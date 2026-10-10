Standard-Charleroi achter gesloten deuren: dit mogen de supporters zondag nog wél

Christian Hanon, veiligheidsverantwoordelijke bij Standard, blikte vooruit op de Waalse derby tegen Charleroi van zondagmiddag. Door de wedstrijd achter gesloten deuren wordt de organisatie een pak eenvoudiger, al blijven er wel veiligheidsmaatregelen van kracht rond Sclessin.

Geen enkele supporter krijgt zondag toegang tot Sclessin voor de Waalse derby tussen Standard en Charleroi. Die sanctie volgt op de ongeregeldheden bij de vorige confrontatie tussen beide ploegen, aan het einde van vorig seizoen.

Gesloten deuren maken organisatie eenvoudiger

Voor Christian Hanon, de veiligheidsverantwoordelijke van Standard, betekent het lege stadion dat de veiligheidsoperatie minder omvangrijk wordt. Toch blijft de club waakzaam voor de wedstrijd tegen Charleroi.

"Ik ben aandachtig, maar rustig", vertelde Hanon. "Op het eerste gezicht is dit op veiligheidsvlak uiteraard veel eenvoudiger te organiseren dan een klassieke Standard-Charleroi. Er komt een minimumbezetting om het stadion te beveiligen, maar de hekken blijven gesloten. Voor mij is dit dus veel makkelijker te beheren. Er worden nog altijd veiligheidsmaatregelen genomen, alleen zullen die vanzelfsprekend niet dezelfde zijn als bij een wedstrijd met supporters."

Toezicht aan de ingangen van Sclessin

Van een klassieke supportersbegeleiding zal geen sprake zijn. De aandacht gaat vooral naar het bewaken van het stadion en de toegangen, zodat het verbod op publiek ook daadwerkelijk wordt nageleefd.

"We moeten geen supporters omkaderen. Het gaat er enkel om het stadion te beveiligen en aanwezig te zijn aan de ingangen, om te garanderen dat de wedstrijd achter gesloten deuren verloopt. Er is geen bijzonder plan voorzien, omdat we geen supporters in het stadion verwachten", vervolgde hij bij de RTBF.



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Fans mogen spelers mogelijk nog groeten

De Luikse aanhang zou de Rouches wel nog kunnen uitzwaaien aan de Académie, voordat de spelers naar het stadion vertrekken. Die samenkomst was al gepland voordat de overheid besliste om de derby zonder publiek te laten spelen.

"Volgens de informatie die ik heb gekregen, zal dat plaatsvinden. Het gaat om een bijeenkomst die al was voorzien voor de beslissing van de autoriteiten. Er wordt daarom enige soepelheid getoond voor deze aanvraag, die werd ingediend voordat de beslissing van kracht werd."