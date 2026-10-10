Hoe zit het met de (dringende) verkoop van Standard de Liège?

Hoe zit het met de (dringende) verkoop van Standard de Liège?
Foto: © photonews
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Standard blijft op zoek naar een overnemer, maar hoeft de club niet langer hals over kop te verkopen. Algemeen manager Pierre François gaf bij Sudinfo meer uitleg over de situatie. Want die is toch wel wat anders dan vroeger.

Standard blijft speuren naar een nieuwe investeerder, maar volgens algemeen manager Pierre François is er geen sprake meer van een gedwongen verkoop. Hij wilde de stand van zaken verduidelijken nadat Giacomo Angelini zijn deal met ACAP had afgerond.

"Toen Giacomo Angelini na zijn akkoord met ACAP zei dat hij een investeerder zou zoeken om zijn rol over te nemen, was dat correct. Hij heeft geprobeerd de juiste gesprekspartners te vinden en de noodzakelijke selectie te maken om rampzalige overnames te vermijden", vertelde François.

De beslissing ligt bij de kandidaat-overnemer

De zoektocht kan volgens François snel in een beslissende fase belanden, al heeft Standard zelf niet alle touwtjes in handen. "Dat kan morgen gebeuren, of misschien pas overmorgen. Maar iemand die alle informatie heeft gekregen en op de lijst staat, moet uiteindelijk op de knop 'ik ga kopen' drukken."

"Die knop wordt niet door Standard ingedrukt, maar door de kandidaat-koper." Een overname door een lokale speler lijkt geen evidente piste. François verwijst daarbij naar het model van Antwerp, waar sterke lokale financiële steun achter de club staat.

Weinig kapitaalkrachtige kandidaten in Wallonië

"In Wallonië zullen we geen formule zoals die van Antwerp vinden. Er zijn niet veel mensen met voldoende financiële slagkracht, en degenen die dat wel hebben, hebben misschien voor een ander project gekozen. Dat kunnen we hen niet kwalijk nemen."

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Daarom kijkt Standard ook over de landsgrenzen heen. De club wil daarbij vermijden dat ze in een groter netwerk slechts als opleidings- of satellietclub zou functioneren. "We richten ons op het buitenland, in de hoop dat Standard geen club wordt die een moederschip moet voeden, om het zo te zeggen. Het is dus geen eenvoudige oefening. Misschien hebben we wat laat beseft hoe moeilijk het was, maar dat verandert niets aan onze vastberadenheid."

Geen gedwongen verkoop meer nodig

Ondertussen werkt Standard verder aan een financieel herstel. Dat moet niet alleen de licentiecommissie van de voetbalbond geruststellen, maar maakt de club ook aantrekkelijker voor mogelijke overnemers. "Zowel om een overdracht te vergemakkelijken als om de club simpelweg te beschermen, hebben we beslist om Standard te leiden zoals dat hoort." 

"We willen het verlies fors terugdringen en de licentieadministratie van de bond overtuigen. Zeggen dat we vandaag verplicht zijn om te verkopen, klopt niet meer", zijn ze duidelijk bij Standard de Liège. Toch wel een nieuwe insteek voor de Rouches.

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