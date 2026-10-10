Hoe gaat Antwerp het verlies van Marc Overmars vervangen? Sven Jaecques geeft het antwoord

Royal Antwerp FC wil Marc Overmars niet vervangen door één nieuwe sportief directeur. CEO Sven Jaecques legt uit hoe de Great Old de sportieve werking voortaan wil organiseren. Daarbij krijgt hoofdscout Joachim Vercaigne een belangrijke rol en wordt ook de mogelijke toekomstige betrokkenheid van Toby Alderweireld onderzocht.

Het vertrek van Overmars kwam begin september hard aan op de Bosuil. De Nederlander zette zijn professionele activiteiten stop omdat zijn gezondheid hem daartoe dwong. Hij had nochtans nog plannen met Antwerp en was in gesprek over een contractverlenging. De club verloor zo niet alleen een bekende naam, maar ook het kennersoog dat de voorbije jaren mee het sportieve beleid bepaalde.

Toch wil Antwerp niet zomaar op zoek naar een kopie van Overmars. “We gaan Marc niet één op één vervangen. Dat is geen cadeau, voor gelijk wie”, vertelt Jaecques in HLN.

Vercaigne en zijn team blijven de basis

Volgens de CEO was Overmars niet iemand die dagelijks achter zijn laptop de hele sportieve werking aanstuurde. Hij vertrouwde sterk op de scouting en nam vervolgens beslissingen op basis van de voorstellen die hij kreeg.

“Marc was een oldschool technisch directeur, die vooral luisterde naar wat Joachim Vercaigne en zijn team voordroegen, en op basis daarvan besliste: dit doen we of niet.”

Daarom ziet Jaecques het vertrek niet als het verdwijnen van een essentieel onderdeel van de organisatie. “Marc was, zeg maar, een toevoeging aan de structuur. Dus nu hij wegvalt, valt er geen enkel stukje structuur weg. Wel dat extra tintje.”





Antwerp wil de verantwoordelijkheden voortaan duidelijker verdelen over drie domeinen: scouting en rekrutering, sportieve coördinatie en iemand die dicht bij de spelersgroep en de technische staf staat. Zo hoeft niet langer één persoon al die verschillende taken te combineren.

Alderweireld krijgt tijd om te leren

Ook Toby Alderweireld wordt genoemd als mogelijke toekomstige kracht binnen de sportieve werking. De voormalige verdediger en huidige aandeelhouder loopt momenteel één dag per week stage bij Antwerp en maakt kennis met verschillende afdelingen van de club.

Een onmiddellijke opvolger van Overmars is hij evenwel niet. Jaecques benadrukt dat Alderweireld eerst ervaring moet opdoen en moet ontdekken waar zijn kwaliteiten liggen. Aan het einde van het seizoen volgt een evaluatie.