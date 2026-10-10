Rode Duivel in tranen na zware klap: het ziet er niet goed uit

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Rode Duivel in tranen na zware klap: het ziet er niet goed uit
Foto: © photonews
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Loïs Openda beleefde vrijdagavond een bijzonder pijnlijke terugkeer naar Lens. De Belgische aanvaller van Olympique Lyonnais moest na een uur spelen geblesseerd naar de kant en kon uiteindelijk niet meer op eigen kracht naar de kleedkamer. De tranen stonden hem in de ogen. Hoe ernstig de blessure is, moet nog blijken.

Het Stade Bollaert-Delelis had Openda vooraf met applaus verwelkomd. De Rode Duivel maakte in het seizoen 2022-2023 indruk bij Lens, waar hij maar liefst 21 doelpunten maakte. Zijn terugkeer naar het stadion waar hij een van de beste periodes uit zijn carrière beleefde, draaide echter uit op een nachtmerrie.

Openda kreeg het tijdens de wedstrijd bijzonder lastig tegen de verdedigers van zijn voormalige ploeg. Na een stevig contact met Ismaëlo Ganiou ging het mis. De aanvaller werd geraakt aan zijn rechterbeen en kon niet meer normaal verder. Hij probeerde nog even door te zetten, maar moest uiteindelijk om een wissel vragen.

Openda verlaat stadion op krukken

De beelden baarden meteen zorgen. Eerst werd Openda door leden van de medische staf ondersteund. Omdat hij nauwelijks nog op zijn rechterbeen kon steunen, moest hij uiteindelijk zelfs gedragen worden. Daarbij stonden de tranen hem in de ogen.

Alsof dat nog niet genoeg was, verliet de Belg het stadion later op krukken. Volgens de eerste berichten zouden er zaterdag medische onderzoeken volgen om de precieze aard van de blessure vast te stellen. Voorlopig is er dus nog geen duidelijkheid over de ernst of de duur van zijn eventuele afwezigheid.

Ook Lyon krijgt een flinke tik

De blessure maakte een toch al moeilijke avond voor Lyon compleet. De ploeg van Paulo Fonseca leed in Lens met 2-1 haar eerste nederlaag van het seizoen in de Ligue 1, nadat ze in de eerste vijf competitiewedstrijden ongeslagen was gebleven.

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Florian Sotoca zette Lens voor rust op voorsprong, waarna Matthieu Udol in de tweede helft de marge verdubbelde. Khalis Merah maakte het slot nog spannend, maar Lyon kon een nederlaag niet meer vermijden.

Voor Openda komt het blessurenieuws bovendien op een vervelend moment. De aanvaller wil zich opnieuw in de kijker spelen en was na het missen van het WK weer opgeroepen voor de Rode Duivels. Hij had bij Lyon al twee keer gescoord en één assist afgeleverd.

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