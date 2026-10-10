De derde helft 📷 Joris Brys verrast met heuglijk nieuws en wel héél opvallende naam

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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📷 Joris Brys verrast met heuglijk nieuws en wel héél opvallende naam
Foto: © photonews
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Radiopresentator Joris Brys - die we ook kennen van onder meer de podcast MidMid en het nummer Wereldkampioen - is vader geworden van een dochtertje. Totti Brys heet de kleine spruit, en dat is uiteraard ook een verwijzing naar een legendarische voetballer: Francesco Totti. Of hoe zit de vork in de steel?

Studio Brussel-presentator en Play-sportjournalist Joris Brys had afgelopen zomer het heuglijk nieuws al aangekondigd, maar nu is hij ook effectief vader geworden van een dochtertje. Enkele dagen geleden werd Totti Brys geboren.

Moeder en kind stellen het goed. Die moeder is de 36-jarige danseres en choreografe Chanel Selleslach. Onder meer Studio Brussel kwam op Instagram al met welgemeende felicitaties voor het paar - of drietal vanaf heden.

Joris Brys en Chanel Selleslach stellen Totti Brys voor

Nona Van Braeckel, Karl Vannieuwkerke, Evert Winkelmans, Niels Destadsbader, ... Allemaal hadden ze wel wat mooie woorden over voor Joris Brys, Chanel Selleslach en de jonge Totti Brys. Die dus vernoemd is naar Francesco Totti, de legendarische Italiaanse voetballer?

"Wat is het allermooiste aan het leven? Kinderen. En het is gebeurd!", aldus Joris Brys zelf in MidMid in de aflevering met Zinho Vanheusden over de geboorte van zijn kindje Totti Brys. Waarop hij wat dieper inging op de naamgeving van de kleine spruit.

Joris Brys is vader geworden van Totti Brys

"Ik ben geen maand weggeweest om iets aan mijn lichaam te doen. Ik ben papa geworden van Totti Brys. Het is een heel mooie naam. Vele mensen binnen de sportwereld kijken mij wel aan op die naam als iets wat gedurfd zou zijn."

"Mijn vrouw wou het even graag als mij. Mensen in de voetbalwereld kennen Totti, maar daarbuiten niemand. Vijf jaar geleden zei ik al dat Totti een mooie naam is voor een meisje: schattig als ze klein is, maar stoer als ze groter is. Het is ook geen ode aan de voetballer, maar echt omdat we Totti een mooie naam vinden. En het past ook bij de naam. Ik ben echt verliefd, dat gevoel ... Iedereen zegt het, maar het is pas als je het meemaakt dat je het voelt."

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De derde helft
Francesco Totti

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