LIVE - Speeldag 8 JPL: Union SG zit met dik probleem en moet puzzelen
De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Dit weekend staat speeldag 8 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen. Vlak na de interlandbreak kunnen we spreken van een belangrijk weekend, alweer.
Union SG zit met dik probleem en moet puzzelen
De interlandbreak onderbrak de reeks van zes opeenvolgende overwinningen van Union, maar bood enkele geblesseerde spelers ook extra tijd om te herstellen. Kevin Mac Allister is daarbij een apart dossier. De aanvoerder onderging een operatie in Argentinië en werkt het eerste deel van zijn revalidatie dicht bij zijn familie af. Over ongeveer een maand wordt hij opnieuw in België verwacht.
Sykes traint al mee, maar zonder contact
Ross Sykes staat al langer aan de kant, maar was tijdens de interlandbreak wel opnieuw op het oefenveld te zien. De Engelse verdediger wil zo veel mogelijk bij de groep blijven en neemt deel aan oefeningen zonder contact.
"Alles verloopt volgens planning. Hij doet misschien zelfs wat te veel, maar dat is positief bedoeld. Helaas moet hij geduld hebben, want hij moet volledig herstellen", vertelde David Hubert op zijn persconferentie, zoals opgetekend door La Dernière Heure. "Wanneer hij weer bij de groep aansluit, zal hij door het werk dat hij vooraf al heeft geleverd niet veel tijd nodig hebben om wedstrijdfit te worden."
Rodriguez en Hurtevent missen OH Leuven
Ook Kévin Rodriguez zal zondag niet inzetbaar zijn tegen OH Leuven. De aanvaller bleef tijdens de interlandbreak bij Union nadat hij op bezoek bij Antwerp last had gekregen van de hamstrings. Zijn herstel verloopt gunstig, maar de wedstrijd tegen Leuven komt nog te vroeg. Ilan Hurtevent is eveneens niet beschikbaar.
Bij de onzekerheden staan Hervé Koffi en Adem Zorgane. Beide spelers keerden voortijdig terug van hun interlandverplichtingen met pijn aan de adductoren. De medische staf stelde een aangepast programma op met het oog op de partij tegen OH Leuven, maar hun inzetbaarheid blijft voorlopig onzeker.
Veel te doen over match achter gesloten deuren
Bij Sporting Charleroi klinkt er weinig begrip voor de maatregel. Pierre-Yves Hendrickx vindt dat supporters die geen aandeel hadden in de incidenten van afgelopen mei niet mee gestraft mogen worden. "Supporters die als verantwoordelijken voor de incidenten geïdentificeerd zijn, straffen is normaal en zelfs noodzakelijk. Sporting heeft dat gedaan, net als de politie. Maar 24.000 mensen straffen voor het gedrag van enkelen is geen oplossing die Charleroi voorstaat of aanvaardt."
"Het wordt nog problematischer wanneer een sanctie wordt opgelegd voor een wedstrijd die niets met de betrokken incidenten te maken heeft. Ook de match in Charleroi zal achter gesloten deuren worden gespeeld. Het gaat dan nog om een thuiswedstrijd, terwijl de incidenten zich op verplaatsing hebben voorgedaan. Er zitten dus veel inconsistenties in dit soort beslissingen", vervolgde hij bij RTBF.
Charleroi ondernam naar eigen zeggen alle mogelijke stappen om zijn standpunt duidelijk te maken, maar zonder het verhoopte resultaat. De algemeen directeur van de Zebra's betreurt vooral dat het overleg met de Belgische voetbalbond tekortschiet. "We hebben alle mogelijke beroepsprocedures benut om onze positie uit te leggen. Behalve uitstel hebben we jammer genoeg niets bereikt. Het is dus een echte dovemansdialoog tussen de bond en de clubs over hoe moeilijke situaties behandeld en aangepakt moeten worden."
Geen sfeer in Sclessin
Voor de spelers verandert de verplaatsing naar Luik op zich niet door het lege stadion, stelt Hendrickx. De impact zit volgens hem elders. "De verplaatsing zelf is niet moeilijker en wordt niet beïnvloed door het huisverbod. Wat wel een verschil zal maken, is het klimaat en de sfeer in het stadion. Daar zullen we ons aan moeten aanpassen. Tijdens corona hebben we die situatie helaas al meegemaakt, maar het zijn vandaag niet meer dezelfde spelers."
