De Bruyne maakt indruk bij Napoli: Allegri duikt in superlatievenpot voor King Kev (en pakt Noa Lang aan)

Kevin De Bruyne heeft Napoli met twee doelpunten op weg gezet naar een overtuigende 3-0-zege tegen Frosinone. De Rode Duivel was de grote uitblinker, maar trainer Massimiliano Allegri keek na afloop verder dan alleen zijn statistieken. De Italiaan legde ook uit waarom De Bruyne volgens hem het best tot zijn recht komt wanneer hij wat lager op het middenveld speelt.

Napoli hervatte de competitie na de interlandbreak met een overwinning die de ploeg een duwtje in de rug geeft. Allegri was tevreden over de aanpak en de agressiviteit waarmee zijn team aan de wedstrijd begon, al vond hij dat er aanvallend nog meer in zat.

“We hadden een goede aanpak en waren in het begin erg agressief, maar we hadden beter moeten profiteren van de kansen die we creëerden”, analyseerde de coach. Ook na de rust liet Napoli volgens hem mogelijkheden liggen om de score verder uit te diepen. Defensief zag Allegri bovendien nog werkpunten, omdat zijn ploeg te veel schoten van buiten het strafschopgebied toestond.

Allegri ziet De Bruyne liever wat lager spelen

De Bruyne was met zijn twee doelpunten de belangrijkste figuur van de avond. Allegri was dan ook bijzonder lovend over de Belg, die volgens hem niet alleen met zijn statistieken het verschil maakt.

“Hij speelde, net als de anderen, een uitstekende wedstrijd. Hij biedt ons op het middenveld meer voordelen dan wanneer we hem hoger op het veld positioneren”, vertelde Allegri. De trainer benadrukte daarmee dat de rol van De Bruyne niet noodzakelijk zo aanvallend mogelijk moet worden ingevuld om zijn kwaliteiten optimaal te benutten.

Ook over het trainen met spelers van dat kaliber had Allegri weinig twijfels. “Kampioenen coachen is veel gemakkelijker. Ik heb buitengewone spelers gezien met genialiteit en talent, maar die tegelijk zo weinig discipline hadden. Ik heb het geluk gehad om veel van zulke spelers te trainen en hoop dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen.”



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Ook Noa Lang krijgt een duidelijke boodschap

Naast De Bruyne was ook Noa Lang trefzeker in de 3-0-overwinning. Dat is een opsteker voor de Nederlander, die volgens Allegri nog meer uit zijn kwaliteiten kan halen.

“Ik probeer veel met hem te praten. Hij heeft tot dusver minder gebracht dan hij had gekund, en daarvoor is hij zelf verantwoordelijk”, stelde de coach. Allegri gaf daarbij aan dat Lang nog stappen kan zetten, onder meer in de afwerking.

“Ik zeg hem vaak: God helpt je als je jezelf helpt. Hij heeft veel potentieel en kan beter schieten.”

Napoli kan dus tevreden terugblikken op de hervatting van de competitie. De Bruyne leverde met twee goals het bewijs van zijn waarde, terwijl Lang eveneens zijn bijdrage leverde. Voor Allegri is de overwinning echter geen reden om achterover te leunen: zowel in de efficiëntie voor doel als in de defensieve organisatie ziet hij nog ruimte voor progressie.