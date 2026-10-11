De derde helft Detail aan Ruben Van Gucht valt keihard op: waarom doet hij het?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Detail aan Ruben Van Gucht valt keihard op: waarom doet hij het?
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Het was een jaar geleden bijzonder nieuws vanuit Kroatië. Daar meldden verschillende bronnen dat Ruben Van Gucht en Blanka Vlasic gescheiden zouden zijn. Een nieuwe klap was het voor de Belgische commentator, want ook professioneel kreeg hij in die periode een tikje omdat hij niet naar het WK mocht.

Ruben Van Gucht had toen volgens diverse Kroatische bronnen te horen gekregen dat hij niet langer getrouwd is. In Kroatië gonsde het van de geruchten dat er een definitieve scheiding zou zijn tussen hem en zijn vrouw Blanka Vlasic.

"Ik denk dat onze band nog steeds heel goed is. We horen elkaar elke dag. De rest is aan de kranten, zoals altijd zeker? Zijn de berichten wel goed vertaald uit het Kroatisch? Het is geen gemakkelijke taal. Met wie ik Valentijn vier? De planning is nog niet volledig", besloot hij met een kwinkslag in februari.

Ruben Van Gucht en Blanka Vlasic gescheiden

De voorbije maanden en jaren viel Ruben van Gucht op met zijn liederlijke levensstijl en zijn open relatie met Vlasic. Hij ging in ons land zijn gangen en praatte daar ook openlijk over, onder meer in Het Huis met Eric Goens.

Vlasic en Van Gucht wilden de geruchten aanvankelijk niet bevestigen, maar een paar maanden later gaf hij zelf eens aan dat hij niet meer getrouwd was. En dat er dus wel degelijk een einde is gekomen aan hun huwelijk.

Ruben Van Gucht draagt nog steeds de trouwring van huwelijk met Vlasic

Meermaals werd Vlasic in het openbaar gespot zonder trouwring, maar met zoontje Mondo - een kind dat ze heeft met Ruben Van Gucht. Opvallend: volgens Dag Allemaal is RvG ondertussen nog steeds trouw aan zijn trouwring.

Hij draagt hem ook in het najaar van 2026 nog steeds. Welke redenen dat heeft? Dat weten ze niet. En dus blijft het voer voor speculatie. Maar het is in ieder geval wel een mooi gebaar van Ruben Van Gucht om de ring nog steeds te dragen. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
De derde helft

Meer nieuws

Heymans antwoordt op zijn bankzittersrol met goal en assist: "Daar zou ik meteen voor tekenen"

Heymans antwoordt op zijn bankzittersrol met goal en assist: "Daar zou ik meteen voor tekenen"

14:15
Yves Vanderhaeghe droomt nog altijd van Anderlecht en komt met opvallende bekentenis: "Al twee keer"

Yves Vanderhaeghe droomt nog altijd van Anderlecht en komt met opvallende bekentenis: "Al twee keer"

14:00
LIVE - Speeldag 8 JPL: Zulte Waregem sakkert na dure nederlaag tegen KAA Gent

LIVE - Speeldag 8 JPL: Zulte Waregem sakkert na dure nederlaag tegen KAA Gent

13:00
LIVE: Westerlo kan Antwerp nog dieper in de problemen duwen

LIVE: Westerlo kan Antwerp nog dieper in de problemen duwen

12:32
Na de tranen en de paniek: zolang zal Rode Duivel buiten strijd zijn

Na de tranen en de paniek: zolang zal Rode Duivel buiten strijd zijn

12:30
Vitor Bruno dreigt in de voetsporen van René Weiler te treden: hoe lang pikken Anderlecht-fans dat?

Vitor Bruno dreigt in de voetsporen van René Weiler te treden: hoe lang pikken Anderlecht-fans dat?

