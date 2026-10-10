Mark van Bommel zorgt voor twee grote verliezers bij Rode Duivels

De komst van Mark van Bommel luidt een nieuw tijdperk in. Bij de Rode Duivels zijn er spelers die profiteren van nieuwe kansen, maar volgens analist Peter Vandenbempt zijn er ook twee duidelijke verliezers: Zeno Debast en Koni De Winter.

Debast verliest zijn plaats bij de Rode Duivels

Vooral de situatie van Zeno Debast springt in het oog. De verdediger werd lange tijd beschouwd als een belangrijke pion voor de toekomst van de nationale ploeg, maar kwam tijdens de recente interlandperiode geen minuut in actie.

Peter Vandenbempt is daarover bijzonder scherp in zijn analyse bij Sporza. “Er is toch één grote verliezer: Zeno Debast, die geen enkele minuut speelde. Iedereen was het er toch over eens dat hij onze verdediger van de toekomst was? Maar hij is van onmisbare pion naar tweederangsrol getuimeld. Straf”, klinkt het.

Die terugval is opvallend voor een speler van wie veel werd verwacht. Debast moet opnieuw aantonen dat hij een vaste plaats verdient, zeker met het oog op de komende internationale opdrachten.

Vandenbempt waarschuwt voor gevolgen op lange termijn

Volgens Vandenbempt had de bondscoach meer kunnen roteren. De analist vindt het belangrijk dat jonge spelers zoals Debast voldoende kansen blijven krijgen om zich bij de nationale ploeg te ontwikkelen. “Het is toch belangrijk dat we Debast niet kwijt geraken met het oog op de toekomst”, klinkt het.

Tegelijk begrijpt Vandenbempt dat een nieuwe bondscoach in de eerste plaats houvast zoekt. Dat kan verklaren waarom hij in bepaalde wedstrijden minder risico nam en vaker terugviel op vertrouwde keuzes.





Ook Koni De Winter krijgt een tegenvaller

Niet alleen Debast zal met vragen achterblijven. Ook Koni De Winter lijkt volgens Vandenbempt een van de verliezers. De verdediger staat bij AC Milan op het hoogste niveau onder druk om zich te bewijzen, maar kreeg bij de Rode Duivels geen prominente rol.

“Ook Koni De Winter zal zich toch vragen stellen. Basisspeler bij AC Milan, de plek waar het meest kritisch naar verdedigers gekeken wordt en dan zit je nu gewoon in de tribune”, stelt Vandenbempt. Voor De Winter is dat een wrange vaststelling. Zijn clubprestaties leveren hem niet automatisch een basisplaats bij België op.

Voor Debast en De Winter wordt het zaak om zich opnieuw in de kijker te spelen. De concurrentie achterin blijft stevig en nieuwe keuzes kunnen hun perspectieven veranderen. De komende interlands zullen duidelijk maken of ze opnieuw meer vertrouwen krijgen.