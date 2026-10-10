Thorup ziet eindelijk het Genk dat hij wil: "Hopelijk is de trein nu vertrokken"

KRC Genk heeft zaterdagavond eindelijk nog eens overtuigend uitgehaald in eigen huis. Tegen KV Kortrijk zette de ploeg van Jess Thorup de wedstrijd al vroeg naar zijn hand. Voor de Deense coach was vooral de manier waarop zijn spelers aan de wedstrijd begonnen een reden tot tevredenheid.

Genk had voor de interlandbreak slechts negen punten verzameld uit zeven wedstrijden en gebruikte de lange onderbreking om zichzelf grondig onder de loep te nemen. Tegen Kortrijk moest vervolgens blijken of die analyse iets had opgeleverd. Met drie doelpunten, een clean sheet en drie punten kreeg Thorup het antwoord waarop hij hoopte.

Na afloop benadrukte Thorup dat de zege volgens hem volledig verdiend was. “De prestatie die we leverden was goed”, klonk het. De trainer verwees daarbij meteen naar de uitgebreide gesprekken die de voorbije dagen binnen de spelersgroep werden gevoerd.

Thorup zag gewenste mentaliteit

“We hebben de eerste zeven wedstrijden goed geanalyseerd”, aldus Thorup. Daarbij ging het niet alleen over tactische details. De coach wilde vooral een andere mentaliteit zien. “Ik wil dat mijn spelers een winaarsmentaliteit tonen, en dat heb ik vanaf de eerste seconde gezien vandaag. Ze waren agressief en scoorden vroeg. Dat is waar ik op hoopte.”

Genk zette Kortrijk inderdaad meteen onder druk en stond al snel op rozen. Daan Heymans opende na amper drie minuten de score, waarna Noah Adedeji-Sternberg nog voor het kwartier voor een tweede treffer zorgde. Na rust legde Rafiu Durosinmi de wedstrijd definitief in een beslissende plooi.

Thorup hoopt vooral dat de prestatie geen alleenstaand succes blijft. “Ik hoop dat de trein nu vertrokken is.” Dat Genk ook de nul hield, stemde hem minstens even tevreden. “Drie doelpunten scoren is leuk, maar de clean sheet is ook belangrijk.”



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Lang mogen zijn spelers echter niet vieren. Thorup gaf zijn groep toestemming om zaterdagavond van de overwinning te genieten, maar zondag verschuift de aandacht alweer naar de Croky Cup. Daarin trekt Genk naar Virton.