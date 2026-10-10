Vanderbiest bindt in bij KV Mechelen over bepalende speler: "Ze hebben hem heel hard nodig"

KV Mechelen moet dringend uit een diep dal klimmen. Na een magere 3 op 21 staat de ploeg van Fred Vanderbiest onder grote druk. Volgens voormalig analist Patrick Goots kan ook de situatie van Benito Raman een belangrijke rol spelen in de zoektocht naar een ommekeer.

De rode lantaarn weegt zwaar op Malinwa. Goots weet uit ervaring hoe moeilijk het is om als hekkensluiter vertrouwen te blijven houden. Vanderbiest kreeg tijd om de ploeg op de rails te zetten, maar moet volgens hem vooral het mentale aspect aanpakken.

“Dat gevoel van hekkensluiter te zijn gedurende drie weken mag je niet onderschatten. Die rode lantaarn werkt op het gemoed van spelers”, stelt Goots in GvA. De komende wedstrijden worden dan ook bijzonder belangrijk. Met STVV, KV Kortrijk, Genk en OH Leuven op het programma moet KV Mechelen snel punten pakken.

“Na de 3 op 21 is een 7 op 12 het absolute minimum. Anders wordt het een moeilijk verhaal voor Fred, maar ook voor de club, om daar onderin nog weg te geraken”, waarschuwt hij.

Raman kan Vanderbiest niet zomaar missen

Naast de resultaten is ook de situatie van Benito Raman een belangrijk aandachtspunt. De aanvaller stond opnieuw in de basis tijdens de benefietwedstrijd tegen Karpaty Lviv. Volgens Goots kan dat erop wijzen dat de plooien tussen de spits en Vanderbiest zijn gladgestreken.



“Als dat ook tegen Sint-Truiden het geval is, zullen de plooien wel gladgestreken zijn. En dat moet, hé”, klinkt het. “Vanderbiest is geen Zidane, die kleppers op de bank heeft zitten. Met die weelde is het makkelijk om spelers die eventueel lastig doen, eruit te stampen. Mechelen heeft Raman in de huidige situatie heel hard nodig, dat is zo klaar als een klontje.”