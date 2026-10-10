Vitor Bruno negeert barslechte Anderlecht-niveau: "Zo elke match winnen? Ik teken direct!"

Anderlecht ontsnapte op het veld van Cercle Brugge aan puntenverlies, maar de manier waarop paars-wit de drie punten pakte, was allesbehalve overtuigend. Tot minuut 87 creëerde de ploeg nauwelijks gevaar, waarna Bentayeb en Adriano Bertaccini in de slotfase alsnog voor een spectaculaire ommekeer zorgden. Vítor Bruno legde na afloop vooral de nadruk op de vechtlust van zijn spelers. Het gebrek aan kwaliteit in het spel kwam veel minder aan bod.

“Wat mij voldoening geeft, is dat ze blijven vechten. Een gewoon team had opgegeven, maar deze jongens hebben karakter getoond”, verklaarde Bruno. Ook de invallers konden op zijn waardering rekenen. “De jongens die van de bank kwamen, gaven mij het perfecte signaal. Dat is wat ik wilde zien. Hun attitude was heel goed.”

Bruno wijst op moeilijke voorbereiding tijdens interlandbreak

De Portugese trainer benadrukte dat Anderlecht niet met ideale omstandigheden aan de wedstrijd was begonnen. Tijdens de interlandbreak moest hij verschillende internationals missen, waardoor de voorbereiding en de onderlinge automatismen onder druk stonden. Sommige spelers keerden pas laat terug en ook Koutsoupias moest deze week een training voortijdig beëindigen.

“Je mag de context niet vergeten. Veel internationals kwamen pas laat terug en veel jongens hadden weinig met ons gespeeld”, aldus Bruno. Hij was dan ook niet van plan om de wedstrijd uitsluitend op basis van het vertoonde voetbal te beoordelen.

Volgens de trainer was het bovendien moeilijk om de intensiteit van Cercle een volledige wedstrijd vol te houden. “Ik denk dat mijn team mentaal heel sterk is. Het is onmogelijk om die intensiteit van Cercle negentig minuten lang te evenaren. We wisten dat ze op een bepaald moment zouden inzakken. We moesten daarop wachten en uiteindelijk kwam dat moment.”

Bruno hield vol dat zijn ploeg trouw bleef aan de eigen speelwijze, ook toen ze het moeilijk had. “We voelden dat we het spel niet volledig onder controle hadden, maar we bleven loyaal aan het voetbal dat we willen spelen. We hadden drie duidelijke kansen en scoorden daarin twee keer.”



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Bertaccini en Stroeykens dwingen trainer tot nadenken

De late comeback was ook belangrijk voor spelers die de voorbije weken weinig aan spelen toekwamen. Stroeykens en Bertaccini bleven vechten voor hun plaats, terwijl Bertaccini zelfs vijf wedstrijden niet meer in de selectie zat. Bruno had naar eigen zeggen vertrouwen in het antwoord dat ze zouden geven zodra hun kans kwam.

“Mario is blijven vechten voor zijn plaats. Ik wist dat hij, wanneer hij zou invallen, dit antwoord zou geven. Kaïs Barry was hetzelfde. Kijk hoe hij het in zijn eerste minuten op dit niveau opnam tegen die twee torens. En hetzelfde geldt voor Bertaccini.”

De trainer benadrukte dat een invalbeurt niet altijd lang hoeft te duren om beslissend te zijn. “Ik zeg soms dat de man van de match degene kan zijn die maar dertig seconden speelt. Ze maken mijn taak moeilijker.”

Of Bruno de wedstrijd de volgende ochtend nog altijd met een goed gevoel zou bekijken? Zijn antwoord was veelzeggend. “Als je mij een papier geeft waarop staat dat we alle wedstrijden op deze manier spelen en winnen, dan teken ik meteen.”