"Het is dus een andere context, onder meer op het vlak van concentratie en beleving. De extra dosis adrenaline van een vol stadion zal ontbreken. Het is aan de staf en de spelers om mentaal de juiste middelen te vinden, zichzelf toch te overtreffen en op hun beste niveau aan deze wedstrijd te beginnen. Voor het overige verandert een duel achter gesloten deuren niets voor de spelers", besloot hij.
Veel te doen rond match achter gesloten deuren tussen Standard en Charleroi
Een Waalse derby zonder supporters: niemand wilde het zover laten komen, maar zondag wordt Standard - Charleroi toch achter gesloten deuren gespeeld. Al valt te betwijfelen of dat echt een oplossing is. Tijdens een gesprek met SudInfo, samen met Pierre François, verwees Mehdi Bayat naar een eerdere zaak bij Charleroi die volgens hem vragen oproept over de aanpak van de voetbalbond.
Anderhalf jaar geleden legde Charleroi aan een zestigtal supporters een stadionverbod op. Die fans trokken daarop naar de rechtbank van eerste aanleg in Charleroi. De uitspraak werd aandachtig gevolgd binnen het bestuur van de Carolo's. "De rechter stelde dat we op basis van ons huishoudelijk reglement het recht hadden om die supporters uit te sluiten. Maar we moesten voor elk individu wel motiveren waarom. Wij hadden hen echter als één geheel behandeld en allemaal dezelfde reden gegeven", aldus Bayat.
Collectieve straffen liggen onder vuur
Volgens de CEO van Sporting Charleroi moet dat vonnis ook de Belgische voetbalbond aan het denken zetten. "Ik denk dat de Belgische bond, of minstens de juridische afdeling, moet nadenken over deze uitspraak en er een standpunt over moet innemen. Ik zie niet in hoe een burgerlijke rechter van ons een individuele motivering kan eisen, terwijl het parket van de bond ons kan opleggen om duizenden supporters buiten te zetten. Juridisch zit daar toch ergens een probleem."
Bayat begrijpt wel dat een tribune gesloten kan worden wanneer de situatie uit de hand loopt. "Er zitten veel supporters in zo'n tribune die vaak niets met de feiten te maken hebben. Misschien zullen zij de schuldigen dan zelf eens aanspreken."
Abid spreekt voor de Waalse clash
Na drie weken interlandvoetbal rolt de bal zondag opnieuw in de Belgische competitie. Standard ontvangt Sporting Charleroi in de Waalse derby, die om 13.30 uur achter gesloten deuren wordt afgewerkt. Adnane Abid schoof daags voor de wedstrijd aan op de persconferentie, vlak voor coach Vincent Euvrard.
De Rouches gingen met een 0 op 6 de onderbreking in en kregen dus ruim de tijd om de voorbije teleurstellingen te verwerken. “Zo’n lange break duurt als speler natuurlijk lang. Je speelt liever gewoon wedstrijden, ook wanneer je twee keer verloren hebt. Je wil nooit met een slecht gevoel afsluiten en meteen weer rechtzetten wat fout liep”, vertelde Abid.
Standard werkte aan stilstaande fases
Standard gaf zijn twee vorige wedstrijden telkens laat uit handen, allebei na een stilstaande fase. Dat thema kreeg tijdens de interlandperiode dan ook veel aandacht op Sclessin. “We hebben gedurende die twee weken goed gewerkt op onze organisatie bij stilstaande fases. Vooral verdedigend moeten we nog stappen zetten. Maar we leren steeds beter omgaan met die momenten en voelen ons klaar voor deze match”, aldus Abid.
De derby leeft altijd sterk in Luik, al zullen de supporters er zondag niet bij zijn. De wedstrijd wordt zonder publiek gespeeld na de gebeurtenissen tijdens het laatste duel van vorig seizoen. Voor Abid blijft dat een zure zaak.
“Charleroi is geen Real Madrid”
“Na Anderlecht is dit de wedstrijd waar onze fans het meest naar uitkijken. Het is frustrerend dat ze niet in het stadion kunnen zijn. We weten wel dat ze voor hun televisie zullen supporteren, of naar de academie en de omgeving van het stadion komen. Voetbal draait om details en ook dit soort zaken kan een invloed hebben.”
