Charleroi wint Waalse clash bij Standard en loopt tien punten uit

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Sclessin
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Charleroi wint Waalse clash bij Standard en loopt tien punten uit
Foto: © photonews
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Sporting Charleroi heeft zondagmiddag de eerste Waalse derby van het seizoen gewonnen op het veld van Standard. Cheick Keita kopte een vrije trap van Pflücke rond het uur binnen. De Rouches brachten te weinig dreiging om nog terug te slaan, waardoor de Zebra's nu al tien punten meer tellen dan hun rivaal uit Luik.

Een leeg Sclessin vormde zondagmiddag het weinig fraaie decor voor de Waalse derby van de achtste speeldag tussen Standard en Sporting Charleroi. De supporters bleven weg, maar op het veld stond er voor beide ploegen wel degelijk veel op het spel.

Vincent Euvrard voerde na de nederlaag in Gent twee wijzigingen door bij Standard. Mortensen kwam in de ploeg voor Lawrence, terwijl Nguene op de rechterflank Drammeh verving. Andi Zeqiri zat voor het eerst op de bank. Bij Charleroi hield Mario Köhnen vast aan zijn winnende elftal. Antoine Bernier ontbrak wegens blessure.

Weinig doelgevaar voor rust

De eerste helft speelde zich vooral af tussen de twee zestienmeters. Beide teams wisselden verzorgde balcirculatie af met snelle defensieve omschakelingen. Er werd vlot gecombineerd in één of twee tijden, maar de organisatie aan beide kanten stond goed en kansen bleven lange tijd uit.

Pas in de 24e minuut kwam er een eerste echte mogelijkheid. Fossey bracht voor naar de tweede paal, waar Ayensa de bal controleerde. Zijn poging werd evenwel afgeblokt door Ousou. Dat moment gaf Standard wat meer elan. Trouillet leidde een aanval vanuit de defensie in, Abid verlengde naar Nguene en vervolgens Nielsen. De Deen zag zijn schot afwijken, waarna Touzghar de bal nog licht beroerde. Koné bleef attent en greep in.

Charleroi zocht het via de voorzetten van Van Den Kerkhof, de individuele acties van Mbemba en zijn technisch sterke middenveld, maar ook de bezoekers creëerden aanvankelijk weinig. Een balverlies van Abid bezorgde de Carolos alsnog een kans: Mbemba haalde uit van buiten het strafschopgebied, maar Epolo tikte de bal in hoekschop. Veel meer viel er voor de rust niet te beleven.

Epolo Matthieu
© photonews

Keita straft stilstaande fase af

Na de pauze veranderde het spelbeeld geleidelijk. Charleroi kreeg meer controle en maakte het Standard lastig, mede doordat de thuisploeg op het middenveld te gemakkelijk ballen verloor. Eén van die fases leidde ook tot het beslissende doelpunt.

Touzghar verloor de bal, claimde vervolgens handspel van Mbemba en stopte met voetballen. Net buiten de zestien beging hij daarna een stevige overtreding. Pflücke zette zich achter de vrije trap en Keita dook voor iedereen op. Fossey liet zich verrassen in de dekking, waarna Keita de 0-1 tegen de netten kopte op het uur.

De Zebra's waren fitter, directer en konden enkele keren de wedstrijd helemaal beslissen. Epolo hield Ousou van een tweede Charleroi-treffer af in de 68e minuut. Enkele minuten voordien had de Standard-doelman ook al een knappe omhaal van Romsaas, die verder weinig in de wedstrijd voorkwam, uit zijn bovenhoek gehaald. Scheidler trof vervolgens de paal en zag de 0-2 centimeters naast zich vallen.

Keita Cheick
© photonews

Derde nederlaag op rij voor de Rouches

Standard probeerde nog te reageren met de eerste speelminuten van Andi Zeqiri. Euvrard zette ook in op twee spitsen door Ayensa te vervangen door Nguene en greep op het middenveld in met Ilaimaharitra en Fosso. Een opening vonden de Luikenaars echter niet meer, hoewel ze in de slotfase nog aanspraak maakten op een niet gefloten strafschop na een fase met Drammeh.

Charleroi mocht uiteindelijk verdiend vieren in Sclessin. De bezoekers creëerden de beste kansen en hadden in het laatste halfuur zelfs verder kunnen uitlopen. Standard lijdt zijn derde opeenvolgende nederlaag, terwijl de Zebra's stevig in de bovenste groep blijven hangen. Het verschil tussen beide Waalse clubs bedraagt nu tien punten.

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