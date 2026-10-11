🎥 Ontsnapte Club Brugge hier? Vanhaezebrouck heeft scherpe mening

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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🎥 Ontsnapte Club Brugge hier? Vanhaezebrouck heeft scherpe mening
Foto: © photonews
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De VAR speelde een bepalende rol in de wedstrijd tussen RAAL La Louvière en Club Brugge. Tijdens een sterke slotfase van de thuisploeg werd een aanvankelijk toegekende strafschop alsnog ingetrokken.

Aernout Van Lindt

Ontsnapte Club Brugge hier? Vanhaezebrouck heeft scherpe mening

Scheidsrechter Lothar D'Hondt floot voor een strafschop na een vermeende fout van Jorne Spileers op Mustapha Isah, maar de VAR kwam meteen tussen en annuleerde die strafschop. Daardoor kon La Louvière nooit nog in de wedstrijd komen.

"Isah draait weg en er is een contact met Spileers", aldus Hein Vanhaezebrouck tijdens de wedstrijd op DAZN. Volgens hem was het dan ook niet nodig voor de VAR om tussen te komen. Misschien geen strafschop, maar ook wel een overijverige VAR volgens de analist. "Als je zo'n elfmeter fluit, dan kan je dat niet terugdraaien volgens mij."

De VAR speelde een bepalende rol in de wedstrijd tussen RAAL La Louvière en Club Brugge. Tijdens een sterke slotfase van de thuisploeg werd een aanvankelijk toegekende strafschop alsnog ingetrokken.

Bij een 0-3-tussenstand leek de tweede helft lange tijd zonder veel spanning af te stevenen op een eenvoudige Brugse zege.

RAAL La Louvière bleef echter geloven in een ommekeer en zette Club Brugge in het laatste halfuur stevig onder druk. Nolan Gillot bracht de thuisploeg terug tot 1-3, waarna Les Loups dachten recht te hebben op een strafschop.

Spileers gaat tot het randje

De scheidsrechter wees aanvankelijk ook resoluut naar de stip na een contact tussen Jorne Spileers en Mustapha Isah.

Vervolgens werd hij door de VAR naar het scherm geroepen om de fase opnieuw te bekijken. Na die review kwam de ref terug op zijn oorspronkelijke beslissing en verdween de penalty alsnog.

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Bij RAAL overheerste de frustratie. Trok de Brugse verdediger zijn arm wel tijdig weg? En raakte hij Isah aan het einde van de actie niet nog met zijn voet? De videobeelden leverden blijkbaar onvoldoende bewijs op om de strafschop te behouden, waardoor de beslissing in het voordeel van Club Brugge uitdraaide.

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