Charleroi maakt ondertussen indruk met vijf overwinningen in zijn eerste zes wedstrijden. Toch trekt Abid zonder ontzag naar de derby. “Ik bekijk hun wedstrijden niet vaak, maar we hebben hen uiteraard geanalyseerd. Vijf zeges in zes matchen is sterk, maar het blijft Charleroi. Het is ook geen Real Madrid. We moeten met vertrouwen aan de aftrap verschijnen. Als we de details verbeteren en scherper zijn in de laatste zone, kunnen we deze wedstrijd winnen.”
Jonge Buffalo stopt plots als international
De Hondurese voetbalbond (FFH) meldt dat Víctor Vandenbroucke heeft laten weten dat hij persoonlijk heeft besloten zich voorlopig terug te trekken uit het Hondurese nationale elftal. Volgens de brief van de speler komt dit besluit voort uit een proces van persoonlijke bezinning en de moeilijkheden die hij heeft ervaren bij de aanpassing aan de Hondurese cultuur en het dagelijks leven.
De FFH benadrukt dat het besluit om het nationale elftal te verlaten uitsluitend van de speler zelf afkomstig is; in zijn bericht sprak hij tevens zijn dankbaarheid uit richting Honduras, de bond, de technische staf, zijn teamgenoten en de supporters. De bond respecteert zijn besluit en wenst hem veel succes in zijn verdere professionele carrière.
KAA Gent neemt afscheid van waardevolle pion
Kürsat Kaplan namelijk per direct afscheid van de Planet Group arena. De 37-jarige videoanalist gaat in op een aanbod van de ambitieuze Turkse eersteklasser corum FK, waar hij de technische staf van lokale legende Burak Yilmaz vervoegt.
De man heeft in Het Nieuwsblad duiding gegeven waarom hij na vijf jaar Gent verlaat voor een avontuur in Turkije. Voor Rik De Mil en co is het wel een domper, want zij verliezen op die manier een topper die de voorbije jaren indruk maakte met zijn expertise bij KAA Gent. Hij zal dan ook node gemist worden.
Essevee roept zijn fans op
"Zaterdag willen we de Elindus Arena rood & groen kleuren! Kom naar het stadion in je favoriete rode, groene of rood-groene outfit en help ons de tribunes kleuren", kondigde Zulte Waregem maandagnamiddag aan dat het grote plannen heeft voor de wedstrijd. Ook stadionomroeper Fadi Glor kwam met een warme oproep voor de fans.
De sfeertribune van de Elindus Arena is ondertussen uitverkocht. Voor de andere tribunes zijn er wél nog tickets beschikbaar. Zulte Waregem is meer dan degelijk begonnen aan het seizoen en is - samen met Charleroi - een van de revelaties van het seizoen te noemen. Tegen co-leider KAA Gent willen ze zaterdagavond op dat elan verder gaan.
Hoe gaat het met de jonkies bij Standard?
Andi Zeqiri stond aan de aftrap bij de U23 van Standard tegen RAEC Mons, maar hij was niet de enige opvallende naam op het wedstrijdblad woensdagavond. De beloften van trainer Stéphane Guidi wonnen van Mons, al gebeurde dat zonder Noah Sy.
Dat was opvallend, want de 19-jarige verdediger miste dit seizoen enkel de openingswedstrijd op het veld van Olympic Charleroi. Daarna speelde hij alles en verzamelde hij al bijna 450 speelminuten bij SL16 FC.
Bewust gespaard voor de derby
Volgens de informatie die rondgaat, was de afwezigheid van Sy geen loutere keuze van Guidi. Ook hoofdtrainer Vincent Euvrard zou mee beslist hebben om de jonge verdediger te sparen voor de Waalse derby van zondag tegen Sporting Charleroi.
Dat betekent niet noodzakelijk dat Sy meteen aan de aftrap zal verschijnen op Sclessin. Die kans lijkt voorlopig klein. Zijn afwezigheid bij de U23 wijst wel erop dat Euvrard hem als een mogelijke optie voor zijn wedstrijdkern ziet. Een invalbeurt tegen Charleroi behoort dus tot de mogelijkheden.
Sy maakt indruk op training
Standard wacht nog op duidelijkheid over Gustav Mortensen. De Deense verdediger viel vlak voor de interlandbreak geblesseerd uit en Vincent Euvrard geeft daar vrijdag normaal meer uitleg over. Tobias Mohr nam die positie eerder al eens over, maar maakte defensief geen al te overtuigende indruk.
Sy zou intussen al weken een goede indruk nalaten op training. De jonge Rouche wordt al langer als een talent met potentieel beschouwd. Na de zomervoorbereiding was hij ook de enige jeugdspeler die bij de A-kern bleef.
Dat lot verschilt van dat van Charli Spoden. Die mocht vorig seizoen eveneens aansluiten bij de hoofdmacht, maar kwam nauwelijks in actie en speelt nu opnieuw bij de U23. Ook daar zijn zijn speelminuten beperkt.
Een plaats als doublure van Mortensen?
Voor Noah Sy kan het verhaal anders verlopen. Hij lijkt stilaan uit te groeien tot de vaste doublure van Mortensen. Dat kan hem de komende weken niet alleen invalbeurten, maar mogelijk ook een eerste basisplaats bij Standard opleveren.
SL16 FC zou Sy dan op langere termijn wel kunnen missen. De U23 van Standard beschikken samen met de leiders over een van de beste defensies in eerste nationale, en Sy geldt daarin als een van de betrouwbare schakels.
Standard met dank aan Zeqiri en drie anderen voorbij Bergen
Andi Zeqiri startte in de spits bij de beloften van Standard. Hij nam daarbij de plaats in die normaal is voorbehouden aan ervaren kracht Antoine Mazure. Die keuze van Standard, Vincent Euvrard en Stéphane Guidi pakte uitstekend uit. De Zwitserse aanvaller, die sinds zijn terugkeer op het einde van de zomer nog geen minuut kreeg bij de eerste ploeg, tekende voor een hattrick.
Daarmee bezorgde hij SL16 FC de eerste overwinning op het veld dit seizoen. Eerder kregen de Rouches wel al een forfaitzege tegen Olympic, op de openingsspeeldag. Op het moment dat die wedstrijd werd stilgelegd, stonden de Dogues nochtans 1-0 voor.
Zeqiri zet zich in de kijker voor Charleroi
Dennis Ayensa verzamelde tijdens de interlandperiode speelminuten met Iran, maar stapelde daar ook vermoeidheid op. Bruny Nsimba is nog niet helemaal op zijn beste niveau, terwijl Bernard Nguene mogelijk opnieuw als flankspeler wordt ingezet. Zeqiri heeft zich dus nadrukkelijk in de kijker gespeeld in aanloop naar de Waalse derby tegen Charleroi van zondag.
Met zijn drie treffers maakte hij meteen ook de eerste competitiegoals van Standard U23 dit seizoen.
Kokora en Poitoux redden de zege in de slotfase
Toch was Zeqiri niet de enige held in het team van Stéphane Guidi. Voor Mons betekende de nederlaag dan weer een nieuwe domper in de strijd om de bovenste plaatsen. Zelfs na de rode kaart voor Brogno bleef de ploeg uit Bergen dreigend en kreeg ze in het absolute slot nog twee uitstekende kansen op de 3-3.
De jonge Standard-spelers konden echter rekenen op Ange Kokora en vervolgens doelman Tom Poitoux. Beiden kwamen in de laatste minuten met een beslissende tussenkomst op de proppen. Zonder die reddingen had de hattrick van Zeqiri slechts een gelijkspel opgeleverd.
Kokora werkte deze zomer ook de voorbereiding af met de A-kern. Poitoux toont ondertussen dat hij opnieuw een sterk niveau haalt na de blessure die hij vorig seizoen opliep tijdens zijn uitleenbeurt aan Maastricht. De doelman verscheen in het verleden al enkele keren bij de eerste ploeg en verdeelt zijn speelminuten nog steeds met Quentin Durka. Ook Durka kreeg tijdens de voorbereiding al kort de kans bij de A-kern.
Speler Union SG had zomaar ... politieagent kunnen zijn
Matteo Biondic had begin dit jaar wellicht niet durven dromen van zijn huidige traject. In januari ruilde de 23-jarige aanvaller het Duitse Eintracht Trier, actief in de vierde klasse, in voor Union Saint-Gilloise. Negen maanden later staat zijn teller in de Pro League op twee doelpunten en vier assists. Zijn sterke september leverde hem zelfs de trofee voor Speler van de Maand op.
Een opvallende ommekeer voor een speler die het profvoetbal eerder stilaan uit zijn hoofd zette. Voor zijn komst naar België zat Biondic in een moeilijke periode. Het voetbal bood hem niet de financiële zekerheid waarop hij hoopte. Als jonge man met een relatie keek hij nadrukkelijk naar de toekomst en wilde hij een stabieler bestaan opbouwen.
