afwerker"

18:40
Wat is er aan de hand bij KRC Genk? Johan Boskamp legt pijnlijk probleem bij twee sterkhouders bloot

Wat is er aan de hand bij KRC Genk? Johan Boskamp legt pijnlijk probleem bij twee sterkhouders bloot

19:00
Sporting Hasselt en Lierse hebben reden tot juichen na spektakel en tien goals

Sporting Hasselt en Lierse hebben reden tot juichen na spektakel en tien goals

18:30
Beschamend slecht Anderlecht pleegt hold up bij Cercle Brugge: drie kansen, twee goals

Beschamend slecht Anderlecht pleegt hold up bij Cercle Brugge: drie kansen, twee goals

17:58
Manchester City naar vijfde klasse?! Vanhaezebrouck is streng

Manchester City naar vijfde klasse?! Vanhaezebrouck is streng

16:30
70
Zorgt videosysteem in 1B voor verwarring? Club Brugge reageert

Zorgt videosysteem in 1B voor verwarring? Club Brugge reageert

17:00
Live. Transfernieuws 10/10: Cole Palmer hakt knoop door over toekomst

Live. Transfernieuws 10/10: Cole Palmer hakt knoop door over toekomst

16:00
KV Kortrijk schakelt snel en haalt extra pion in huis in 'Operatie redding'

KV Kortrijk schakelt snel en haalt extra pion in huis in 'Operatie redding'

15:30
3
LIVE - Speeldag 8 JPL: Union SG zit met dik probleem en moet puzzelen

LIVE - Speeldag 8 JPL: Union SG zit met dik probleem en moet puzzelen

15:00
Hoe zit het met de (dringende) verkoop van Standard de Liège?

Hoe zit het met de (dringende) verkoop van Standard de Liège?

14:30
1
LIVE - Interlandbreak: Knoop over Montella is doorgehakt

LIVE - Interlandbreak: Knoop over Montella is doorgehakt

14:00
1
Club Brugge ziet definitief af van transfer van 12 miljoen euro en heeft daar héél goede reden voor

Club Brugge ziet definitief af van transfer van 12 miljoen euro en heeft daar héél goede reden voor

13:30
LIVE: Genk kan zich geen nieuwe misstap permitteren tegen Kortrijk met nieuwe coach

LIVE: Genk kan zich geen nieuwe misstap permitteren tegen Kortrijk met nieuwe coach

12:45
📷 Joris Brys verrast met heuglijk nieuws en wel héél opvallende naam De derde helft

📷 Joris Brys verrast met heuglijk nieuws en wel héél opvallende naam

13:00
Rik De Mil (KAA Gent) laat er geen twijfel over bestaan voor de westrijd met Zulte Waregem

Rik De Mil (KAA Gent) laat er geen twijfel over bestaan voor de westrijd met Zulte Waregem

12:30
Hoe gaat Antwerp het verlies van Marc Overmars vervangen? Sven Jaecques geeft het antwoord

Hoe gaat Antwerp het verlies van Marc Overmars vervangen? Sven Jaecques geeft het antwoord

12:00
2
Vanderbiest bindt in bij KV Mechelen over bepalende speler: "Ze hebben hem heel hard nodig"

Vanderbiest bindt in bij KV Mechelen over bepalende speler: "Ze hebben hem heel hard nodig"

11:30
6
Zorgwekkende trend in het profvoetbal, clubartsen slaan alarm: "Sommige spelers zijn gewoon verslaafd"

Zorgwekkende trend in het profvoetbal, clubartsen slaan alarm: "Sommige spelers zijn gewoon verslaafd"

11:00
Standard-Charleroi achter gesloten deuren: dit mogen de supporters zondag nog wél

Standard-Charleroi achter gesloten deuren: dit mogen de supporters zondag nog wél

10:30
Mehdi Bayat onthult: "Anderlecht zag me als opvolger van Herman Van Holsbeeck"

Mehdi Bayat onthult: "Anderlecht zag me als opvolger van Herman Van Holsbeeck"

10:00
LIVE: Interlandbreak komt Anderlecht mogelijk goed uit: Vítor Bruno hoopt op bevrijding voorin

LIVE: Interlandbreak komt Anderlecht mogelijk goed uit: Vítor Bruno hoopt op bevrijding voorin

09:15
Anderlecht heeft een stille spelbepaler gevonden: “Binnenkort zullen ze zeggen dat hij ontbreekt”

Anderlecht heeft een stille spelbepaler gevonden: “Binnenkort zullen ze zeggen dat hij ontbreekt”

09:30
Vincent Kompany reageert voor het eerst op Manchester City-schandaal

Vincent Kompany reageert voor het eerst op Manchester City-schandaal

09:00
4
Club NXT onderuit, Anderlecht Futures zitten diep in de problemen

Club NXT onderuit, Anderlecht Futures zitten diep in de problemen

08:30
1
Antwerp-CEO Sven Jaecques doet boekje open over ex-eigenaar Paul Gheysens

Antwerp-CEO Sven Jaecques doet boekje open over ex-eigenaar Paul Gheysens

08:00
Rode Duivel in tranen na zware klap: het ziet er niet goed uit

Rode Duivel in tranen na zware klap: het ziet er niet goed uit

07:19
Stijn Stijnen zet de Belgische voetbalwereld in zijn hemd met vlijmscherpe uitspraak

Stijn Stijnen zet de Belgische voetbalwereld in zijn hemd met vlijmscherpe uitspraak

07:00
11
Mark van Bommel zorgt voor twee grote verliezers bij Rode Duivels

Mark van Bommel zorgt voor twee grote verliezers bij Rode Duivels

06:30
6
Lommel haalt uit op de Freethiel en bezorgt Beveren pijnlijke primeur dit seizoen

Lommel haalt uit op de Freethiel en bezorgt Beveren pijnlijke primeur dit seizoen

22:40
13-jarige krijgt stadionverbod van vijf jaar en de gepeperde rekening volgt nog

13-jarige krijgt stadionverbod van vijf jaar en de gepeperde rekening volgt nog

22:30
9
Vanavond in de Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers

Vanavond in de Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers

21:59
Vincent Kompany plaagt Bayern-directeur met fikse sneer: dit zat erachter

Vincent Kompany plaagt Bayern-directeur met fikse sneer: dit zat erachter

21:30
Toby Alderweireld krijgt nieuwe job bij Royal Antwerp FC

Toby Alderweireld krijgt nieuwe job bij Royal Antwerp FC

21:00
3
'PSV kan absoluut recordbedrag verdienen aan Ruben van Bommel: zelfs wintertransfer lonkt'

'PSV kan absoluut recordbedrag verdienen aan Ruben van Bommel: zelfs wintertransfer lonkt'

20:30
6
Opvallende wijziging bij Zulte Waregem: "Ik had niet echt een keuze"

Opvallende wijziging bij Zulte Waregem: "Ik had niet echt een keuze"

20:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

2e amateurliga A

 Speeldag 7
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 SK Londerzeel SK Londerzeel
SV Oudenaarde SV Oudenaarde 19:30 Appelterre-Eichem Appelterre-Eichem
Ninove Ninove 19:30 KV Mechelen KV Mechelen
KM Torhout KM Torhout 19:30 Racing Club Gent Racing Club Gent
KV Diksmuide Oostende KV Diksmuide Oostende 20:00 SV Oostkamp SV Oostkamp
Hamme VW Hamme VW 20:00 FC Lebbeke FC Lebbeke
Eendracht Aalst Eendracht Aalst 11/10 Hoger Op Kalken Hoger Op Kalken
RFC Wetteren RFC Wetteren 11/10 Sp. Petegem Sp. Petegem

Nieuwste reacties

Boktor Boktor over Vitor Bruno negeert barslechte Anderlecht-niveau: "Zo elke match winnen? Ik teken direct!" Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over La Louvière - Club Brugge: 0-3 Philippe Cr Philippe Cr over Cercle Brugge - Anderlecht: 1-2 Goro Goro over Club van Vannieuwkerke (Diksmuide Oostende) in oog van de storm na onderzoek over seksueel misbruik Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Mark van Bommel zorgt voor twee grote verliezers bij Rode Duivels wilmabar123 wilmabar123 over Vincent Kompany reageert voor het eerst op Manchester City-schandaal LordJozef LordJozef over 'Manchester City naar vierde klasse?' André Coenen André Coenen over Hoe zit het met de (dringende) verkoop van Standard de Liège? Goro Goro over KV Kortrijk schakelt snel en haalt extra pion in huis in 'Operatie redding' De nonkel De nonkel over Toby Alderweireld krijgt nieuwe job bij Royal Antwerp FC Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved