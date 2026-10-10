Reactie Thorup ziet eindelijk het Genk dat hij wil: "Hopelijk is de trein nu vertrokken"

Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Genk
| Reageer
Thorup ziet eindelijk het Genk dat hij wil: "Hopelijk is de trein nu vertrokken"
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

KRC Genk heeft zaterdagavond eindelijk nog eens overtuigend uitgehaald in eigen huis. Tegen KV Kortrijk zette de ploeg van Jess Thorup de wedstrijd al vroeg naar zijn hand. Voor de Deense coach was vooral de manier waarop zijn spelers aan de wedstrijd begonnen een reden tot tevredenheid.

Genk had voor de interlandbreak slechts negen punten verzameld uit zeven wedstrijden en gebruikte de lange onderbreking om zichzelf grondig onder de loep te nemen. Tegen Kortrijk moest vervolgens blijken of die analyse iets had opgeleverd. Met drie doelpunten, een clean sheet en drie punten kreeg Thorup het antwoord waarop hij hoopte.

Na afloop benadrukte Thorup dat de zege volgens hem volledig verdiend was. “De prestatie die we leverden was goed”, klonk het. De trainer verwees daarbij meteen naar de uitgebreide gesprekken die de voorbije dagen binnen de spelersgroep werden gevoerd.

Thorup zag gewenste mentaliteit

“We hebben de eerste zeven wedstrijden goed geanalyseerd”, aldus Thorup. Daarbij ging het niet alleen over tactische details. De coach wilde vooral een andere mentaliteit zien. “Ik wil dat mijn spelers een winaarsmentaliteit tonen, en dat heb ik vanaf de eerste seconde gezien vandaag. Ze waren agressief en scoorden vroeg. Dat is waar ik op hoopte.”

Genk zette Kortrijk inderdaad meteen onder druk en stond al snel op rozen. Daan Heymans opende na amper drie minuten de score, waarna Noah Adedeji-Sternberg nog voor het kwartier voor een tweede treffer zorgde. Na rust legde Rafiu Durosinmi de wedstrijd definitief in een beslissende plooi.

Thorup hoopt vooral dat de prestatie geen alleenstaand succes blijft. “Ik hoop dat de trein nu vertrokken is.” Dat Genk ook de nul hield, stemde hem minstens even tevreden. “Drie doelpunten scoren is leuk, maar de clean sheet is ook belangrijk.”

Lees ook... KRC Genk overrompelt Kortrijk, verschrikkelijk debuut voor nieuwe coach

Lang mogen zijn spelers echter niet vieren. Thorup gaf zijn groep toestemming om zaterdagavond van de overwinning te genieten, maar zondag verschuift de aandacht alweer naar de Croky Cup. Daarin trekt Genk naar Virton.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
KV Kortrijk
Jess Thorup

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 1-4 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 11/10 STVV STVV

Nieuwste reacties

FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over La Louvière - Club Brugge: 1-4 Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Cercle Brugge - Anderlecht: 1-2 JVD002 JVD002 over Niet Vermeeren, met een duidelijke reden: Antwerp-coach Compper heeft nieuwe kapitein gekozen storfstievel storfstievel over Luc Nilis onthult jaren later: Belgische legende duwde hem naar de uitgang bij PSV stephen king stephen king over Cercle Brugge in zak en as na nederlaag tegen Anderlecht: "Dit is een mokerslag" Tosa Inu Tosa Inu over Vitor Bruno negeert barslechte Anderlecht-niveau: "Zo elke match winnen? Ik teken direct!" Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Zulte Waregem - KAA Gent: 0-2 Borak Borak over Ploegmaats nemen het op voor Bertaccini: "Hij is de beste afwerker" We Are The Racingboys We Are The Racingboys over KRC Genk - KV Kortrijk: 3-0 Snoek Snoek over 🎥 Wat een contrast! Nederlandse doelman pakt uit met bizarre redding, Neuer gaat viraal na pijnlijke blunder Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved