Zorgt videosysteem in 1B voor verwarring? Club Brugge reageert

Club NXT ging vrijdagavond met 3-0 onderuit op het veld van Dender. Een stevige nederlaag die Brugse coach Piet Cremers logischerwijs niet kon smaken. Na afloop stelde hij ook vragen bij de toepassing van Football Video Support (FVS).

Club NXT heeft na zes speeldagen in de Challenger Pro League twee zeges, twee gelijke spelen en twee nederlagen op zijn rapport staan. De 3-0-nederlaag tegen Dender kwam hard aan bij blauw-zwart, dat na de interlandbreak net een overtuigende prestatie wilde neerzetten.

Dender straft slordig Club NXT af

Piet Cremers zag hoe zijn jonge ploeg aanvankelijk controle had over de wedstrijd, maar die greep vervolgens uit handen gaf. "Vandaag draaide het vooral om spelinzicht. Als je weet dat de ruimtes klein zullen zijn, dat de tegenstander bijzonder efficiënt zal omspringen met de tegenaanvallen en je zelf veel balbezit hebt, dan moet je beseffen dat het erg moeilijk wordt om nog terug te komen bij een 3-0-achterstand."

"In het begin hadden we de wedstrijd onder controle, maar door enkele onnauwkeurigheden verloren we die controle. Dender heeft ons meteen afgestraft. Het is een compacte ploeg die bijzonder gevaarlijk is in de omschakeling. Het is dus geen toeval dat ze bovenaan het klassement staan. We hebben een les gekregen in efficiëntie en maturiteit. Die werkpunten moeten we meenemen naar onze volgende wedstrijd", vertelde Cremers aan Het Nieuwsblad.

Cremers mist duidelijkheid bij Football Video Support

De coach van Club NXT gaf na afloop ook zijn visie op Football Video Support (FVS), het nieuwe videosysteem dat in de Challenger Pro League wordt gebruikt. Cremers ziet er duidelijk de voordelen van in, al blijft hij met vragen zitten over de concrete werking. "Ik vind het een echte meerwaarde, maar de precieze werking is niet helemaal duidelijk."



"Ik heb de vierde official heel duidelijk uitgelegd waarom ik een challenge vroeg, maar hij heeft niet correct gecommuniceerd aan de scheidsrechter welke fase ik wilde laten herbekijken. Daardoor werd de scheidsrechter naar het scherm geroepen om een fase te bekijken die ik helemaal niet had aangevraagd."