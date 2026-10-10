Johan Boskamp lyrisch over Rode Duivel na sterke interlandperiode, al plaatst hij wel belangrijke kanttekening

Roméo Lavia heeft tijdens de voorbije interlandperiode indruk gemaakt bij de Rode Duivels. De middenvelder van Chelsea lijkt steeds meer zijn plaats op te eisen bij de nationale ploeg. Ook analist Johan Boskamp is enthousiast over de jonge middenvelder.

Mark van Bommel kan na zijn eerste interlandperiode als bondscoach van België terugblikken op enkele positieve vaststellingen. De Nederlander bouwde in zijn basiself verder op de fundamenten van zijn voorganger Rudi Garcia.

De nieuwe bondscoach liet meteen enkele herkenbare elementen zien: veel energie, het vertrouwde Hollandse 4-3-3-systeem en middenvelders die de bal vooruit durven te spelen. Ook enkele nieuwe namen in de selectie maakten meteen indruk.

Mika Godts toonde dat hij een speler is om rekening mee te houden, terwijl Joaquin Seys steeds nadrukkelijker op de deur klopt op de linksbackpositie.

De meeste indruk maakte echter Roméo Lavia. De middenvelder van Chelsea strooide met passes en liet zien over hoeveel rust en spelinzicht hij beschikt. Zijn heerlijke pass op Dodi Lukebakio, die in Parijs de openingstreffer opleverde, was daar het perfecte voorbeeld van.

Dat Lavia nu al zo overtuigend voor de dag komt, is best opmerkelijk. Door verschillende blessures kwam hij de voorbije jaren amper aan spelen toe. Wanneer hij fit is, beschikt België nochtans over een middenvelder die het verschil kan maken.





Boskamp is lyrisch: "Een heerlijke speler"

Ook Johan Boskamp zag dat Lavia een sterke indruk maakte. De analist is duidelijk gecharmeerd door de kwaliteiten van de Chelsea-speler.

De Nederlander hoopt vooral dat Lavia eindelijk verlost blijft van blessureleed. "Een heerlijke speler om naar te kijken. Nu maar hopen dat ie fit blijft."

Kan Lavia een belangrijke troef worden op het EK?

Die laatste bedenking is niet onbelangrijk. Lavia heeft de kwaliteiten om een vaste waarde te worden bij de Rode Duivels, maar zijn fysieke paraatheid blijft een aandachtspunt. Als hij erin slaagt om langere tijd fit te blijven, kan hij misschien wel een belangrijke troef worden voor België op het EK.