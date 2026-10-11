De eerste 'na' Stijnen: Nainggolan terug én drie nuttige punten?

Niet enkel in de Jupiler Pro League werd op zondagnamiddag gevoetbald. Dat was ook het geval in de Challenger Pro League. Daar deed Patro Eisden Maasmechelen onder zijn nieuwe coach meteen een goede zaak in de stand door te winnen van de beloften van KRC Genk.

Het was een Limburgse derby tussen Patro Eisden Maasmechelen en jong Genk. Beide ploegen konden wel wat punten gebruiken na een pittig seizoensbegin voor beide teams. Bij de thuisploeg had Stijn Stijnen in de interlandbreak aangegeven te stoppen als T1 en zich te focussen op zijn rol als Sportief Directeur.

Het was ook meteen afwachten welke accenten de nieuwe coach allemaal zou leggen. En of Radja Nainggolan opnieuw zou kunnen en mogen spelen na een interne sanctie, opgelegd door Stijn Stijnen in het verleden.

Wat met Radja Nainggolan bij Patro Eisden Maasmechelen?

Wel: Radja Nainggolan stond gewoon in de basis bij de Limburgers. Hij speelde een degelijke tot goede wedstrijd, woog op de verdediging van Jong Genk, pakte een gele kaart en speelde de volledige negentig minuten.

Vijf minuten voor rust werd het 1-0 voor de thuisploeg, toen Takaoka de voorsprong aanbood aan Hong Seok-ju. Dat was ook meteen de ruststand. Na de pauze probeerden de bezoekers de bakens nog wel te verzetten, maar dat leverde niets meer op.

Patro Eisden doet goede zaak in het klassement na zege tegen Jong Genk

Door de overwinning schuift Patro Eisden onderaan wat weg. Het boekte zijn tweede overwinning van het seizoen en heeft nu zes punten. Dat is er maar eentje minder dan KRC Genk U23. Daarmee doet het team van Stijnen en Ferrera meteen ook van zich spreken.





Aan Patro Eisden Maasmechelen om hierop door te pakken en ook de komende weken en maanden punten te blijven pakken. Vooraf mikte het team toch wel op de top-5 om te proberen promotie af te dwingen naar de Jupiler Pro League. Daarvoor is op dit moment de kloof nog vrij groot.