Rik De Mil (KAA Gent) laat er geen twijfel over bestaan voor de westrijd met Zulte Waregem

KAA Gent trekt zaterdagavond als co-leider naar de Gaverbeek voor een duel met seizoensrevelatie Zulte Waregem. Voor beide ploegen is dat toch wel een interessant en belangrijk duel. Rik De Mil blikte vooruit op zijn persconferentie en was zeer helder over de zaak.

KAA Gent hervat zaterdagavond de competitie met een verplaatsing naar Zulte Waregem. Trainer Rik De Mil moet het daarbij zonder Josué Vergara stellen. Die viel tot zijn ontsteltenis uit tijdens de interlandbreak met Panama.

De Buffalo's trekken zaterdag met vertrouwen naar Zulte Waregem. Na zeven competitiewedstrijden telt Gent negentien punten, evenveel als leider Union. De ploeg van De Mil wil die sterke competitiestart voortzetten en dan mag er geen puntenverlies geleden worden bij Essevee.

Rik De Mil spreekt over een heel goede interlandbreak

"Het is een goede interlandbreak geweest, met een goede mix tussen een aantal dagen vrijaf om tijd door te brengen met de familie en vrienden voor spelers en staf, wat belangrijk was. Maar anderzijds hebben we ook stevig getraind en een fysieke basis gelegd voor het ongelooflijk drukke periode tot aan de winterstop."

"We hebben een vriendschappelijke wedstrijd afgewerkt en een paar teambuildingmomenten gehad", aldus Rik De Mil op zijn persconferentie over de drie weken sinds de laatste wedstrijd. Toch wil hij ook opnieuw doorpakken.

KAA Gent heeft een duidelijk doel aan de Waregemse Gaverbeek

"We moeten oplossingen zoeken, de positiviteit uitstralen en verder werken. Frustraties werken sowieso niet", verwees hij naar onder meer de blessures van Vergara en Ngom. "Het is een moment om de knop om te draaien en vertrouwen uit te stralen richting de mensen die er wél zijn."



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"Bashir Ngom? Hij blijft hard werken, heeft nog altijd zijn lach en blijft positief. Hij is geopereerd. Het herstel zal heel lang duren, maar hij blijft echt positief. Hij blijft mensen motiveren, dus alleen maar positieve woorden over hem. Samoise is ondertussen selecteerbaar. We zetten de juiste stappen, maar naar speelminuten gaan we dat goed managen."