12:00
1
Ivan Leko wou hem graag bij Club Brugge houden, maar... "Het was mooi geweest, ik kon het niveau aan"

Ivan Leko wou hem graag bij Club Brugge houden, maar... "Het was mooi geweest, ik kon het niveau aan"

11:30
1
Anderlecht was onvoorstelbaar zwak in Jan Breydel, maar... ontdekt toch een lichtpunt Reactie

Anderlecht was onvoorstelbaar zwak in Jan Breydel, maar... ontdekt toch een lichtpunt

11:00
LIVE: Bevrijding voor Vanderbiest en KVM of blijft STVV zwart beest? "Daar niet te veel aandacht aan besteden"

LIVE: Bevrijding voor Vanderbiest en KVM of blijft STVV zwart beest? "Daar niet te veel aandacht aan besteden"

10:45
Ongeslagen! Rik De Mil ziet hét geheim achter de Gentse opmars

Ongeslagen! Rik De Mil ziet hét geheim achter de Gentse opmars

10:30
🎥 Ontsnapte Club Brugge hier? Frustratie bij La Louvière

🎥 Ontsnapte Club Brugge hier? Frustratie bij La Louvière

10:00
2
Beerschot heeft een nieuwe held op het Kiel: Messoudi en Vula reageren

Beerschot heeft een nieuwe held op het Kiel: Messoudi en Vula reageren

09:30
De Bruyne maakt indruk bij Napoli: Allegri duikt in superlatievenpot voor King Kev (en pakt Noa Lang aan)

De Bruyne maakt indruk bij Napoli: Allegri duikt in superlatievenpot voor King Kev (en pakt Noa Lang aan)

09:00
🎥 Vinícius Júnior trekt ex-Anderlecht-speler aan de haren en krijgt rood: bizarre scènes bij Real Madrid

🎥 Vinícius Júnior trekt ex-Anderlecht-speler aan de haren en krijgt rood: bizarre scènes bij Real Madrid

08:35
4
Vreemde ommekeer in rel rond Cristiano Ronaldo: dreigt zware schorsing?

Vreemde ommekeer in rel rond Cristiano Ronaldo: dreigt zware schorsing?

08:13
2
Valse geruststelling bij Club Brugge? Leko zet spelers op scherp met duidelijke waarschuwing richting Inter

Valse geruststelling bij Club Brugge? Leko zet spelers op scherp met duidelijke waarschuwing richting Inter

07:00
4
Van vijf matchen uit de selectie naar matchwinnaar: Anderlecht legt Bertaccini spreekverbod op Reactie

Van vijf matchen uit de selectie naar matchwinnaar: Anderlecht legt Bertaccini spreekverbod op

06:00
1
Thorup ziet eindelijk het Genk dat hij wil: "Hopelijk is de trein nu vertrokken" Reactie

Thorup ziet eindelijk het Genk dat hij wil: "Hopelijk is de trein nu vertrokken"

23:35
🎥 KDB tovert nu ook voor Napoli, Courtois ziet de boel bij Real Madrid ontploffen na bizarre VAR-ingreep

🎥 KDB tovert nu ook voor Napoli, Courtois ziet de boel bij Real Madrid ontploffen na bizarre VAR-ingreep

23:15
3
Gent speelt zakelijke partij op het veld van Zulte Waregem

Gent speelt zakelijke partij op het veld van Zulte Waregem

22:40
KRC Genk overrompelt Kortrijk, verschrikkelijk debuut voor nieuwe coach

KRC Genk overrompelt Kortrijk, verschrikkelijk debuut voor nieuwe coach

22:36
Johan Boskamp lyrisch over Rode Duivel na sterke interlandperiode, al plaatst hij wel belangrijke kanttekening

Johan Boskamp lyrisch over Rode Duivel na sterke interlandperiode, al plaatst hij wel belangrijke kanttekening

22:00
Club Brugge ziet sterkhouder uitvallen, Ivan Leko houdt zijn adem in: "We kunnen hem niet direct vervangen"

Club Brugge ziet sterkhouder uitvallen, Ivan Leko houdt zijn adem in: "We kunnen hem niet direct vervangen"

21:30
2
🎥 Knokpartij en late uppercut voor Senne Lammens bij United, Romelu Lukaku is eindelijk beslissend

🎥 Knokpartij en late uppercut voor Senne Lammens bij United, Romelu Lukaku is eindelijk beslissend

