🎥 Ontsnapte Club Brugge hier? Vanhaezebrouck heeft scherpe mening

Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De VAR speelde een bepalende rol in de wedstrijd tussen RAAL La Louvière en Club Brugge. Tijdens een sterke slotfase van de thuisploeg werd een aanvankelijk toegekende strafschop alsnog ingetrokken.