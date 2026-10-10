Mark van Bommel zorgt voor twee grote verliezers bij Rode Duivels

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
Mark van Bommel zorgt voor twee grote verliezers bij Rode Duivels
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De komst van Mark van Bommel luidt een nieuw tijdperk in. Bij de Rode Duivels zijn er spelers die profiteren van nieuwe kansen, maar volgens analist Peter Vandenbempt zijn er ook twee duidelijke verliezers: Zeno Debast en Koni De Winter.

Debast verliest zijn plaats bij de Rode Duivels

Vooral de situatie van Zeno Debast springt in het oog. De verdediger werd lange tijd beschouwd als een belangrijke pion voor de toekomst van de nationale ploeg, maar kwam tijdens de recente interlandperiode geen minuut in actie.

Peter Vandenbempt is daarover bijzonder scherp in zijn analyse bij Sporza. “Er is toch één grote verliezer: Zeno Debast, die geen enkele minuut speelde. Iedereen was het er toch over eens dat hij onze verdediger van de toekomst was? Maar hij is van onmisbare pion naar tweederangsrol getuimeld. Straf”, klinkt het.

Die terugval is opvallend voor een speler van wie veel werd verwacht. Debast moet opnieuw aantonen dat hij een vaste plaats verdient, zeker met het oog op de komende internationale opdrachten.

Vandenbempt waarschuwt voor gevolgen op lange termijn

Volgens Vandenbempt had de bondscoach meer kunnen roteren. De analist vindt het belangrijk dat jonge spelers zoals Debast voldoende kansen blijven krijgen om zich bij de nationale ploeg te ontwikkelen. “Het is toch belangrijk dat we Debast niet kwijt geraken met het oog op de toekomst”, klinkt het.

Tegelijk begrijpt Vandenbempt dat een nieuwe bondscoach in de eerste plaats houvast zoekt. Dat kan verklaren waarom hij in bepaalde wedstrijden minder risico nam en vaker terugviel op vertrouwde keuzes.

Ook Koni De Winter krijgt een tegenvaller

Niet alleen Debast zal met vragen achterblijven. Ook Koni De Winter lijkt volgens Vandenbempt een van de verliezers. De verdediger staat bij AC Milan op het hoogste niveau onder druk om zich te bewijzen, maar kreeg bij de Rode Duivels geen prominente rol.

“Ook Koni De Winter zal zich toch vragen stellen. Basisspeler bij AC Milan, de plek waar het meest kritisch naar verdedigers gekeken wordt en dan zit je nu gewoon in de tribune”, stelt Vandenbempt. Voor De Winter is dat een wrange vaststelling. Zijn clubprestaties leveren hem niet automatisch een basisplaats bij België op.

Voor Debast en De Winter wordt het zaak om zich opnieuw in de kijker te spelen. De concurrentie achterin blijft stevig en nieuwe keuzes kunnen hun perspectieven veranderen. De komende interlands zullen duidelijk maken of ze opnieuw meer vertrouwen krijgen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Primeira Liga
Primeira Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
AC Milan
Sporting Lissabon
Mark Van Bommel
Zeno Debast
Koni De Winter

Meer nieuws

Rode Duivel in tranen na zware klap: het ziet er niet goed uit

Rode Duivel in tranen na zware klap: het ziet er niet goed uit

07:19
Vincent Kompany reageert voor het eerst op Manchester City-schandaal

Vincent Kompany reageert voor het eerst op Manchester City-schandaal

09:00
Club NXT onderuit, Anderlecht Futures zitten diep in de problemen

Club NXT onderuit, Anderlecht Futures zitten diep in de problemen

08:30
Antwerp-CEO Sven Jaecques doet boekje open over ex-eigenaar Paul Gheysens

Antwerp-CEO Sven Jaecques doet boekje open over ex-eigenaar Paul Gheysens

08:00
Stijn Stijnen zet de Belgische voetbalwereld in zijn hemd met vlijmscherpe uitspraak

Stijn Stijnen zet de Belgische voetbalwereld in zijn hemd met vlijmscherpe uitspraak

07:00
4
Lommel haalt uit op de Freethiel en bezorgt Beveren pijnlijke primeur dit seizoen

Lommel haalt uit op de Freethiel en bezorgt Beveren pijnlijke primeur dit seizoen

22:40
13-jarige krijgt stadionverbod van vijf jaar en de gepeperde rekening volgt nog

13-jarige krijgt stadionverbod van vijf jaar en de gepeperde rekening volgt nog

22:30
3
Vanavond in de Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers

Vanavond in de Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers

21:59
Vincent Kompany plaagt Bayern-directeur met fikse sneer: dit zat erachter

Vincent Kompany plaagt Bayern-directeur met fikse sneer: dit zat erachter

21:30
Toby Alderweireld krijgt nieuwe job bij Royal Antwerp FC

Toby Alderweireld krijgt nieuwe job bij Royal Antwerp FC

21:00
1
'PSV kan absoluut recordbedrag verdienen aan Ruben van Bommel: zelfs wintertransfer lonkt'

'PSV kan absoluut recordbedrag verdienen aan Ruben van Bommel: zelfs wintertransfer lonkt'

20:30
4
Opvallende wijziging bij Zulte Waregem: "Ik had niet echt een keuze"

Opvallende wijziging bij Zulte Waregem: "Ik had niet echt een keuze"

20:00
Nieuwe interlandkalender nu al onder vuur: voetbalbonden willen ingrijpende beslissing terugdraaien

Nieuwe interlandkalender nu al onder vuur: voetbalbonden willen ingrijpende beslissing terugdraaien

14:45
11
Florucz (Union SG) mag toch spelen, ondanks rode kaart

Florucz (Union SG) mag toch spelen, ondanks rode kaart

19:30
2
Plots slecht nieuws voor Belgische clubs: Afrika Cup staat voor verrassende ommekeer

Plots slecht nieuws voor Belgische clubs: Afrika Cup staat voor verrassende ommekeer

19:00
3
📷 Jarne Steuckers en zijn vriendin Maxine krijgen bijzonder droevig nieuws te horen

📷 Jarne Steuckers en zijn vriendin Maxine krijgen bijzonder droevig nieuws te horen

18:15
Thorup is klaar met excuses bij Genk en wil spelers wakker schudden

Thorup is klaar met excuses bij Genk en wil spelers wakker schudden

18:00
Bankzitter Tienen stelt fans gerust: "Ik ben en blijf een echt competitiebeest"

Bankzitter Tienen stelt fans gerust: "Ik ben en blijf een echt competitiebeest"

17:45
Bayern München heeft ex-Westerlo-sensatie opnieuw op het lijstje, maar botst op één probleem

Bayern München heeft ex-Westerlo-sensatie opnieuw op het lijstje, maar botst op één probleem

17:30
Leko waarschuwt Club Brugge na interlandbreak en heeft nog wat te zeggen over Rode Duivels

Leko waarschuwt Club Brugge na interlandbreak en heeft nog wat te zeggen over Rode Duivels

17:00
1
Wolf Ackx waarschuwt Zelzate voor Hoogstraten, maar ziet hoopgevende signalen

Wolf Ackx waarschuwt Zelzate voor Hoogstraten, maar ziet hoopgevende signalen

16:45
Eén afwezige en nog een speler onzeker: Euvrard komt met blessureupdates bij Standard

Eén afwezige en nog een speler onzeker: Euvrard komt met blessureupdates bij Standard

16:15
1
Vincent Mannaert ziet fundamenteel probleem in Belgische jeugdopleiding en kijkt naar Spanje

Vincent Mannaert ziet fundamenteel probleem in Belgische jeugdopleiding en kijkt naar Spanje

11:00
3
Van Bommel onder vuur in Wallonië: "Dat zou geen thema mogen zijn"

Van Bommel onder vuur in Wallonië: "Dat zou geen thema mogen zijn"

08/10
11
Niet Vermeeren, met een duidelijke reden: Antwerp-coach Compper heeft nieuwe kapitein gekozen

Niet Vermeeren, met een duidelijke reden: Antwerp-coach Compper heeft nieuwe kapitein gekozen

15:45
5
De Mil niet te spreken over nieuwe blessure, maar komt ook met belangrijk nieuws over Max Dean

De Mil niet te spreken over nieuwe blessure, maar komt ook met belangrijk nieuws over Max Dean

15:15
Stijn Vreven ziet Lokeren in één iets uitblinken: "We krijgen daar veel credits voor"

Stijn Vreven ziet Lokeren in één iets uitblinken: "We krijgen daar veel credits voor"

14:30
Cercle haalt tegen Anderlecht zijn hoofdsponsor van het shirt: dit is de reden

Cercle haalt tegen Anderlecht zijn hoofdsponsor van het shirt: dit is de reden

14:15
1
Kompany haalt Rode Duivels boven om Bayern-spelers opvallende boodschap mee te geven

Kompany haalt Rode Duivels boven om Bayern-spelers opvallende boodschap mee te geven

13:45
Droomrentree dreigt uit te draaien op nachtmerrie voor Thorgan Hazard

Droomrentree dreigt uit te draaien op nachtmerrie voor Thorgan Hazard

13:00
1
Dender waarschuwt Club NXT: "Daarmee kunnen we het verschil maken"

Dender waarschuwt Club NXT: "Daarmee kunnen we het verschil maken"

12:45
Lucas Stassin zet belangrijke stap bij Sevilla: dit is zijn situatie

Lucas Stassin zet belangrijke stap bij Sevilla: dit is zijn situatie

12:30
Dit is de Speler van de Maand in de Jupiler Pro League

Dit is de Speler van de Maand in de Jupiler Pro League

11:45
3
Vincent Kompany had als 11-jarige al stevige kritiek op Anderlecht: dit is waarom

Vincent Kompany had als 11-jarige al stevige kritiek op Anderlecht: dit is waarom

10:30
7
Real Madrid zadelt Courtois op met een probleem dat hij er in negen jaar nooit kende

Real Madrid zadelt Courtois op met een probleem dat hij er in negen jaar nooit kende

10:00
2
Westerlo-speler veroorzaakt nationale rel na opvallende uitspraak: Zuid-Korea wil wet aanpassen

Westerlo-speler veroorzaakt nationale rel na opvallende uitspraak: Zuid-Korea wil wet aanpassen

09:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 4
Portugal Portugal 2-1 Noorwegen Noorwegen
Griekenland Griekenland 0-0 Duitsland Duitsland
Wales Wales 0-1 Denemarken Denemarken
Nederland Nederland 2-1 Servië Servië
Frankrijk Frankrijk 4-1 België België
Italië Italië 3-1 Turkije Turkije
Engeland Engeland 3-0 Tsjechië Tsjechië
Kroatië Kroatië 1-2 Spanje Spanje

Nieuwste reacties

Supremepony Supremepony over 13-jarige krijgt stadionverbod van vijf jaar en de gepeperde rekening volgt nog Supremepony Supremepony over Stijn Stijnen zet de Belgische voetbalwereld in zijn hemd met vlijmscherpe uitspraak Geert66 Geert66 over 'PSV kan absoluut recordbedrag verdienen aan Ruben van Bommel: zelfs wintertransfer lonkt' mantoch mantoch over Beerschot krijgt wel héél slecht nieuws met bekermatch tegen Anderlecht in vooruitzicht André Coenen André Coenen over Nieuwe interlandkalender nu al onder vuur: voetbalbonden willen ingrijpende beslissing terugdraaien André Coenen André Coenen over Eén afwezige en nog een speler onzeker: Euvrard komt met blessureupdates bij Standard Goro Goro over SK Beveren - Lommel SK: 1-3 Don Bozhinov Don Bozhinov over Toby Alderweireld krijgt nieuwe job bij Royal Antwerp FC Don Bozhinov Don Bozhinov over Niet Vermeeren, met een duidelijke reden: Antwerp-coach Compper heeft nieuwe kapitein gekozen Vital Verheyen Vital Verheyen over Plots slecht nieuws voor Belgische clubs: Afrika Cup staat voor verrassende ommekeer Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved