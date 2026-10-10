Sporting Hasselt en Lierse hebben reden tot juichen na spektakel en tien goals

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Sporting Hasselt en Lierse hebben reden tot juichen na spektakel en tien goals
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Niet enkel in de Jupiler Pro League stonden op zaterdag pittige duels op het programma. Dat is ook het geval in de Challenger Pro League. In twee namiddagwedstrijden kregen we veel spektakel en liefst tien doelpunten te zien. Hasselt en Lierse kwamen als overwinnaars uit de ontmoetingen.

Excelsior Virton - Sporting Hasselt 3-4

Exelcsior Virton en Sporting Hasselt hebben er een echte spektakelnamiddag van gemaakt. Lange tijd leken de Limburgers op weg naar puntenverlies, maar in het absolute slot konden ze alsnog de drie punten pakken en zo blijven meedraaien bovenin.

Hachem had er zowel voor als na de rust voor gezorgd dat de Luxemburgers op voorsprong kwamen en na een owngoal was het zelfs 3-1 op het uur. In de laatste tien minuten veranderde alles nog. Bijna Vitosha Sofia indachtig zelfs, want de 3-2 viel pas in minuut 87 via Van Keymolen. Milts maakte meteen daarna gelijk, in de blessuretijd kon Ngoyi nog zijn tweede van de avond maken. Hasselt springt zo over Virton naar een voorlopige vijfde plaats.

Lierse - Francs Borains 3-0

Lierse beleefde nog geen makkelijk seizoen en wilde tegen Francs Borains daarmee komaf maken. De Waalse bezoekers staan in de top-5 en maken op die manier tot dusver kans op promotie via de play-offs tussen de nummers 2 en 5 op het einde van het seizoen.

Op bezoek op Het Lisp liep het echter helemaal verkeerd. Na vijf minuten was er al een owngoal van Francotte. Na de rust kon Lierse uitdiepen via Himpe en Perdichizzi op het uur. Daardoor was het laatste halfuur een maat voor niets. Lierse pakt zo drie belangrijke punten in de stand.

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 Speeldag 7
RSCA Futures RSCA Futures 0-2 Eupen Eupen
FCV Dender EH FCV Dender EH 3-0 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Virton Virton 3-4 Sporting Hasselt Sporting Hasselt
Lierse SK Lierse SK 3-0 Francs Borains Francs Borains
K Beerschot VA K Beerschot VA 20:00 Luik FC Luik FC
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 11/10 Jong Genk Jong Genk
KAA Gent KAA Gent 11/10 Seraing Seraing

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