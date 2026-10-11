De eerste 'na' Stijnen mét Nainggolan en ook Gent aan het feest

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Niet enkel in de Jupiler Pro League werd op zondagnamiddag gevoetbald. Dat was ook het geval in de Challenger Pro League. Daar deed Patro Eisden Maasmechelen onder zijn nieuwe coach meteen een goede zaak in de stand door te winnen van de beloften van KRC Genk.