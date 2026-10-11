🎥 Vinícius Júnior trekt ex-Anderlecht-speler aan de haren en krijgt rood: bizarre scènes bij Real Madrid

Real Madrid heeft zaterdag een nipte 1-0-zege geboekt tegen Villarreal, maar het opvallendste moment van de avond kwam op naam van Vinícius Júnior. De Braziliaan kreeg rood nadat hij aan de haren trok van Nathan Saliba, de voormalige middenvelder van Anderlecht. De VAR greep in, keurde een Madrileens doelpunt af en bezorgde de aanvaller een vervroegd einde van zijn wedstrijd.

Saliba, die afgelopen zomer Anderlecht verruilde voor Villarreal, stond zo plots in het middelpunt van een incident dat nog gevolgen kan hebben voor Real Madrid. De 22-jarige Canadees speelde vorig seizoen nog een belangrijke rol bij paars-wit en maakte in Brussel in totaal vijftig officiële optredens.

VAR draait doelpunt van Vinícius terug

Vinícius was tegen Villarreal niet eens aan de wedstrijd begonnen. Hij kwam na rust tussen de lijnen en dacht in de tweede helft de voorsprong van Real verder uit te diepen. De Braziliaan werkte de bal binnen, maar tijdens de opbouw naar dat doelpunt had hij Saliba bij de haren gegrepen.

🟥 | Wat een plottwist! Het doelpunt van Vini Jr. wordt afgekeurd en hij krijgt rood voor het trekken aan het haar van Nathan Saliba! 🚨😱 #RealMadridVillarreal https://t.co/zntNXpnNrQ — DAZN België (@DAZN_BENL) October 10, 2026

De scheidsrechter werd door de VAR naar het scherm geroepen en bekeek de beelden. De beslissing was duidelijk: het doelpunt werd afgekeurd en Vinícius kreeg een rechtstreekse rode kaart.

De aanvaller kon zijn ogen nauwelijks geloven en protesteerde hevig. Zijn ploegmaats moesten hem uiteindelijk kalmeren. Real moest daardoor het slot met tien man afwerken, maar hield wel stand. Eerder had Yan Diomande met zijn eerste doelpunt voor de Koninklijke de enige treffer van de wedstrijd gemaakt.





Dreigt Vinícius de Clasico te missen?

De rode kaart kan bijzonder slecht uitkomen voor Real Madrid. Vinícius riskeert een schorsing en mogelijk mist hij daardoor de Clasico tegen Barcelona op 25 oktober. Veel hangt af van de disciplinaire beoordeling van het incident en de uiteindelijke straf.

Voor Saliba is het ondertussen een opvallend moment in zijn eerste maanden bij Villarreal. De Canadees verliet Anderlecht in augustus en tekende bij de Spaanse club een contract tot 2031. Zijn naam zal na deze wedstrijd vooral om een heel andere reden worden onthouden.