Sollicitatie bij de politie voor Biondic
"Ik dacht aan de toekomst, aan het stichten van een gezin. Daarom heb ik gesolliciteerd om bij de politie te werken", vertelde hij aan de RTBF. Tot een job bij de politie kwam het uiteindelijk niet. Die carrière bleek niet te combineren met zijn voetbalambities. Kort daarna meldde Union zich, op een moment waarop Biondic niet langer rekende op een kans op het hoogste niveau.
"Mijn aanvraag werd afgewezen omdat het niet te combineren viel met voetbal. Niet veel later kwam het aanbod van Union. Ik dacht wel dat ik het niveau kon halen, maar ik geloofde echt niet meer dat het nog mogelijk was."
Zware start, snelle doorbraak
Bij Union kreeg de Duitser eerst een aangepast fysiek programma om de achterstand op zijn nieuwe ploegmaats weg te werken. Die eerste weken waren bijzonder stevig, maar ze bleken de ideale voorbereiding op zijn kans in het elftal.
"De eerste weken met de ploeg waren als militaire trainingen met de fysieke staf. Het plan was om me klaar te stomen voor het nieuwe seizoen. Enkele aanvallers raakten geblesseerd, waardoor ik mijn kans kreeg. Het was behoorlijk ongelooflijk."
Biondic greep die mogelijkheid met beide handen. Intussen heeft hij zijn plaats afgedwongen in de offensieve linie van Union Saint-Gilloise. De aanvaller blijft stappen zetten in een competitie die hij aan het begin van het jaar nog helemaal niet kende.
Charleroi heeft zijn internationals terug in huis
Vier dagen voor de verplaatsing naar Standard heeft Sporting Charleroi woensdag opnieuw kunnen rekenen op zijn internationals. In een leeg Sclessin staat zondag de Waalse derby van de achtste speeldag in de Pro League op het programma.
Adama Bojang keerde alvast met een brede glimlach terug. De 22-jarige spits moest zich bij Charleroi dit seizoen voorlopig meestal tevredenstellen met invalbeurten. Enkel op Lommel, op de tweede speeldag, stond hij aan de aftrap. Bij Gambia kreeg hij wel speelminuten in de twee zeges in de kwalificaties voor de Africa Cup of Nations, tegen Somalië en in Ghana.
"Het was een uitstekende periode voor mij", vertelde Bojang in een video van de clubmedia. "Ik kon tijd doorbrengen met vrienden en familie. Ik ben blij dat ik weer aan het werk kan." Op de vraag of hij opnieuw in de mooiste stad van België was, kon de aanvaller alleen maar lachen.
Dembaga en Khalifi stonden tegenover elkaar
Ook Boubakar Dembaga keerde tevreden terug naar Marcinelle. De van AS Monaco gehuurde speler kwam al drie keer in actie in de D1 ACFF, maar wacht nog op zijn eerste minuten bij het eerste elftal. Bij de Malinese U23 mocht hij drie keer starten: twee keer tegen Indonesië en een keer tegen Marokko, het team van ploegmaat Yassine Khalifi.
"Het deed deugd om wat speeltijd te krijgen. We speelden een goede wedstrijd tegen Marokko en het werd 1-1. Het was leuk om tegen mijn maat Khalifi te spelen", glimlachte Dembaga. Khalifi, een vaste waarde op het Charleroi-middenveld, blikte eveneens positief terug: "Het was een goede match. We hebben familie en vrienden gezien. Ik ben blij, maar nu richt ik me weer volledig op de club."
Mohamed Koné bleef dan weer op de bank bij Ivoorkust. De Carolo-doelman zag zijn land winnen van Ghana en Somalië in de kwalificaties voor de Africa Cup of Nations, terwijl er in een oefenmatch tegen Kameroen verloren werd. "Twee overwinningen en één nederlaag, maar we onthouden vooral het positieve. In Ivoorkust was het geweldig. Nu weer aan de slag met de ploeg", aldus de doelman.
Keita beleeft bijzondere avond met Mali
Check Keita beleefde wellicht de meest memorabele interlandbreak. Hij speelde pas zijn tweede wedstrijd voor de Malinese nationale ploeg, maar werkte tegen het Marokko van Mohamed Ouahbi, Ali Maamar en Ismael Saibari meteen de volledige 90 minuten af.
