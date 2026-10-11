Detail aan Ruben Van Gucht valt keihard op: waarom doet hij het?

Het was een jaar geleden bijzonder nieuws vanuit Kroatië. Daar meldden verschillende bronnen dat Ruben Van Gucht en Blanka Vlasic gescheiden zouden zijn. Een nieuwe klap was het voor de Belgische commentator, want ook professioneel kreeg hij in die periode een tikje omdat hij niet naar het WK mocht.

Ruben Van Gucht had toen volgens diverse Kroatische bronnen te horen gekregen dat hij niet langer getrouwd is. In Kroatië gonsde het van de geruchten dat er een definitieve scheiding zou zijn tussen hem en zijn vrouw Blanka Vlasic.

"Ik denk dat onze band nog steeds heel goed is. We horen elkaar elke dag. De rest is aan de kranten, zoals altijd zeker? Zijn de berichten wel goed vertaald uit het Kroatisch? Het is geen gemakkelijke taal. Met wie ik Valentijn vier? De planning is nog niet volledig", besloot hij met een kwinkslag in februari.

Ruben Van Gucht en Blanka Vlasic gescheiden

De voorbije maanden en jaren viel Ruben van Gucht op met zijn liederlijke levensstijl en zijn open relatie met Vlasic. Hij ging in ons land zijn gangen en praatte daar ook openlijk over, onder meer in Het Huis met Eric Goens.

Vlasic en Van Gucht wilden de geruchten aanvankelijk niet bevestigen, maar een paar maanden later gaf hij zelf eens aan dat hij niet meer getrouwd was. En dat er dus wel degelijk een einde is gekomen aan hun huwelijk.

Ruben Van Gucht draagt nog steeds de trouwring van huwelijk met Vlasic

Meermaals werd Vlasic in het openbaar gespot zonder trouwring, maar met zoontje Mondo - een kind dat ze heeft met Ruben Van Gucht. Opvallend: volgens Dag Allemaal is RvG ondertussen nog steeds trouw aan zijn trouwring.





Hij draagt hem ook in het najaar van 2026 nog steeds. Welke redenen dat heeft? Dat weten ze niet. En dus blijft het voer voor speculatie. Maar het is in ieder geval wel een mooi gebaar van Ruben Van Gucht om de ring nog steeds te dragen.