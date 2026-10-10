Wat is er aan de hand bij KRC Genk? Johan Boskamp legt pijnlijk probleem bij twee sterkhouders bloot

KRC Genk ontvangt vanavond KV Kortrijk en kan de punten meer dan goed gebruiken. De Limburgers beleven voorlopig een tegenvallend seizoen en staan met amper negen punten op de elfde plaats. Ook Johan Boskamp ziet dat het momenteel niet loopt zoals het hoort in de Cegeka Arena.

De ambities bij KRC Genk zijn nochtans duidelijk. De Limburgers willen opnieuw meestrijden om een plaats in de top drie, maar voorlopig blijft de kloof tussen de verwachtingen en de prestaties groot. Na een teleurstellend seizoen, waarin Genk naast een Europees ticket greep, zijn de Genkies opnieuw op achtervolgen aangewezen.

De huidige elfde plaats is dan ook niet waar de club wil staan. Met negen punten op de teller is er dringend nood aan een ommekeer. Tegen KV Kortrijk krijgt Genk de kans om opnieuw vertrouwen te tanken, al zal het daarvoor meer moeten brengen dan het de voorbije weken liet zien.

Ook Boskamp kijkt met verbazing naar de gang van zaken in Limburg. Volgens de analist ligt het probleem niet noodzakelijk bij de kwaliteit van de spelersgroep, maar vooral bij de mentaliteit die de ploeg momenteel uitstraalt. Hij mist de strijdlust die vroeger zo kenmerkend was voor Genk.

Johan Boskamp mist de oude mentaliteit

"Bij Genk vraag ik me al een tijdje af wat er aan de hand is. Het is allemaal zo gelaten", klinkt het bij de voormalige trainer in Het Belang van Limburg.

"Als ze verliezen, accepteren ze het gewoon. Dat was vroeger toch niet de mentaliteit van Genk? Toen brak na twee verloren wedstrijden de pleuris uit, ook op de tribunes."



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Ook sterkhouders stellen teleur

Boskamp heeft bovendien het gevoel dat ook enkele spelers die normaal het verschil moeten maken, momenteel niet op de voorgrond treden. Hij verwijst daarbij naar Bryan Heynen en Matte Smets, twee namen van wie hij meer verwacht.

"Ik ben fan van spelers als Heynen en Smets, maar die staan er dit seizoen ook maar wat bij. Het lijkt wel alsof niemand daar het voortouw wil nemen. Heel vreemd. Ik ben benieuwd of daar dit weekend verandering in komt."

Mocht Genk vanavond niet winnen van KV Kortrijk, dat amper drie punten telt, dan dreigt een eerste crisis in de Cegeka Arena. Zeker als je het komende programma erbij neemt.

In de beker wacht een uitwedstrijd tegen Virton. Daarna ontvangt Genk Standard in de competitie, gevolgd door uitwedstrijden tegen KV Mechelen en Union.