KV Kortrijk schakelt snel en haalt extra pion in huis in 'Operatie redding'

KV Kortrijk gaat zaterdagavond op bezoek bij KRC Genk. De Kerels gaan daar op zoek naar nieuwe punten om onderaan het klassement wat weg te komen. Er is een nieuwe coach gekomen in de interlandbreak en die krijgt nu met Florian Hart nog een extra assistent toegewezen. Operatie redding kan nu écht beginnen.

KV Kortrijk verwelkomt Florian Hart als nieuwe assistent-trainer. De 36-jarige Oostenrijker volgt hoofdtrainer Daniel Beichler naar Kortrijk en tekent bij KVK een contract tot 2028. Dat maakten De Kerels bekend via hun eigen webstek.

Florian Hart werkte eerder al samen met Daniel Beichler bij Red Bull Salzburg, waar hij ervaring opdeed binnen de jeugdopleiding. Na een recent avontuur als assistent-coach bij het Oostenrijkse Grazer AK kiest hij nu voor een nieuw hoofdstuk bij KV Kortrijk.

KV Kortrijk stelt Florian Hart aan als nieuwe assistent van Daniel Beichler

"Florian zit al op de bank tegen KRC Genk. KV Kortrijk heet Florian van harte welkom en wenst hem veel succes", aldus De Kerels in een reactie via de webstek van KV Kortrijk. Hij moet op die manier voor extra ondersteuning zorgen.

Voor KV Kortrijk kan 'Operatie Redding' op die manier nu ook helemaal beginnen. De club heeft na zeven speeldagen 3 op 21 en staat daarmee gedeeld laatste. Enkel doordat ze al eens wonnen staan ze boven Cercle Brugge en KV Mechelen, maar de komende weken zal het dus wel beter moeten.