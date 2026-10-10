Zorgwekkende trend in het profvoetbal, clubartsen slaan alarm: "Sommige spelers zijn gewoon verslaafd"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Zorgwekkende trend in het profvoetbal, clubartsen slaan alarm: "Sommige spelers zijn gewoon verslaafd"
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Het gebruik van nicotinezakjes, beter bekend als snus, blijft een opvallend fenomeen in het profvoetbal. Ook in Nederland grijpen spelers ernaar, soms zelfs vlak voor de aftrap of tijdens de rust. Clubartsen en performancecoaches maken zich zorgen over de gevolgen voor de gezondheid en de prestaties.

De zakjes worden onder de bovenlip geplaatst, waarna de nicotine via het mondslijmvlies in het bloed terechtkomt. Sommige spelers gebruiken ze om tot rust te komen, anderen zoeken net een energieboost. Volgens clubarts Luuk Wouters van FC Den Bosch zijn de effecten soms meteen zichtbaar: spelers krijgen trillende benen en een gespannen gezichtsuitdrukking, zegt hij in Algemeen Dagblad

“Als je voor het eerst snus gebruikt in de dosissen die sommige spelers nemen, zou je er hartkloppingen van krijgen”, waarschuwt Wouters in de Nederlandse krant. Bovendien neemt het risico op afhankelijkheid toe doordat gebruikers steeds meer nodig kunnen hebben om hetzelfde effect te voelen.

Ook bekende voetballers gebruiken nicotinezakjes

Oud-voetballer Michiel Kramer bracht het onderwerp onlangs opnieuw onder de aandacht. Hij stelde dat het middel in voetbalmiddens wijdverspreid is, al benadrukte hij zelf geen gebruiker te zijn geweest. Ook voormalig trainer Willem Weijs herkent het fenomeen. Hij trof tijdens de rust ooit een uitgespuugd zakje aan in een toilet.

De gewoonte is niet nieuw. Voormalig Rode Duivel Michel Preud’homme vertelde eerder dat hij snus leerde kennen via zijn Zweedse ploegmaat Ralf Edström. Ook Zlatan Ibrahimovic en Bayern München-aanvaller Michael Olise werden ermee in verband gebracht.

Verslavend en mogelijk schadelijk voor prestaties

Het Nederlandse gezondheidsinstituut RIVM waarschuwde eerder voor nicotineverslaving, misselijkheid, duizeligheid en mogelijke hartritmestoornissen. Ook de ontwikkeling van het jonge brein kan schade ondervinden. Nicotinezakjes staan niet op de dopinglijst, waardoor clubs het gebruik niet altijd formeel verbieden.

Verschillende clubs proberen spelers wel actief te ontmoedigen. Ajax en PSV zeggen hun spelers te informeren over de risico's. Almere City hanteert naar eigen zeggen een zerotolerancebeleid.

Volgens medische experts past nicotinegebruik moeilijk bij een sport waarin slaap, herstel en voeding nauwgezet worden opgevolgd. De vermeende mentale boost weegt volgens hen niet op tegen de risico's van verslaving en mogelijke negatieve effecten op het lichaam.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers

Meer nieuws

Hoe gaat Antwerp het verlies van Marc Overmars vervangen? Sven Jaecques geeft het antwoord

Hoe gaat Antwerp het verlies van Marc Overmars vervangen? Sven Jaecques geeft het antwoord

12:00
Vanderbiest bindt in bij KV Mechelen over bepalende speler: "Ze hebben hem heel hard nodig"

Vanderbiest bindt in bij KV Mechelen over bepalende speler: "Ze hebben hem heel hard nodig"

11:30
Standard-Charleroi achter gesloten deuren: dit mogen de supporters zondag nog wél

Standard-Charleroi achter gesloten deuren: dit mogen de supporters zondag nog wél

10:30
Mehdi Bayat onthult: "Anderlecht zag me als opvolger van Herman Van Holsbeeck"

Mehdi Bayat onthult: "Anderlecht zag me als opvolger van Herman Van Holsbeeck"

