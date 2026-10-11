Beerschot heeft een nieuwe held op het Kiel: Messoudi en Vula reageren

Vier thuiswedstrijden, vier overwinningen. Beerschot blijft zijn supporters op het Kiel verwennen en deed daar tegen Luik nog een schepje bovenop. Na een moeilijke eerste helft en een 0-1-achterstand draaide de ploeg van Messoudi de wedstrijd helemaal om. Het werd liefst 5-1, met Arnold Vula als absolute uitblinker. De spits scoorde drie keer en lijkt steeds meer uit te groeien tot een nieuwe publiekslieveling.

Dat Beerschot uiteindelijk zo ruim zou winnen, leek bij de rust nochtans allerminst vanzelfsprekend. Luik trok een muur op en liet de thuisploeg zoeken naar openingen. De bezoekers sloegen bovendien toe bij hun eerste echte mogelijkheid, waardoor Beerschot met een achterstand de kleedkamer moest opzoeken.

Trainer Messoudi greep in en bracht Toshio Lake tussen de lijnen voor Mats Rits. Die wissel bleek een schot in de roos. Beerschot kreeg meer grip op de wedstrijd en kon de tegenstander steeds verder achteruit duwen.

Zes minuten waarin Vula de wedstrijd helemaal deed kantelen

De ommekeer kwam er vanaf minuut 57. Genki Haraguchi trapte een vrije schop precies op het hoofd van Haj Mohamed, die de gelijkmaker binnenkopte. Amper twee minuten later zorgde Lake met een voorzet voor de assist bij de 2-1 van Vula. Het Kiel ontplofte, maar de spits was nog lang niet klaar.

Kort daarna volgde het hoogtepunt van de avond. Vula kreeg de bal aan de rand van het strafschopgebied en twijfelde niet: hij haalde in één tijd uit en verraste doelman Ravet met een knap schot. Beerschot had de wedstrijd in een mum van tijd volledig naar zijn hand gezet.

In de 81ste minuut maakte de Congolese aanvaller zijn hattrick compleet. Op een hoekschop van Lukas Van Eenoo werkte hij ook met het hoofd af. Dennis Gyamfi legde in de slotminuten de 5-1-eindstand vast en maakte het feest op het Kiel compleet.





De sterke tweede helft was volgens Messoudi geen toeval. “Na de inbreng van Lake kregen we meer balvastheid hoger op het veld. We bleven rustig en hebben snel geschakeld. We weten dat we fysiek sterk staan", zegt hij in GvA. Ook de stilstaande fases leveren steeds meer op. “Vijf doelpunten in één helft: dat heb ik nog niet veel meegemaakt. Dat we vaak scoren op stilstaande fases, geeft ons veel vertrouwen.”

Van interlanddebuut naar hattrick: Vula zit in een flow

Voor Vula komt zijn glansprestatie op een bijzonder moment. De 27-jarige aanvaller maakte op 29 september zijn interlanddebuut voor Oeganda en luisterde dat meteen op met een doelpunt. Hij scoorde tegen Libië het enige doelpunt van de wedstrijd en hielp zijn land zo aan de overwinning.

Ook de sfeer rond die interland maakte indruk op hem. “Dat was inderdaad een belangrijk moment. Het stadion zat helemaal vol en het publiek heeft ons naar de overwinning gepusht. Een beetje zoals het Beerschot-publiek: zij helpen ons ook altijd vooruit”, vertelde hij met een glimlach.

Over zijn fraaie tweede doelpunt tegen Luik bleef de spits opvallend nuchter. “Ik heb er niet veel over nagedacht. Ik zag dat er ruimte was om de bal in één tijd te nemen en hij ging er inderdaad mooi in.”

Messoudi ziet dat zijn aanvaller de laatste weken steeds beter in zijn vel zit. “Na de interland met Oeganda zit hij duidelijk goed in zijn vel. Hij scoorde daar ook met de kop. De laatste weken is hij in zeer goede doen.”