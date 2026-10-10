Zorgwekkende trend in het profvoetbal, clubartsen slaan alarm: "Sommige spelers zijn gewoon verslaafd"

Het gebruik van nicotinezakjes, beter bekend als snus, blijft een opvallend fenomeen in het profvoetbal. Ook in Nederland grijpen spelers ernaar, soms zelfs vlak voor de aftrap of tijdens de rust. Clubartsen en performancecoaches maken zich zorgen over de gevolgen voor de gezondheid en de prestaties.

De zakjes worden onder de bovenlip geplaatst, waarna de nicotine via het mondslijmvlies in het bloed terechtkomt. Sommige spelers gebruiken ze om tot rust te komen, anderen zoeken net een energieboost. Volgens clubarts Luuk Wouters van FC Den Bosch zijn de effecten soms meteen zichtbaar: spelers krijgen trillende benen en een gespannen gezichtsuitdrukking, zegt hij in Algemeen Dagblad.

“Als je voor het eerst snus gebruikt in de dosissen die sommige spelers nemen, zou je er hartkloppingen van krijgen”, waarschuwt Wouters in de Nederlandse krant. Bovendien neemt het risico op afhankelijkheid toe doordat gebruikers steeds meer nodig kunnen hebben om hetzelfde effect te voelen.

Ook bekende voetballers gebruiken nicotinezakjes

Oud-voetballer Michiel Kramer bracht het onderwerp onlangs opnieuw onder de aandacht. Hij stelde dat het middel in voetbalmiddens wijdverspreid is, al benadrukte hij zelf geen gebruiker te zijn geweest. Ook voormalig trainer Willem Weijs herkent het fenomeen. Hij trof tijdens de rust ooit een uitgespuugd zakje aan in een toilet.

De gewoonte is niet nieuw. Voormalig Rode Duivel Michel Preud’homme vertelde eerder dat hij snus leerde kennen via zijn Zweedse ploegmaat Ralf Edström. Ook Zlatan Ibrahimovic en Bayern München-aanvaller Michael Olise werden ermee in verband gebracht.

Verslavend en mogelijk schadelijk voor prestaties

Het Nederlandse gezondheidsinstituut RIVM waarschuwde eerder voor nicotineverslaving, misselijkheid, duizeligheid en mogelijke hartritmestoornissen. Ook de ontwikkeling van het jonge brein kan schade ondervinden. Nicotinezakjes staan niet op de dopinglijst, waardoor clubs het gebruik niet altijd formeel verbieden.





Verschillende clubs proberen spelers wel actief te ontmoedigen. Ajax en PSV zeggen hun spelers te informeren over de risico's. Almere City hanteert naar eigen zeggen een zerotolerancebeleid.

Volgens medische experts past nicotinegebruik moeilijk bij een sport waarin slaap, herstel en voeding nauwgezet worden opgevolgd. De vermeende mentale boost weegt volgens hen niet op tegen de risico's van verslaving en mogelijke negatieve effecten op het lichaam.