10:00
LIVE: Interlandbreak komt Anderlecht mogelijk goed uit: Vítor Bruno hoopt op bevrijding voorin

LIVE: Interlandbreak komt Anderlecht mogelijk goed uit: Vítor Bruno hoopt op bevrijding voorin

09:15
Anderlecht heeft een stille spelbepaler gevonden: “Binnenkort zullen ze zeggen dat hij ontbreekt”

Anderlecht heeft een stille spelbepaler gevonden: “Binnenkort zullen ze zeggen dat hij ontbreekt”

09:30
Vincent Kompany reageert voor het eerst op Manchester City-schandaal

Vincent Kompany reageert voor het eerst op Manchester City-schandaal

09:00
2
Club NXT onderuit, Anderlecht Futures zitten diep in de problemen

Club NXT onderuit, Anderlecht Futures zitten diep in de problemen

08:30
Antwerp-CEO Sven Jaecques doet boekje open over ex-eigenaar Paul Gheysens

Antwerp-CEO Sven Jaecques doet boekje open over ex-eigenaar Paul Gheysens

08:00
Rode Duivel in tranen na zware klap: het ziet er niet goed uit

Rode Duivel in tranen na zware klap: het ziet er niet goed uit

07:19
Stijn Stijnen zet de Belgische voetbalwereld in zijn hemd met vlijmscherpe uitspraak

Stijn Stijnen zet de Belgische voetbalwereld in zijn hemd met vlijmscherpe uitspraak

07:00
9
Mark van Bommel zorgt voor twee grote verliezers bij Rode Duivels

Mark van Bommel zorgt voor twee grote verliezers bij Rode Duivels

06:30
1
Lommel haalt uit op de Freethiel en bezorgt Beveren pijnlijke primeur dit seizoen

Lommel haalt uit op de Freethiel en bezorgt Beveren pijnlijke primeur dit seizoen

22:40
13-jarige krijgt stadionverbod van vijf jaar en de gepeperde rekening volgt nog

13-jarige krijgt stadionverbod van vijf jaar en de gepeperde rekening volgt nog

22:30
7
Vanavond in de Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers

Vanavond in de Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers

21:59
Toby Alderweireld krijgt nieuwe job bij Royal Antwerp FC

Toby Alderweireld krijgt nieuwe job bij Royal Antwerp FC

21:00
1
Vincent Kompany plaagt Bayern-directeur met fikse sneer: dit zat erachter

Vincent Kompany plaagt Bayern-directeur met fikse sneer: dit zat erachter

21:30
'PSV kan absoluut recordbedrag verdienen aan Ruben van Bommel: zelfs wintertransfer lonkt'

'PSV kan absoluut recordbedrag verdienen aan Ruben van Bommel: zelfs wintertransfer lonkt'

20:30
5
Opvallende wijziging bij Zulte Waregem: "Ik had niet echt een keuze"

Opvallende wijziging bij Zulte Waregem: "Ik had niet echt een keuze"

20:00
1
Florucz (Union SG) mag toch spelen, ondanks rode kaart

Florucz (Union SG) mag toch spelen, ondanks rode kaart

19:30
2
Plots slecht nieuws voor Belgische clubs: Afrika Cup staat voor verrassende ommekeer

Plots slecht nieuws voor Belgische clubs: Afrika Cup staat voor verrassende ommekeer

19:00
4
Thorup is klaar met excuses bij Genk en wil spelers wakker schudden

Thorup is klaar met excuses bij Genk en wil spelers wakker schudden

18:00
📷 Jarne Steuckers en zijn vriendin Maxine krijgen bijzonder droevig nieuws te horen

📷 Jarne Steuckers en zijn vriendin Maxine krijgen bijzonder droevig nieuws te horen

18:15
Bayern München heeft ex-Westerlo-sensatie opnieuw op het lijstje, maar botst op één probleem

Bayern München heeft ex-Westerlo-sensatie opnieuw op het lijstje, maar botst op één probleem

17:30
Leko waarschuwt Club Brugge na interlandbreak en heeft nog wat te zeggen over Rode Duivels

Leko waarschuwt Club Brugge na interlandbreak en heeft nog wat te zeggen over Rode Duivels

17:00
1
Bankzitter Tienen stelt fans gerust: "Ik ben en blijf een echt competitiebeest"

Bankzitter Tienen stelt fans gerust: "Ik ben en blijf een echt competitiebeest"

17:45
Eén afwezige en nog een speler onzeker: Euvrard komt met blessureupdates bij Standard

Eén afwezige en nog een speler onzeker: Euvrard komt met blessureupdates bij Standard

16:15
1
Wolf Ackx waarschuwt Zelzate voor Hoogstraten, maar ziet hoopgevende signalen

Wolf Ackx waarschuwt Zelzate voor Hoogstraten, maar ziet hoopgevende signalen

16:45
Niet Vermeeren, met een duidelijke reden: Antwerp-coach Compper heeft nieuwe kapitein gekozen

Niet Vermeeren, met een duidelijke reden: Antwerp-coach Compper heeft nieuwe kapitein gekozen

15:45
5
De Mil niet te spreken over nieuwe blessure, maar komt ook met belangrijk nieuws over Max Dean

De Mil niet te spreken over nieuwe blessure, maar komt ook met belangrijk nieuws over Max Dean

15:15
Cercle haalt tegen Anderlecht zijn hoofdsponsor van het shirt: dit is de reden

Cercle haalt tegen Anderlecht zijn hoofdsponsor van het shirt: dit is de reden

14:15
1
Nieuwe interlandkalender nu al onder vuur: voetbalbonden willen ingrijpende beslissing terugdraaien

Nieuwe interlandkalender nu al onder vuur: voetbalbonden willen ingrijpende beslissing terugdraaien

14:45
11
Stijn Vreven ziet Lokeren in één iets uitblinken: "We krijgen daar veel credits voor"

Stijn Vreven ziet Lokeren in één iets uitblinken: "We krijgen daar veel credits voor"

14:30
Kompany haalt Rode Duivels boven om Bayern-spelers opvallende boodschap mee te geven

Kompany haalt Rode Duivels boven om Bayern-spelers opvallende boodschap mee te geven

13:45
Droomrentree dreigt uit te draaien op nachtmerrie voor Thorgan Hazard

Droomrentree dreigt uit te draaien op nachtmerrie voor Thorgan Hazard

13:00
1
Dender waarschuwt Club NXT: "Daarmee kunnen we het verschil maken"

Dender waarschuwt Club NXT: "Daarmee kunnen we het verschil maken"

12:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 18:15 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 20:45 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 20:45 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 11/10 STVV STVV

Nieuwste reacties

Star.CSR Star.CSR over Vincent Kompany reageert voor het eerst op Manchester City-schandaal trivece trivece over 13-jarige krijgt stadionverbod van vijf jaar en de gepeperde rekening volgt nog Bemmer Bemmer over Stijn Stijnen zet de Belgische voetbalwereld in zijn hemd met vlijmscherpe uitspraak Eldonte Eldonte over Mark van Bommel zorgt voor twee grote verliezers bij Rode Duivels Essevee for ever Essevee for ever over Opvallende wijziging bij Zulte Waregem: "Ik had niet echt een keuze" FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Plots slecht nieuws voor Belgische clubs: Afrika Cup staat voor verrassende ommekeer Supremepony Supremepony over 'PSV kan absoluut recordbedrag verdienen aan Ruben van Bommel: zelfs wintertransfer lonkt' mantoch mantoch over Beerschot krijgt wel héél slecht nieuws met bekermatch tegen Anderlecht in vooruitzicht André Coenen André Coenen over Nieuwe interlandkalender nu al onder vuur: voetbalbonden willen ingrijpende beslissing terugdraaien André Coenen André Coenen over Eén afwezige en nog een speler onzeker: Euvrard komt met blessureupdates bij Standard Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved