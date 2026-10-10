Mehdi Bayat onthult: "Anderlecht zag me als opvolger van Herman Van Holsbeeck"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Mehdi Bayat onthult: "Anderlecht zag me als opvolger van Herman Van Holsbeeck"
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Mehdi Bayat leidt Sporting Charleroi al veertien jaar, maar zijn naam dook in het verleden ook op bij andere Belgische clubs. De CEO van de Zebra's bevestigt nu dat Anderlecht ooit concreet naar zijn profiel informeerde.

In aanloop naar de Waalse derby van zondag bracht SudInfo Mehdi Bayat en Pierre François samen voor een uitgebreid gesprek. Daarin kwam ook de toekomst van de sterke man van Sporting Charleroi aan bod, net als de geruchten die hem in het verleden aan andere Belgische clubs linkten.

Bayat nam Charleroi in 2012, samen met Fabien Debecq, over en bleef de club sindsdien trouw. Toch was er destijds wel degelijk belangstelling vanuit Brussel.

Anderlecht informeerde naar Bayat

Anderlecht nam volgens Bayat contact op, al dateert die toenadering van voor de komst van Marc Coucke. "Ze zijn naar mij komen informeren. Maar ik had Charleroi toen net overgenomen. Dat was in 2012, nog voor de overname door Marc Coucke", vertelt hij.

Paars-wit was in die periode op zoek naar versterking in de bestuurskamer. "Ik denk dat Roger Vanden Stock en Herman Van Holsbeeck mij wel zagen als mogelijke opvolger van Herman. Dat was veel concreter", aldus Bayat.

Een overstap kwam er uiteindelijk niet. De band met Charleroi was daarvoor te sterk, benadrukt de bestuurder. Als grote aandeelhouder kon hij de club niet zomaar achterlaten.

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Standard was volgens François nooit een optie

Ook de naam van Standard viel tijdens het gesprek. Bayat werd jaren geleden al eens genoemd als mogelijke kandidaat op Sclessin, maar Pierre François moet daar om lachen. "Dat was niet mogelijk", reageert hij.

Bayat begrijpt nog altijd niet waar dat gerucht vandaan kwam. "Ik hoor dat vaak, terwijl ik zelfs niet weet hoe het ontstaan is. Technisch gezien was het onmogelijk."

Langetermijnvisie bij de Zebra's

De interesse van Anderlecht bleef dus bij verkennende gesprekken. Bayat ziet zijn langdurige engagement bij Charleroi net als een gevolg van zijn positie binnen de club. "Dat is misschien ook een van de redenen waarom ik hier al zo lang zit: ik ben een zeer belangrijke aandeelhouder. Het is niet alsof je van de ene dag op de andere de deur achter je dichttrekt en vertrekt, om welke reden dan ook."

Mocht Bayat ooit Charleroi verlaten, dan sluit hij een job bij Standard wel uit. De rivaliteit tussen beide Waalse clubs speelt daarin mee. "Als ik ooit niet meer bij Charleroi ben – want technisch kan dat natuurlijk – zou het voor mij uit principe onmogelijk zijn om bij Standard te gaan werken."

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