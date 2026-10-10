Reactie Ploegmaats nemen het op voor Bertaccini: "Hij is de beste afwerker"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Brugge
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Ploegmaats nemen het op voor Bertaccini: "Hij is de beste afwerker"
Foto: © photonews
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Anderlecht leek op weg naar een pijnlijke nederlaag op het veld van Cercle Brugge, maar draaide de wedstrijd in de absolute slotfase alsnog helemaal om. Tot minuut 87 had paars-wit nauwelijks iets laten zien en slaagde het er niet in om een uitgespeelde kans af te dwingen. Toch keerde het met drie punten huiswaarts. Marten Winkler was vooral blij met de overwinning, al besefte hij dat het niveau een stuk hoger moet.

“Als je met 1-0 achterstaat, moet je vechten. Zeker wanneer je de eerste helft niet goed speelt”, vertelde Winkler na afloop. De Anderlecht-speler kon moeilijk verklaren waarom zijn ploeg zo weinig voor elkaar kreeg. “Ik weet het niet. We moeten bekijken wat we verkeerd hebben gedaan, daarover praten en het de volgende keer beter doen.”

Bertaccini van de vergeetput naar de matchwinnaar

De wedstrijd leek pas echt tot leven te komen toen Anderlecht in de slotfase plots wel toesloeg. Bentayeb zorgde in minuut 87 voor de gelijkmaker, waarna Adriano Bertaccini de comeback compleet maakte. Voor de aanvaller was dat een bijzonder moment: hij zat de voorbije vijf wedstrijden niet meer in de selectie.

Winkler was dan ook bijzonder tevreden voor zijn ploegmaat. “Hij doet het heel goed op training. Op dit moment verdient hij dit doelpunt. Het is een speciaal moment voor hem.”

Volgens Winkler heeft Bertaccini zich ondanks zijn moeilijke periode nooit laten gaan. “Hij doet tijdens elke training het beste wat hij kan. Bij het afwerken is hij een van de besten. Hij vecht voor het hele team en verdient dit.”

Anderlecht moet lessen trekken uit dramatische prestatie

De late zege mag de gebrekkige prestatie niet helemaal verdoezelen. Anderlecht was lange tijd nergens en had tot de gelijkmaker amper een antwoord op Cercle. Dat het uiteindelijk toch won, was vooral te danken aan de efficiëntie in de slotfase en de individuele klasse van de invallers.

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Winkler wilde na afloop vooral vooruitkijken. “Het is een goede reeks en we moeten die voortzetten. We moeten vooruitkijken en hetzelfde blijven doen.”

De drie punten zijn binnen, maar Anderlecht weet dat het zich niet elke week zo'n wedstrijd kan veroorloven. Tegen Cercle ontsnapte paars-wit op miraculeuze wijze. De late comeback was een opsteker, maar het spel van daarvoor blijft een stevige waarschuwing.

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