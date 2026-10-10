Reactie Cercle Brugge in zak en as na nederlaag tegen Anderlecht: "Dit is een mokerslag"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Brugge
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Cercle Brugge in zak en as na nederlaag tegen Anderlecht: "Dit is een mokerslag"
Foto: © photonews
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Cercle Brugge leek lange tijd op weg naar de eerste overwinning van het seizoen, maar bleef uiteindelijk met lege handen achter tegen Anderlecht. Groen-zwart had de wedstrijd behoorlijk onder controle, hield paars-wit lange tijd van echte kansen weg en kreeg zelf mogelijkheden om de voorsprong uit te diepen. Toch draaide het in de slotfase helemaal verkeerd uit. Voor Hannes Van der Bruggen kwam de nederlaag hard aan.

“Dat is toch een kleine mokerslag”, gaf de middenvelder toe. “Eigenlijk heb je alles redelijk goed onder controle. In balbezit waren we niet supergoed, maar we gaven heel weinig weg en Anderlecht kreeg weinig kansen.”

Cercle verzuimt de wedstrijd eerder te beslissen

Vooral het gebrek aan efficiëntie in de omschakeling speelde Cercle parten. De ploeg kon bij momenten gevaarlijk uitbreken, maar maakte in de laatste fase niet altijd de juiste keuze. Een verkeerde pass, een overbodige extra pass of een mislukte voorzet: het waren details die uiteindelijk zwaar wogen.

“We konden op de counter af en toe wel prikken, maar dan namen we de verkeerde beslissing of gaven we die extra pass niet. Het is jammer dat we uit de mogelijkheden die we kregen geen 2-0 maken.”

Cercle bleef daardoor in de wedstrijd kwetsbaar. Toen Anderlecht in de slotfase meer ruimte kreeg, sloeg paars-wit alsnog toe. Bentayeb maakte gelijk en invaller Adriano Bertaccini bezorgde Anderlecht vervolgens de overwinning.

“Op het einde werden de ruimtes iets groter. Anderlecht kon daarvan profiteren en scoorde. Dat was het verschil”, analyseerde Van der Bruggen.

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De middenvelder zag ook dat Cercle na de rust goed uit de kleedkamer kwam. De ploeg vond ruimte om snel uit te breken, maar slaagde er niet in om de wedstrijd definitief naar zich toe te trekken. "Colin (Coosemans, nvdr.) maakte ook enkele cruciale saves voor hen", zuchtte Van der Bruggen.

Lichtpunten bieden weinig troost in het klassement

Van der Bruggen zelf maakte na maanden zonder wedstrijd opnieuw minuten. Hij gaf toe dat de vermoeidheid zich liet voelen en dat een wissel op dat moment de beste keuze was. “Het was vijf à zes maanden geleden dat ik nog eens een wedstrijd speelde. Op een bepaald moment was het kaarsje aan het uitgaan. Ik kon niet echt meer versnellen en alles ging aan hetzelfde tempo.”

Toch wilde de middenvelder ook enkele positieve elementen meenemen. Cercle trad aan in een gewijzigde tactische opstelling en verschillende spelers kregen hun kans. Volgens Van der Bruggen hebben zij getoond dat ze klaarstaan om hun bijdrage te leveren.

“De jongens hebben getoond dat ze klaar zijn en dat er muziek in zit. Dat moet ons moed geven. Ik hoorde ook van de tegenpartij dat het niet gemakkelijk was om tegen ons te spelen.”

Veel troost bood dat na de nieuwe ontgoocheling echter niet. Cercle had een uitgelezen kans om eindelijk de eerste zege van het seizoen te boeken, maar liet die door de vingers glippen. “Op dit moment ben ik daar niet veel mee. Er is maar één klassement dat telt, helaas.”

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