21:00
Cercle Brugge in zak en as na nederlaag tegen Anderlecht: "Dit is een mokerslag" Reactie

Cercle Brugge in zak en as na nederlaag tegen Anderlecht: "Dit is een mokerslag"

20:15
2
Antwerp is gewaarschuwd: Norman Bassette verkeert in bloedvorm en dat is volgens zijn trainer geen toeval

Antwerp is gewaarschuwd: Norman Bassette verkeert in bloedvorm en dat is volgens zijn trainer geen toeval

20:40
Club Brugge moest nog (even) bibberen, maar hervat de competitie wel met een overwinning en de leidersplaats

Club Brugge moest nog (even) bibberen, maar hervat de competitie wel met een overwinning en de leidersplaats

20:20
Vitor Bruno negeert barslechte Anderlecht-niveau: "Zo elke match winnen? Ik teken direct!" Reactie

Vitor Bruno negeert barslechte Anderlecht-niveau: "Zo elke match winnen? Ik teken direct!"

19:30
13
🎥 Wat een contrast! Nederlandse doelman pakt uit met bizarre redding, Neuer gaat viraal na pijnlijke blunder

🎥 Wat een contrast! Nederlandse doelman pakt uit met bizarre redding, Neuer gaat viraal na pijnlijke blunder

19:45
1
Ploegmaats nemen het op voor Bertaccini: "Hij is de beste afwerker" Reactie

Ploegmaats nemen het op voor Bertaccini: "Hij is de beste afwerker"

18:40
1
Wat is er aan de hand bij KRC Genk? Johan Boskamp legt pijnlijk probleem bij twee sterkhouders bloot

Wat is er aan de hand bij KRC Genk? Johan Boskamp legt pijnlijk probleem bij twee sterkhouders bloot

19:00
Sporting Hasselt en Lierse hebben reden tot juichen na spektakel en tien goals

Sporting Hasselt en Lierse hebben reden tot juichen na spektakel en tien goals

18:30
Beschamend slecht Anderlecht pleegt hold up bij Cercle Brugge: drie kansen, twee goals

Beschamend slecht Anderlecht pleegt hold up bij Cercle Brugge: drie kansen, twee goals

17:58
Club van Vannieuwkerke in diepe problemen: sponsors dreigen met actie

Club van Vannieuwkerke in diepe problemen: sponsors dreigen met actie

17:30
14
Manchester City naar vijfde klasse?! Vanhaezebrouck is streng

Manchester City naar vijfde klasse?! Vanhaezebrouck is streng

16:30
72
Zorgt videosysteem in 1B voor verwarring? Club Brugge reageert

Zorgt videosysteem in 1B voor verwarring? Club Brugge reageert

17:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 1-4 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 16:00 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 18:30 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 19:15 STVV STVV

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Standard-Charleroi achter gesloten deuren: dit mogen de supporters zondag nog wél André Coenen André Coenen over Vitor Bruno negeert barslechte Anderlecht-niveau: "Zo elke match winnen? Ik teken direct!" BarkieBoss BarkieBoss over Valse geruststelling bij Club Brugge? Leko zet spelers op scherp met duidelijke waarschuwing richting Inter Ratko Svilar Ratko Svilar over Westerlo - Antwerp: - Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Vreemde ommekeer in rel rond Cristiano Ronaldo: dreigt zware schorsing? --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over KRC Genk - KV Kortrijk: 3-0 Jerre76 Jerre76 over 🎥 Vinícius Júnior trekt ex-Anderlecht-speler aan de haren en krijgt rood: bizarre scènes bij Real Madrid Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Ivan Leko wou hem graag bij Club Brugge houden, maar... "Het was mooi geweest, ik kon het niveau aan" Goro Goro over Vitor Bruno dreigt in de voetsporen van René Weiler te treden: hoe lang pikken Anderlecht-fans dat? stephen king stephen king over Club Brugge ziet sterkhouder uitvallen, Ivan Leko houdt zijn adem in: "We kunnen hem niet direct vervangen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved