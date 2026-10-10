KV Kortrijk schakelt snel en haalt extra pion in huis in 'Operatie redding'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 3 reacties
KV Kortrijk schakelt snel en haalt extra pion in huis in 'Operatie redding'
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

KV Kortrijk gaat zaterdagavond op bezoek bij KRC Genk. De Kerels gaan daar op zoek naar nieuwe punten om onderaan het klassement wat weg te komen. Er is een nieuwe coach gekomen in de interlandbreak en die krijgt nu met Florian Hart nog een extra assistent toegewezen. Operatie redding kan nu écht beginnen.

KV Kortrijk verwelkomt Florian Hart als nieuwe assistent-trainer. De 36-jarige Oostenrijker volgt hoofdtrainer Daniel Beichler naar Kortrijk en tekent bij KVK een contract tot 2028. Dat maakten De Kerels bekend via hun eigen webstek.

Florian Hart werkte eerder al samen met Daniel Beichler bij Red Bull Salzburg, waar hij ervaring opdeed binnen de jeugdopleiding. Na een recent avontuur als assistent-coach bij het Oostenrijkse Grazer AK kiest hij nu voor een nieuw hoofdstuk bij KV Kortrijk.

KV Kortrijk stelt Florian Hart aan als nieuwe assistent van Daniel Beichler

"Florian zit al op de bank tegen KRC Genk. KV Kortrijk heet Florian van harte welkom en wenst hem veel succes", aldus De Kerels in een reactie via de webstek van KV Kortrijk. Hij moet op die manier voor extra ondersteuning zorgen.

Voor KV Kortrijk kan 'Operatie Redding' op die manier nu ook helemaal beginnen. De club heeft na zeven speeldagen 3 op 21 en staat daarmee gedeeld laatste. Enkel doordat ze al eens wonnen staan ze boven Cercle Brugge en KV Mechelen, maar de komende weken zal het dus wel beter moeten.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KRC Genk - KV Kortrijk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
SV Mattersburg
Florian Hart

Meer nieuws

LIVE: Genk kan zich geen nieuwe misstap permitteren tegen Kortrijk met nieuwe coach

LIVE: Genk kan zich geen nieuwe misstap permitteren tegen Kortrijk met nieuwe coach

12:45
LIVE: Mario Stroeykens krijgt weer speelminuten bij Anderlecht Live

LIVE: Mario Stroeykens krijgt weer speelminuten bij Anderlecht

17:19
Manchester City naar vijfde klasse?! Vanhaezebrouck is streng

Manchester City naar vijfde klasse?! Vanhaezebrouck is streng

16:30
70
Zorgt videosysteem in 1B voor verwarring? Club Brugge reageert

Zorgt videosysteem in 1B voor verwarring? Club Brugge reageert

17:00
Live. Transfernieuws 10/10: Cole Palmer hakt knoop door over toekomst

Live. Transfernieuws 10/10: Cole Palmer hakt knoop door over toekomst

16:00
LIVE - Speeldag 8 JPL: Union SG zit met dik probleem en moet puzzelen

LIVE - Speeldag 8 JPL: Union SG zit met dik probleem en moet puzzelen

15:00
Hoe zit het met de (dringende) verkoop van Standard de Liège?

Hoe zit het met de (dringende) verkoop van Standard de Liège?

14:30
1
LIVE - Interlandbreak: Knoop over Montella is doorgehakt

LIVE - Interlandbreak: Knoop over Montella is doorgehakt

14:00
1
Club Brugge ziet definitief af van transfer van 12 miljoen euro en heeft daar héél goede reden voor

Club Brugge ziet definitief af van transfer van 12 miljoen euro en heeft daar héél goede reden voor

13:30
Rik De Mil (KAA Gent) laat er geen twijfel over bestaan voor de westrijd met Zulte Waregem

Rik De Mil (KAA Gent) laat er geen twijfel over bestaan voor de westrijd met Zulte Waregem

12:30
📷 Joris Brys verrast met heuglijk nieuws en wel héél opvallende naam De derde helft

📷 Joris Brys verrast met heuglijk nieuws en wel héél opvallende naam

13:00
Hoe gaat Antwerp het verlies van Marc Overmars vervangen? Sven Jaecques geeft het antwoord

Hoe gaat Antwerp het verlies van Marc Overmars vervangen? Sven Jaecques geeft het antwoord

12:00
2
Vanderbiest bindt in bij KV Mechelen over bepalende speler: "Ze hebben hem heel hard nodig"

Vanderbiest bindt in bij KV Mechelen over bepalende speler: "Ze hebben hem heel hard nodig"

11:30
6
Zorgwekkende trend in het profvoetbal, clubartsen slaan alarm: "Sommige spelers zijn gewoon verslaafd"

Zorgwekkende trend in het profvoetbal, clubartsen slaan alarm: "Sommige spelers zijn gewoon verslaafd"

11:00
Standard-Charleroi achter gesloten deuren: dit mogen de supporters zondag nog wél

Standard-Charleroi achter gesloten deuren: dit mogen de supporters zondag nog wél

10:30
Mehdi Bayat onthult: "Anderlecht zag me als opvolger van Herman Van Holsbeeck"

Mehdi Bayat onthult: "Anderlecht zag me als opvolger van Herman Van Holsbeeck"

10:00
LIVE: Interlandbreak komt Anderlecht mogelijk goed uit: Vítor Bruno hoopt op bevrijding voorin

LIVE: Interlandbreak komt Anderlecht mogelijk goed uit: Vítor Bruno hoopt op bevrijding voorin

09:15
Anderlecht heeft een stille spelbepaler gevonden: “Binnenkort zullen ze zeggen dat hij ontbreekt”

Anderlecht heeft een stille spelbepaler gevonden: “Binnenkort zullen ze zeggen dat hij ontbreekt”

09:30
Thorup is klaar met excuses bij Genk en wil spelers wakker schudden

Thorup is klaar met excuses bij Genk en wil spelers wakker schudden

18:00
Vincent Kompany reageert voor het eerst op Manchester City-schandaal

Vincent Kompany reageert voor het eerst op Manchester City-schandaal

09:00
2
Club NXT onderuit, Anderlecht Futures zitten diep in de problemen

Club NXT onderuit, Anderlecht Futures zitten diep in de problemen

08:30
1
Antwerp-CEO Sven Jaecques doet boekje open over ex-eigenaar Paul Gheysens

Antwerp-CEO Sven Jaecques doet boekje open over ex-eigenaar Paul Gheysens

08:00
Rode Duivel in tranen na zware klap: het ziet er niet goed uit

Rode Duivel in tranen na zware klap: het ziet er niet goed uit

07:19
Stijn Stijnen zet de Belgische voetbalwereld in zijn hemd met vlijmscherpe uitspraak

Stijn Stijnen zet de Belgische voetbalwereld in zijn hemd met vlijmscherpe uitspraak

07:00
11
Mark van Bommel zorgt voor twee grote verliezers bij Rode Duivels

Mark van Bommel zorgt voor twee grote verliezers bij Rode Duivels

06:30
5
Lommel haalt uit op de Freethiel en bezorgt Beveren pijnlijke primeur dit seizoen

Lommel haalt uit op de Freethiel en bezorgt Beveren pijnlijke primeur dit seizoen

22:40
13-jarige krijgt stadionverbod van vijf jaar en de gepeperde rekening volgt nog

13-jarige krijgt stadionverbod van vijf jaar en de gepeperde rekening volgt nog

22:30
9
Vanavond in de Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers

Vanavond in de Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers

21:59
Toby Alderweireld krijgt nieuwe job bij Royal Antwerp FC

Toby Alderweireld krijgt nieuwe job bij Royal Antwerp FC

21:00
3
Vincent Kompany plaagt Bayern-directeur met fikse sneer: dit zat erachter

Vincent Kompany plaagt Bayern-directeur met fikse sneer: dit zat erachter

21:30
Opvallende wijziging bij Zulte Waregem: "Ik had niet echt een keuze"

Opvallende wijziging bij Zulte Waregem: "Ik had niet echt een keuze"

20:00
1
'PSV kan absoluut recordbedrag verdienen aan Ruben van Bommel: zelfs wintertransfer lonkt'

'PSV kan absoluut recordbedrag verdienen aan Ruben van Bommel: zelfs wintertransfer lonkt'

20:30
6
Florucz (Union SG) mag toch spelen, ondanks rode kaart

Florucz (Union SG) mag toch spelen, ondanks rode kaart

19:30
2
📷 Jarne Steuckers en zijn vriendin Maxine krijgen bijzonder droevig nieuws te horen

📷 Jarne Steuckers en zijn vriendin Maxine krijgen bijzonder droevig nieuws te horen

18:15
Plots slecht nieuws voor Belgische clubs: Afrika Cup staat voor verrassende ommekeer

Plots slecht nieuws voor Belgische clubs: Afrika Cup staat voor verrassende ommekeer

19:00
4
Bayern München heeft ex-Westerlo-sensatie opnieuw op het lijstje, maar botst op één probleem

Bayern München heeft ex-Westerlo-sensatie opnieuw op het lijstje, maar botst op één probleem

17:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-0 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 18:15 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 20:45 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 20:45 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 11/10 STVV STVV

Nieuwste reacties

willy de maeyer willy de maeyer over Cercle Brugge - Anderlecht: 1-0 LordJozef LordJozef over 'Manchester City naar vierde klasse?' Swakke25 Swakke25 over Mark van Bommel zorgt voor twee grote verliezers bij Rode Duivels André Coenen André Coenen over Hoe zit het met de (dringende) verkoop van Standard de Liège? Goro Goro over KV Kortrijk schakelt snel en haalt extra pion in huis in 'Operatie redding' De nonkel De nonkel over Toby Alderweireld krijgt nieuwe job bij Royal Antwerp FC Snoek Snoek over FC Augsburg - Bayern München: 2-2 Goro Goro over Beerschot krijgt wel héél slecht nieuws met bekermatch tegen Anderlecht in vooruitzicht Swakken Swakken over 13-jarige krijgt stadionverbod van vijf jaar en de gepeperde rekening volgt nog Goro Goro over 'PSV kan absoluut recordbedrag verdienen aan Ruben van Bommel: zelfs wintertransfer lonkt' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved