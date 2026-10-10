Vincent Kompany reageert voor het eerst op Manchester City-schandaal

Vincent Kompany wil zijn succesvolle periode bij Manchester City niet laten overschaduwen door het financiële schandaal dat de Engelse topclub achtervolgt. De trainer van Bayern München reageerde voor het eerst uitgebreid op de uitspraak tegen zijn voormalige werkgever, maar hield zich op de vlakte over de beschuldigingen. “Ik ben echt trots op alles wat we op het veld hebben bereikt.”

De Premier League kreeg eind september een schok te verwerken. Een onafhankelijke commissie oordeelde dat Manchester City zich schuldig had gemaakt aan ernstige financiële inbreuken tijdens een periode van negen seizoenen, van 2009 tot 2018.

Ook het merendeel van de aanklachten over het niet meewerken aan het onderzoek werd bewezen geacht. City heeft beroep aangetekend en blijft de beschuldigingen betwisten. Over mogelijke sancties is nog geen definitieve beslissing genomen.

Kompany blijft trots op zijn elf jaar bij City

Voor Kompany is de zaak bijzonder gevoelig. De voormalige Rode Duivel speelde van 2008 tot 2019 voor Manchester City, groeide er uit tot aanvoerder en won onder meer vier Engelse landstitels. Zijn periode viel grotendeels samen met de jaren die door het onderzoek werden onderzocht.

Toch wil de huidige Bayern-coach zijn herinneringen niet laten bepalen door wat er zich achter de schermen zou hebben afgespeeld.

“Ik heb elf jaar voor die club gespeeld. Ik heb van elk jaar genoten en ben trots op alles wat we bereikt hebben en op wat we op het veld hebben gedaan”, verklaarde Kompany.



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Over de financiële beschuldigingen zelf wilde hij niet inhoudelijk oordelen. “Al het andere: als speler maak je daar geen deel van uit. En als trainer van Bayern München ben ik momenteel niet echt bezig met dat onderwerp. Ik bereid de wedstrijd van morgen en die van volgende week voor. Dat is waar ik als coach mee bezig ben.”

Kunnen de titels van City worden afgenomen?

De mogelijke gevolgen van het dossier reiken verder dan een financiële boete. De Premier League kan onder meer puntenaftrek en andere sportieve sancties opleggen. Ook het afnemen van titels wordt in het debat genoemd, al is daarover nog geen beslissing genomen.

Mocht City uiteindelijk titels verliezen, dan zou dat ook gevolgen hebben voor de erelijst van Kompany als speler. De Belg was een van de boegbeelden van de ploeg die onder leiding van Pep Guardiola de Engelse competitie domineerde.

Andere trainers reageerden eveneens op de uitspraak. Michael Carrick, tegenwoordig coach van Manchester United, gaf toe dat de zaak hem persoonlijk raakt. “Hoe sneller dit wordt opgelost, hoe beter voor iedereen”, klonk het. Arsenal-coach Mikel Arteta, die eerder assistent was bij City, wil pas uitgebreider reageren wanneer het juridische proces is afgerond.