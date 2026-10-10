Live. Transfernieuws 10/10: Cole Palmer hakt knoop door over toekomst
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Cole Palmer legt zich langdurig vast bij Chelsea
Goed nieuws voor de aanhang van Chelsea en Roméo Lavia. Cole Palmer heeft zijn toekomst voor lange tijd aan de Londense club verbonden. De Blues belonen daarmee een speler die sinds zijn komst uit Manchester City uitgroeide tot een vaste waarde in de aanval.
"Palmer heeft zich ontwikkeld tot een van de beste aanvallende spelers ter wereld", schrijft Chelsea in een mededeling. "In 138 wedstrijden was hij betrokken bij 91 doelpunten. Hij won de FIFA Club World Cup en de UEFA Conference League, naast een reeks individuele onderscheidingen."
Palmer ziet Chelsea de juiste richting uitgaan
De 24-jarige Engelsman zelf reageerde bijzonder tevreden op zijn nieuwe verbintenis. "Chelsea betekent veel voor mij en ik vind dat de club de juiste richting uitgaat. Daarom ben ik blij dat ik verleng en natuurlijk ben ik erg gelukkig."
Palmer sprak vooraf met de eigenaars, de sportieve directie en coach. "Ze hebben me enorm veel vertrouwen gegeven, dus verlengen was de logische beslissing. Ik heb ook met de spelers gepraat en iedereen deelt dezelfde ambities. Ik heb het gevoel dat we hier geregeld grote prijzen kunnen winnen. Ik wil deel uitmaken van dit avontuur en daarin een belangrijke rol spelen."
Sterke competitiestart voor de ploegmaat van Lavia
Palmer is ook dit seizoen goed uit de startblokken geschoten bij Chelsea. In zeven competitieduels was de geboren Mancunian al goed voor vier doelpunten en twee assists. Die lijn wil hij de komende weken doortrekken.
Chelsea neemt het zaterdag om 16 uur op tegen Bournemouth. Palmer kan daarin opnieuw het verschil maken. De Blues staan na vijf speeldagen tiende in de Premier League, met zeven punten uit vijftien: twee zeges, één gelijkspel en twee nederlagen.
We’re delighted to announce that Cole Palmer has signed a new contract until 2034. ✍️💙— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 10, 2026
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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