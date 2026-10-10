Stijn Stijnen zet de Belgische voetbalwereld in zijn hemd met vlijmscherpe uitspraak

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Stijn Stijnen zet de Belgische voetbalwereld in zijn hemd met vlijmscherpe uitspraak
Foto: © photonews
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Stijn Stijnen begrijpt niet waarom geen enkele club uit de Jupiler Pro League hem een kans als hoofdtrainer geeft. Volgens de voormalige doelman ligt dat aan zijn uitgesproken karakter en zijn mening. “Ze zijn bang voor mij”, klinkt het scherp.

Geen enkele Belgische club klopt aan

Stijn Stijnen heeft naar eigen zeggen wel voorstellen uit het buitenland gekregen, maar in de Belgische hoogste klasse bleef een aanbieding uit. In een gesprek met Het Nieuwsblad legt hij de oorzaak niet bij zijn ervaring of zijn kwaliteiten als trainer, maar bij de manier waarop sportieve directeurs hun keuzes maken.

“Uit het buitenland kreeg ik wel voorstellen, maar ik ben ­quasi zeker dat heel veel sportief directeurs in België bang zijn van mij”, stelt Stijnen in de krant.

De trainer vermoedt dat zijn uitgesproken persoonlijkheid hem parten speelt. Hij denkt dat clubs liever kiezen voor coaches die zich gemakkelijker naar de wensen van het bestuur schikken. Een kans in de Jupiler Pro League bleef daardoor voorlopig uit.

Softe profielen

De meest opvallende uitspraak van Stijnen gaat over de persoonlijkheid van de sportieve beleidsmakers. “Hun gebrek aan persoonlijkheid is van die orde dat ze iemand met een sterk karakter en een uitgesproken mening niet aankunnen”, zegt hij.

Daarmee maakt Stijnen duidelijk dat hij zichzelf niet als een trainer ziet die zomaar met elke beslissing akkoord gaat. Hij wil zijn eigen visie kunnen doordrukken en verwacht dat een hoofdtrainer voldoende zeggenschap krijgt binnen een club.

Kritiek op de keuze voor jonge trainers

Stijnen haalt ook uit naar de manier waarop Belgische clubs hun trainers selecteren. Volgens hem krijgen jonge coaches of assistenten vaker een kans omdat ze minder snel tegen de stroom ingaan.

“Je ziet dat ook aan de profielen van de trainers. Ze pakken vooral jonge gasten of laten assistenten doorgroeien, omdat die manipuleerbaar zijn, omdat die vooral blij zijn dat ze de job krijgen”, verklaart hij.

Hij vreest dat zo’n aanpak de positie van een hoofdtrainer verzwakt. Een coach moet volgens Stijnen vanaf de eerste dag duidelijk maken dat hij de leiding heeft en zijn spelers kan overtuigen.

Stijnen wil geen marionet zijn

De voormalige doelman maakt duidelijk dat hij niet bereid is zijn persoonlijkheid opzij te schuiven om een baan te krijgen. Hij wil een trainer zijn met een eigen visie en voldoende gezag in de kleedkamer. “Zo'n marionet wil ik niet zijn. Want dan is het een kwestie van dagen voordat je spelers doorhebben dat je niets te zeggen hebt”, besluit Stijnen.

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