"Voor Mali spelen is een enorme trots. De coach gaf me vertrouwen en de sfeer was ongelooflijk. Het was de eerste keer dat ik in een stadion met 70.000 toeschouwers speelde", vertelde Keita.
Voor de Zebra's is de focus nu volledig terug op de competitie. De Waalse derby tegen Standard is het blikvanger van het weekend, al zal die door het ontbreken van supporters een bijzondere sfeer krijgen.
"Een grote Waalse derby, jammer genoeg zonder fans", besloot Keita. Aiham Ousou kwam niet aan bod in de clubvideo, maar speelde wel twee keer 90 minuten in oefeninterlands: tegen Jordanië werd het 1-1, tegen Oezbekistan verloor hij met 4-1.
Nos internationaux sont de retour au charbon. 🤳 #RCSC #NapoleonScore ⚫️⚪️ https://t.co/6oHQQAWC8k— Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) October 7, 2026
Standard probeert het met Zeqiri bij de beloften
Op het wedstrijdblad voor SL16 FC - RAEC Mons, woensdagavond in Eerste Nationale, stond woensdagavond een opvallende naam. De Zwitserse spits Andi Zeqiri begon bij de beloften van Standard, terwijl de Fransman Antoine Mazure – aanvankelijk aangeduid als ervaren speler – niet in de selectie zat.
SL16 FC en RAEC Mons werkten woensdagavond een inhaalwedstrijd af in Eerste Nationale. Voor beide ploegen stond er behoorlijk wat op het spel. De beloften van Standard sprokkelden tot dusver slechts vier punten. Daarvan kwamen er drie via een forfaitzege tegen Olympic Charleroi. Alleen Flénu doet nog slechter in de competitie. Tegen Bergen werd het een spektakelduel.
Japanse ref komt niet meer in actie in JPL
Yusuke Araki floot met Cercle Brugge-AA Gent, Union-Lommel en Kortrijk-Beveren drie wedstrijden in de Jupiler Pro League. Dat zullen wel zijn enige wedstrijden worden, want de Japanse ref is terug naar eigen land vertrokken.
La Dernière Heure weet dat hij in ons land neergestreken was in het kader van een uitwisseling met de Japanse voetbalbond en dat die uitwisseling voorbij is. Vorig jaar was Nathan Verboomen al een paar weken op uitwisseling in Japan. Tijdens zijn drie wedstrijden maakte de Japanse ref de nodige indruk in ons land. Of er in de toekomst nog dergelijke uitwisselingen zullen komen? Dat is nog niet geweten.
De interlandbreak is achter de rug en dus is het alle hens aan dek voor de verschillende ploegen in de Jupiler Pro League. Dit weekend staan er opnieuw een aantal pittige duels op het programma, zo ook op zaterdagavond.
Dan nemen Zulte Waregem en KAA Gent het tegen elkaar op. Beide ploegen staan te boek als seizoensrevelaties. De Buffalo's staan samen met Union SG op kop met 19 op 21, terwijl Essevee het ook niet slecht doet.
Zulte Waregem kijkt uit naar de wedstrijd tegen KAA Gent
Zij doen ook volop mee in de linkerkolom en hebben zo een goede start genomen als promovendus. En dus kijken ze bij Essevee dan ook reikhalzend uit naar wat er allemaal gaat komen in de wedstrijd tegen KAA Gent.
Ondertussen hebben ze via de sociale media ook al weten voor te beschouwen op dat duel. Dat doen ze zoals elke week met een interessant en leuk filmpje, inclusief ook wel wat verwijzingen naar de popcultuur en Het Eiland bijvoorbeeld.
Lees ook... Rik De Mil (KAA Gent) laat er geen twijfel over bestaan voor de westrijd met Zulte Waregem›
Zulte Waregem en KAA Gent speelden al 47 keer tegen elkaar. Daarvan werden 15 wedstrijden gewonnen door de thuisploeg en 21 door de bezoekers. Elf keer werd er gelijkgespeeld tussen beide ploegen.
Zorgen Zulte Waregem en KAA Gent opnieuw voor spektakel aan de Gaverbeek?
Bovendien leverden de wedstrijden tussen beide ploegen wel wat spektakel op. Er werden al 149 doelpunten gescoord, goed voor een gemiddelde van 3,17 wedstrijden per wedstrijd. Het is dan ook nog maar de vraag of er ook op speeldag 8 in de Jupiler Pro League voor het nodige spektakel zal gezorgd worden.
Volg Zulte Waregem - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief