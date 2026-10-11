🎥 Jérémy Doku maakt indruk met weergaloos doelpunt en geweldige invalbeurt

Op de Europese voetbalvelden werd dit weekend heel veel gespeeld. Zondag stonden er heel wat leuke wedstrijden op het programma. Hoog tijd om dus eens te kijken welke Rode Duivels en andere spelers zichzelf in de kijker hebben weten te spelen. Daarbij krijgt zeker Jérémy Doku een heel belangrijke rol toebedeeld.

Liverpool - Manchester City 0-3

Jeremy Doku heeft Manchester City mee naar een opvallende 0-3-zege op Liverpool geleid. De Rode Duivel viel na de rust in, lokte de rode kaart van Ryan Gravenberch uit en bekroonde zijn sterke invalbeurt met een heerlijke krul in de winkelhaak. Voor Doku was het zijn eerste goal sinds de geboorte van zijn zoon Praise.

Manchester City heeft op Anfield een statement gemaakt. In een wedstrijd die al jaren tot de absolute topaffiches van de Premier League behoort, wonnen The Citizens met duidelijke 0-3-cijfers van Liverpool. Jeremy Doku speelde daarin een hoofdrol.

Jérémy Doku komt met sollicitatie voor de Rode Duivels

De zege komt op een moment waarop er naast het veld veel over City wordt gesproken. De club blijft geconfronteerd worden met zware beschuldigingen rond het omzeilen van de financiële fairplay-regels. Terwijl onder anderen Thibaut Courtois kritiek uitte en Vincent Kompany zijn steun uitsprak, lieten de spelers op het veld hun voeten spreken.

🚨 Jeremy Doku !!! What an amazing goal. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool 0-2 Manchester City https://t.co/WBnPqFd3tH — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 11, 2026

Voor rust viel er weinig te beleven. Liverpool en Manchester City hielden elkaar lange tijd in evenwicht, waardoor de stand bij de pauze nog 0-0 was. Na de rust kwam er wel snel meer tempo in de wedstrijd. Gianluigi Donnarumma hield de thuisploeg eerst overeind met twee knappe reddingen.





Jérémy Doku werd in de 55e minuut ingebracht en drukte vrijwel meteen zijn stempel. Ryan Gravenberch kon de Belgische winger niet afstoppen zonder fout en pakte in de 62e minuut zijn tweede gele kaart. Liverpool moest zo met tien verder. City profiteerde meteen van de extra ruimte en daarbij was Doku van heel grote waarde in alle acties en een heerlijk doelpunt.